Trumpova cla ohrožují český byznys, ale strojírenství a stavebnictví zůstávají odolné, odhaluje analýza Quantic Financial Solutions

Podle analýzy Quantic Financial Solutions zůstává česká ekonomika v základním scénáři robustní, s očekávaným růstem HDP o 2,8 % v roce 2025 a inflací na úrovni 2,3 %. Celní opatření zavedená USA však zvyšují riziko kreditního selhání u 9 % firem, zejména v automobilovém průmyslu, chemickém sektoru a zemědělství. Naproti tomu strojírenství (80 % firem s rostoucí likviditou), stavebnictví (89 % s rostoucím kapitálovým poměrem) a spotřební zboží (99 % s rostoucí ziskovostí) zůstávají stabilní i v náročných scénářích.

Dne 12. července 2025 oznámil prezident USA Donald J. Trump zavedení 30% cel na země EU s účinností od 1. srpna 2025. Ačkoliv se nemusí jednat o jeho konečné stanovisko, ale spíše o taktický krok s cílem vyvinout větší tlak na EU, stojí za to porovnat tento scénář s již dříve analyzovanými 25% cly, která byla zkoumána u více než 9000 českých firem v dubnu 2025.

Podle rychlé makroekonomické analýzy by mohla 30% cla oproti 25% clům způsobit další pokles růstu českého HDP o 0,1 % v prvním roce a až o 0,15 % do roku 2030. Inflační dopad by se pohyboval v rozmezí 0,1 až 0,15 % ročně. Tento scénář by tedy znamenal jen mírně negativnější dopad na českou ekonomiku než již analyzovaný 25% scénář. Vzhledem k tomu, že zavedení 30% cel je vnímáno jako nejhorší možný scénář, zůstává dubnová analýza zcela relevantní.

„Naše metodologie DEEPDATA®, poháněná umělou inteligencí, nám umožnila přesně zmapovat dopady globálních obchodních bariér na český trh,“ říká Dr. Roland Demmel, partner a spoluzakladatel společnosti Quantic Financial Solutions. „Domníváme se, že i v případě tohoto nejvíce nepříznivého vývoje – tedy 30% cel – zůstává naše detailní studie dopadů 25% scénáře na českou ekonomiku a více než 9000 analyzovaných firem plně platná. Díky analýze více než 42 milionů firem po celém světě dokážeme s přesností přes 90 % identifikovat rizika a odolná odvětví, což je klíčové pro strategická rozhodnutí v době celních válek.“

Metodologie DEEPDATA® kombinuje makroekonomická data s podrobnými rozvahovými informacemi o globálních firmách, což umožňuje přesné predikce pravděpodobnosti selhání a finanční stability. Model, který vykazuje korelaci přes 90 % s reálnými daty za posledních devět let, je neocenitelným nástrojem pro investory hledající spolehlivé údaje.

„Výsledky analýzy ukazují, že česká ekonomika má silné základy, a právě odvětví jako strojírenství nabízejí investorům atraktivní příležitosti i v nejistých časech,“ dodává Viktor Jelínek, Senior Executive Officer a partner společnosti Quantic Private Wealth Management, členské firmy C-Quadrat Investment Group. „Naše zkušenosti v rámci C-Quadrat Investment Group nám umožňují pomáhat klientům nejen chápat rizika, ale také strategicky využívat odolnost českých firem k dosažení stabilních výnosů.“

Quantic Financial Solutions, se sídlem ve Vídni a pobočkou v Bratislavě, je přední investiční společností poskytující pokročilé analytické služby a správu investičních portfolií. Jako součást mezinárodní C-Quadrat Investment Group nabízí unikátní nástroje pro predikci a řízení rizik, které pomáhají klientům dosahovat stabilních výsledků i v nejistých ekonomických podmínkách.

Pro více informací o analýze nebo službách Quantic Financial Solutions navštivte www.quanticfinancial.com.

C-Quadrat Investment Group: Silná skupina pro investiční řešení

C-Quadrat Investment Group, založená v roce 1991 ve Vídni, je přední mezinárodní skupina pro správu aktiv, spravující přes 8 miliard EUR pro institucionální a privátní klienty ve 21 zemích. Členy skupiny jsou i firmy Quantic Financial Solutions GmbH a Quantic Private Wealth Management (Middle East) Ltd., které společně posilují její globální působnost v oblasti kvantitativních investic a privátní správy majetku.

Quantic Financial Solutions, www.quanticfinancial.com, se sídlem ve Vídni a pobočkou v Bratislavě, je od roku 2018 většinově vlastněna C-Quadrat Investment Group. Specializuje se na kvantitativní řízení rizik a správu aktiv, využívající technologii DEEPDATA® k analýze finančních dat přes 42 milionů firem globálně. Její modely, s přesností přes 90 %, pomáhají institucionálním investorům predikovat rizika a identifikovat příležitosti. Dr. Roland Demmel, partner a spoluzakladatel, je klíčovou osobností stojící za vývojem těchto analytických nástrojů a jejich aplikací na trhy, jako je Česká republika.

Quantic Private Wealth Management, www.quantic-pwm.com, založená v roce 2017 v Dubaji a regulovaná Dubai Financial Services Authority (DFSA), je butiková firma zaměřená na privátní správu majetku pro vysoce majetné klienty. Jako člen C-Quadrat Investment Group těží z globální expertízy skupiny a poskytuje personalizované investiční strategie. Viktor Jelínek, Senior Executive Officer a partner, hraje klíčovou roli při rozvoji firmy a strategickém poradenství. S více než 20 lety zkušeností v oblasti privátní správy majetku a strukturování fondů přispívá k vytváření investičních řešení, která reagují na globální výzvy, jako jsou dopady celních válek.

C-Quadrat Investment Group a její členské firmy tvoří robustní investiční ekosystém, kombinující kvantitativní analýzy, privátní správu majetku a strategické poradenství. Tato synergie umožňuje skupině poskytovat komplexní řešení pro investory i v nejistých ekonomických podmínkách. Více informací naleznete na www.c-quadrat.com.