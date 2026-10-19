TUMI představuje dárky na cesty pro letošní vánoční svátky

TUMI, mezinárodní značka cestovních zavazadel, módních doplňků a produktů pro životní styl, dnes představuje svou vánoční kolekci „Gifts for the Journey" (Dárky na cesty), která oslavuje radost z promyšleného obdarovávání a prvotřídní design. Vánoční kampaň, inspirovaná alpským prostředím kolekce TUMI pro podzim a zimu 2026, nás zavádí mezi zasněžené horské vrcholky, kde na nás čekají nejoblíbenější produkty značky i dárky inspirované atmosférou odpočinku po lyžování. Kolekce „Gifts for the Journey" vychází z myšlenky, že při cestování o svátcích záleží především na lidech, nikoli jen na cílové destinaci, a vzdává hold společným zážitkům, řemeslnému mistrovství a hodnotám, na nichž značka stojí.
Ikonické tvary zavazadel z řady 19 Degree, které jsou ztělesněním nadčasového designu, vnášejí do sváteční nabídky pestrou škálu možností. Prémiový výběr zahrnuje kolekce 19 Degree Aluminum, 19 Degree Front Access, 19 Degree Lite a klasickou 19 Degree. Každá z nich přináší vlastní pojetí ikonického jazyka designu této řady, od rozšiřitelného kabinového kufru Expandable Carry-On přes rozšiřitelný model Front Access Expandable Carry-On s předním přístupem až po hliníkový kabinový kufr Aluminum Carry-On. Všechny kabinové kufry řady 19 Degree se mohou pochlubit integrovanými zámky TSA a čtyřmi dvojitými kolečky s hladkým chodem. Modely Front Access a klasické tvary řady 19 Degree navíc umožňují zvětšit objem pomocí zipu přibližně o pět centimetrů.
Pro muže nabízí TUMI kolekce Harrison a Alpha Bravo, které spojují promyšlené řemeslné zpracování se špičkovou funkčností při každodenním dojíždění. Čisté linie a elegantní kožené detaily činí z kolekce Harrison ideální dárek, zatímco technicky propracované provedení a všestranné modely řady Alpha Bravo se hodí na každou cestu, od jízdy do kanceláře až po víkendové výlety. Pánskou nabídku doplňuje kolekce TUMI Alpha s ikonickými modely navrženými pro potřeby moderního cestovatele.
Ženám přinášejí modely Voyageur a nejnovější přírůstek do dámského sortimentu TUMI, kabelku Adatto typu tote vyráběnou v Itálii, vytříbenou eleganci pro každý den. Kolekce Olas představuje menší kabelku Small Bucket Bag, ideální na víkendy, zatímco pouzdro na šperky Jewelry Case a pouzdro na sluneční brýle Sunglass Case z kolekce Belden pomáhají udržet pořádek při cestách do blízkých i vzdálených destinací.
Nový barevný odstín Salt, inspirovaný čerstvě napadaným sněhem na horských svazích, se objevuje napříč řadou 19 Degree. Sezónní nabídku kolekce Alpha Bravo doplňuje odstín Glacier White (ledovcově bílá). Kolekce Voyageur přichází s odstínem Mink (norková), zatímco nabídku Adatto rozšiřuje sytě čokoládově hnědá barva Wood. Kabelka přes rameno Salt Faux Fur Journey z umělé kožešiny dodává sezóně hravý nádech a příjemnou texturu. Na alpskou inspiraci kolekce pro podzim a zimu 2026 navazují také odstíny Deep Pine (tmavě borovicová), Black Graphite (grafitově černá), Black Textured (strukturovaná černá), Taupe (šedohnědá) a Rosewood (palisandrově červenohnědá), které doplňují klasické základní barvy černá, stříbrná a námořnická modř.
Nejosobitějším dárkem letošní sezony je Snow Monster – roztomilý přívěsek s motivem sněžné příšerky, který každému výrobku TUMI dodá hřejivý, osobitý nádech a špetku kouzla. Snow Monster byl navržen tak, aby umožnil dodat zavazadlům osobní charakter a zároveň potěšil. Ztělesňuje ducha Alp a radost z nečekaných překvapení, a představuje tak nezapomenutelný doplněk letošní sezony.
„Svátky jsou příležitostí darovat lidem, které máme rádi, něco, co jim vydrží," uvedl Victor Sanz, globální kreativní ředitel značky TUMI. „Mám radost, když vidím, že lidé používají dárek od svých blízkých i po mnoha letech. Letos jsme chtěli do kolekce vnést stejný pocit nadčasovosti a dobrodružství, inspirovaný jednoduchostí, silou a krásou Alp. Jde nám především o to vytvořit něco, co je výjimečné už dnes, ale zároveň se na dlouhá léta stane součástí něčí životní cesty."
Díky inovovanému programu TUMI Accent se osobní úpravy stávají smysluplnou závěrečnou tečkou téměř každého dárku TUMI a odrážejí přesvědčení značky TUMI, že luxus se skrývá v detailech. Zákazníci si mohou vybírat z více než dvaceti barevných nášivek s monogramy a visaček na zavazadla, které mohou libovolně kombinovat, opatřit iniciálami a darovat. Každý barevný detail a každá iniciála proměňují funkční design ve velmi osobní dárek, který odráží individualitu obdarovaného a bude jej provázet na jeho jedinečné cestě.
Kompletní sváteční výběr „Gifts for the Journey" naleznete v prodejnách TUMI a online na stránkách TUMI.com. Inspiraci na dárky pro letošní sezonu i další příležitosti najdete na profilu @TUMITravel.
O společnosti TUMI
Od roku 1975 vytváří TUMI luxusní produkty světové úrovně pro práci, cestování a aktivní životní styl, jejichž cílem je zpříjemnit, usnadnit a zkrášlit všechny stránky života v pohybu. Spojujeme dokonalou funkčnost s vynalézavostí a snažíme se být celoživotním partnerem aktivních a tvořivých lidí, kteří jdou za svými zájmy a sny. Více informací o značce TUMI najdete na stránkách TUMI.com a na sociálních sítích Instagram, TikTok, Facebook a YouTube.
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Kontakty: pr@tumi.com
Karla Otto pro TUMI | tumi@karlaotto.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59683.