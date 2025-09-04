TUMI PŘEDSTAVUJE KAMPAŇ „VYZKOUŠENO IKONAMI" S GLOBÁLNÍMI AMBASADORY ZNAČKY LANDOU NORRISEM A NELLY KORDOVOU

Autor:
  15:29
New York, 4. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Oslava osobní dokonalosti a neustále se vyvíjejícího designu, která ožívá prostřednictvím dvou nejznámějších produktových řad značky TUMI.

Mezinárodní značka cestovních potřeb, lifestylových produktů a doplňků TUMI dnes představuje smělou kampaň „vyzkoušeno ikonami", která zkoumá, co to znamená být ikonou. Kampaň, vyprávěná z pohledu jezdce týmu McLaren Formule 1 Landa Norrise a profesionální golfistky Nelly Kordové, ukazuje jasnou paralelu mezi disciplínou, přesností a neúnavným testováním, které určují jejich snahu o dokonalost – stejnou náročností, jakou TUMI uplatňuje u každého designu. Stejně jako jsou tito sportovci vedeni k podávání nejlepších výkonů, i ikonické produkty TUMI jsou navrženy tak, aby dělaly totéž: jsou testovány na hranici svých možností, aby byla zajištěna jejich nekompromisní výkonnost.

V rámci oslav 50. výročí značky se kampaň zaměřuje na dva nejikoničtější modely TUMI: batoh Navigation z kolekce Alpha Bravo a batoh Celina z kolekce Voyageur. Každý z těchto modelů, navržen s důrazem na výkon a pečlivě zdokonalený díky přísným testům, spojuje funkčnost s moderní důmyslností a je vyroben tak, aby s lehkostí a precizností splňoval požadavky dynamických uživatelů.

Režisér Kiku Ohe a fotograf Simon Lipman zachytili ve dvojici filmů působivé portréty Landa a Nelly v momentech soustředění, opakování a přípravy, a nabídli tak nezkreslený pohled na disciplínu, která stojí za jejich každodenním režimem. Jejich cesta se odráží v pečlivém procesu tvorby každého produktu TUMI, kde design, testování a zdokonalování podléhají stejně vysokým standardům.

„Ikonou se nestáváte díky jedinému okamžiku, ale díky tomu, že se neustále prezentujete a v průběhu času se vyvíjíte," řekl Victor Sanz, globální ředitel pro kreativitu. „V TUMI to není jen cíl – je to náš standard." Každý produkt TUMI je navržen tak, aby byl odolný, spolehlivý a rostl spolu s těmi, kdo ho nosí. Není vyroben jen pro výkon nebo estetiku, ale aby vyhovoval našim zákazníkům tam, kde se nacházejí, a pohyboval se s nimi, kamkoli se vydají."

V jádru kampaně „vyzkoušeno ikonami" nejde jen o elitní výkon – jde o neustálé úsilí o růst a disciplínu, které jsou nutné k vývoji. Odráží to závazek společnosti TUMI posouvat hranice designu neustálým zdokonalováním a testováním v reálném světě s vědomím, že velikost se získává, není dána. Je to více než oslava úspěchu, je to pocta cestě a produktům, které jsou vyrobeny tak, aby na ní obstály.

„Důslednost je vše. Práce nikdy nekončí, bez ohledu na obor," řekl Lando Norris. „Vidím to na svých výkonech na trati a na tom, jak se mnou mé nezbytné věci od TUMI drží krok, ať jdu kamkoli."

„Být ikonou neznamená být dokonalý. Jde o to zůstat věrný a nacházet smysl v momentech, které se budují postupem času," řekla Nelly Kordová. „Cesta se neustále mění a připomíná mi, proč je v těchto okamžicích tak důležité mít spolehlivé společníky."

Od opakování po zdokonalování, „vyzkoušeno ikonami" vzdává hold těm, kdo se prezentují, tvrdě pracují a posouvají hranice výkonu. TUMI pokračuje v navrhování pro ambiciózní lidi a vytváří dynamické produkty, které obstojí v každém okamžiku a vnitřně ikonu posilují.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI PRODUKTU

• Batoh Celina (Voyageur) 

Lehký a vodotěsný batoh Celina kombinuje elegantní design s praktickými funkcemi, díky nimž se snadno přizpůsobuje každodennímu životu i dalekým cestám. 

Maloobchodní cena: 350–595 USD 

• Batoh Navigation (Alpha Bravo)

Batoh Navigation, který byl zpracován z nového materiálu námořnické potahované plachtoviny, přináší osvědčenému střihu TUMI moderní odolnost. Je navržen pro každodenní použití a vyroben tak, aby se dal snadno přenášet.

Maloobchodní cena: 550–750 USD

Mezi další ikony, které se v kampani objevují, patří:

• Kolekce TUMI | McLaren v barvě super šedá, inspirované barvou stříbrná supernova od McLarenu.

19 Degree Lite, dosud nejlehčí kufry s pevným povrchem od TUMI.

• Kolekce 19 Degreee Aluminum s charakteristickým designem.

