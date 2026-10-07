Tržby a zisky skupiny GEVORKYAN rostou dvouciferně bez navyšování zadlužení

Letectví a Defence na vzestupu
GEVORKYAN, a.s. upevnila své působení v segmentu Aerospace & Defense významným rozšířením výrobního portfolia pro zákazníky včetně nejzvučnějších jmen z řad nadnárodních hráčů ze Švýcarska, Německa a dalších evropských států.
Výrazná expanze v daném odvětví navazuje na silný investiční cyklus posledních let, který vytvořil potřebné technologické a výrobní zázemí. GEVORKYAN, a.s. aktuálně rozjela velkosériové dodávky komponentů pro motory a přesné převodovky malých letadel a dronů, po kterých poptávka ve světě dlouhodobě rapidně roste.
Kromě leteckého průmyslu skupina GEVORKYAN od léta rozjela sériové dodávky pro Rheinmetall Group.
Souběžně s certifikací na AS9100 pro letecký, obranný a kosmický průmysl byla GEVORKYAN, a.s. zařazena do systému OASIS, který spravuje International Aerospace Quality Group (IAQG).
Nové zakázky v tradičních odvětvích
Vedle nových odvětví pokračuje rozšiřování působení na tradičních, stabilních trzích, jakými jsou např. agrotechnologie. Tento trh s vysokými nároky na kvalitu a dlouhými produktovými cykly je pilířem stabilních kontraktů na desetiletí. Nové projekty na aplikaci výrobků GEVORKYAN byly získány v rámci dlouhodobé spolupráce s předními světovými značkami John Deere, Deutz-Fahr a Lombardini díky tradičně silnému vývoji a také akvizici v Itálii.
O společnosti GEVORKYAN, a.s.
Společnost GEVORKYAN, a.s. je přední evropskou společností v oblasti práškové metalurgie, globálním dodavatelem pro velké nadnárodní společnosti a jednou z nejinovativnějších společností v tomto sektoru na světě. Více informací naleznete na stránce www.gevorkyan.eu/cs.
Zdroj: GEVORKYAN, a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59507.