Tržby společnosti SANY Heavy Industry za první pololetí roku 2026 vzrostly meziročně o 19,49 % na 7,89 miliardy USD, přičemž tržby ze zahraničí tvořily 61,33 %

Tržby ve druhém čtvrtletí vzrostly o 24,39 % na 4,328 miliardy USD, a překonaly tak tempo růstu za celé první pololetí, zatímco čistý zisk připadající akcionářům se zvýšil o 16,93 % na 473,108 milionu USD. Provozní peněžní tok dosáhl 1,440 miliardy USD. K 30. červnu činila celková aktiva 26,708 miliardy USD a vlastní kapitál 13,576 miliardy USD.
SANY optimalizovala své globální působení, rozšířila zahraniční prodejní kanály a servisní sítě, vyvíjela integrovaná řešení strojního vybavení přizpůsobená konkrétním scénářům použití, zvýšila svůj podíl na světovém trhu a dále rozvíjela principy štíhlého řízení s cílem podpořit efektivitu a kvalitní růst.
Hlavní výsledky:
- Zahraniční tržby dosáhly 4,724 miliardy USD, což představuje nárůst o 21,82 %, a tvořily 61,33 % tržeb z hlavní podnikatelské činnosti. V Africe vzrostly o 47,66 % na 790,234 milionu USD, v Severní a Jižní Americe o 24,70 % na 930,294 milionu USD, v Asii a Austrálii o 17,38 % na 1,981 miliardy USD a v Evropě o 12,68 % na 1,022 miliardy USD.
- Růst zaznamenaly všechny hlavní produktové řady: tržby ze strojů pro zakládání staveb prudce vzrostly o 63,11 % na 322,433 milionu USD, tržby z rypadel se zvýšily o 21,77 % na 3,141 miliardy USD, z betonářské techniky o 21,25 % na 1,330 miliardy USD, ze zdvihací techniky o 8,22 % na 1,245 miliardy USD a ze silniční techniky o 5,52 % na 335,850 milionu USD.
Globalizace zůstává hlavní strategií společnosti SANY Heavy Industry. Společnost přechází od vývozu výrobků k lokalizovanému průmyslovému působení v zahraničí a přesouvá prodej, služby, vývoj produktů a provozní činnosti blíže k místním trhům.
SANY bude dále prosazovat globalizaci, digitalizaci a dekarbonizaci, reformovat svou zahraniční organizační strukturu a řízení výzkumu a vývoje, posilovat inovace produktů a zlepšovat výrobu, kvalitu, ziskovost a konkurenceschopnost. Jejím cílem je poskytovat po celém světě inteligentnější, efektivnější a udržitelnější řešení – a společně utvářet budoucnost.
Finance: tržby za 1. pololetí 53,506 miliardy RMB; čistý zisk připadající akcionářům za 1. pololetí 5,690 miliardy RMB; tržby za 2. čtvrtletí 29,359 miliardy RMB; čistý zisk připadající akcionářům za 2. čtvrtletí 3,209 miliardy RMB; provozní peněžní tok 9,768 miliardy RMB; celková aktiva 181,153 miliardy RMB; vlastní kapitál 92,084 miliardy RMB.
Zahraničí: celkem 32,040 miliardy RMB; Asie a Austrálie 13,440 miliardy RMB; Evropa 6,930 miliardy RMB; Severní a Jižní Amerika 6,310 miliardy RMB; Afrika 5,360 miliardy RMB..
Produkty: rypadla 21,306 miliardy RMB; betonářská technika 9,022 miliardy RMB; zdvihací technika 8,446 miliardy RMB; stroje pro zakládání staveb 2,187 miliardy RMB; silniční technika 2,278 miliardy RMB.
Kontakt: Caroline Chen, Chendx19@sany.com.cn, +86-13922322347