• Skládací a univerzální kolekce Just In Case™.

Prohlédněte si kolekce Voyageur a Alpha Bravo nyní na TUMI.com a v obchodech TUMI po celém světě.

Sledujte @TUMITravel a získejte exkluzivní informace ze zákulisí kampaně.

O společnosti TUMI

Od roku 1975 vytváří společnost TUMI luxusní doplňky světové třídy pro podnikání, cestování a výkon, které jsou navrženy tak, aby vylepšily, zjednodušily a zkrášlily všechny aspekty života na cestách. Spojujeme bezchybnou funkčnost s duchem vynalézavosti a zavázali jsme se podporovat cestování jako celoživotní partner pro všechny vysoce aktivní a tvůrčí lidi, kteří jdou za svými vášněmi. Více informací o společnosti TUMI najdete na TUMI.com. Sledujte nás na Instagramu, TikToku, Facebooku a YouTube.

TUMI a logo TUMI jsou registrované ochranné známky společnosti Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.

Kontakty pro média na TUMI

Jerad Hulse | Jerad.Hulse@tumi.com

Karla Otto pro TUMI | tumi@karlaotto.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2742143/Tumi_INC_Lando_Norris.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2742144/Tumi_INC_Nelly_Korda.jpg 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Krajské dožínky na Lounsku lákají na přehlídku farmářské historie i současnosti

Krajské dožínky v Peruci na Lounsku, které se uskuteční 13. září, lákají na přehlídku zemědělské historie i současnosti. Pořadatelé připravují na oslavu...

4. září 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Dobrovolníci budou v sobotu sbírat semena pro obnovu bělokarpatských luk

Dobrovolníci mohou v sobotu 6. září a také v některých dalších podzimních dnech pomoci k obnově druhově pestrých bělokarpatských luk. Farma Blatnička z...

4. září 2025  14:04,  aktualizováno  14:04

Mlýny se promění v arénu plnou adrenalinu

Automatické mlýny v Pardubicích se promění v arénu plnou adrenalinu a skvělých soubojů. Už 5. září čeká na fanoušky bojových umění jedinečný galavečer pod širým nebem.

4. září 2025  15:43

Fotka romského prvňáka spustila nenávistné komentáře, řeší je policie

Pochlubit se fotkou malého školáka chtěla na sociální síti jeho matka. Vzápětí se však romský prvňák z Brna stal terčem hanlivých a urážlivých komentářů, které se začaly v příspěvcích sdílející jeho...

4. září 2025  12:42,  aktualizováno  15:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do auta na přejezdu narazily vlaky z obou směrů. Řidička stihla utéct

Hlavní železniční koridor na Pardubicku v úseku Uhersko - Zámrsk zastavil ve čtvrtek odpoledne střet auta s vlakem na přejezdu u obce Uhersko. Podle dosavadního vyšetřování po prvním střetu do auta...

4. září 2025  14:22,  aktualizováno  15:38

Zapíjení svatby v baru se zvrtlo, kvůli bitce soudí novomanžela i jeho příbuzné

Jen pár hodin po svatebním obřadu se novomanžel Petr L. zapletl do potyčky v baru v centru Boru na Tachovsku. Na bití a kopání do dalšího muže se podle státního zástupce podíleli i jeho dva příbuzní...

4. září 2025  15:32

Hradecké Divadlo Drak uvede v sezoně 2025/2026 tři premiéry,první bude 11. října

Královéhradecké loutkové Divadlo Drak uvede v nadcházející divadelní sezoně 2025/2026 tři premiéry. Každá z nich nabídne originální pohled na svět, ať už očima...

4. září 2025  13:57,  aktualizováno  13:57

Proč nikdy nevznikne pokračování Harryho Pottera? Režisér prvních dílů má jasnou odpověď

Slavná fantasy franšíza vyvrcholila snímkem Harry Potter a Relikvie smrti – část 2. Vznik dalšího filmu by však komplikovala politika i kontroverze spojené s autorkou kouzelnické knižní ságy J. K....

4. září 2025  15:30

TUMI PŘEDSTAVUJE KAMPAŇ „VYZKOUŠENO IKONAMI" S GLOBÁLNÍMI AMBASADORY ZNAČKY LANDOU NORRISEM A NELLY KORDOVOU

4. září 2025  15:29

Nový Equator-X změří i velké dílce na mikrometry přímo ve výrobě

4. září 2025  15:21

Vsetínská hvězdárna připravila na neděli pozorování úplného zatmění Měsíce

Vsetínská hvězdárna připravila pro veřejnost na neděli 7. září pozorování úplného zatmění Měsíce. Návštěvníkům budou k dispozici moderní dalekohledy i...

4. září 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Chemik získal evropský grant na výzkum neurodegenerativních chorob

Na Masarykově univerzitě vznikne výzkumná skupina, která bude pátrat po původu neurodegenerativních onemocnění, například Parkinsonovy choroby. Chemik Tomáš...

4. září 2025  13:33,  aktualizováno  13:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.