Trutnov vítá jubilejní 140. restauraci McDonald's

Trutnov, který je považován za bránu do Krkonoš, rozšiřuje svou gastronomickou nabídku o novou restauraci McDonald's. Franšízant Petr Zlínský tak posiluje přítomnost oblíbeného řetězce v regionu a přináší městu legendární produkty: „Je pro mě ctí otevřít jubilejní 140. restauraci McDonald's právě v Trutnově. Toto město má jedinečnou atmosféru a strategickou polohu, která z něj dělá důležité místo pro jeho obyvatele i turisty mířící do hor. Věřím, že se staneme oblíbenou zastávkou, pro všechny, kdo hledají kvalitní občerstvení,“ říká Petr Zlínský.
Interiér nové restaurace na první pohled zaujme designem Essential Ingredients, který pracuje s výraznými barvami a minimalistickými ikonami základních ingrediencí kuchyně McDonald's. Tento moderní koncept vytváří svěží atmosféru, která ladí s dynamikou města. Zákazníci mají k dispozici celkem 103 míst k sezení uvnitř a v sezoně přibude 76 dalších míst na venkovní zahrádce.
Jídlo lze objednat přímo u obsluhy nebo pohodlně a rychle na čtyřech samoobslužných kioscích. V menu zákazníci najdou kompletní portfolio produktů včetně snídaní a limitovaných nabídek. Řidiči ocení službu McDrive, díky které lze vyzvednout objednávky přímo z pohodlí vozu. Během zimy bude spuštěn i provoz služby McDelivery, která zajistí dovoz pokrmů až před práh.
Restaurace McDonald's v Trutnově je otevřena každý den od 7 do 23 hodin včetně McDrive. Nová pobočka se tak stává dalším místem, kde si mohou lidé vychutnat kvalitní a rychlé občerstvení.
