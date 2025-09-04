TUMI PŘEDSTAVUJE KAMPAŇ „VYZKOUŠENO IKONAMI" S GLOBÁLNÍMI AMBASADORY ZNAČKY LANDOU NORRISEM A NELLY KORDOVOU

Mezinárodní značka cestovních potřeb, lifestylových produktů a doplňků TUMI dnes představuje smělou kampaň „vyzkoušeno ikonami", která zkoumá, co to znamená být ikonou. Kampaň, vyprávěná z pohledu jezdce týmu McLaren Formule 1 Landa Norrise a profesionální golfistky Nelly Kordové, ukazuje jasnou paralelu mezi disciplínou, přesností a neúnavným testováním, které určují jejich snahu o dokonalost – stejnou náročností, jakou TUMI uplatňuje u každého designu. Stejně jako jsou tito sportovci vedeni k podávání nejlepších výkonů, i ikonické produkty TUMI jsou navrženy tak, aby dělaly totéž: jsou testovány na hranici svých možností, aby byla zajištěna jejich nekompromisní výkonnost.
V rámci oslav 50. výročí značky se kampaň zaměřuje na dva nejikoničtější modely TUMI: batoh Navigation z kolekce Alpha Bravo a batoh Celina z kolekce Voyageur. Každý z těchto modelů, navržen s důrazem na výkon a pečlivě zdokonalený díky přísným testům, spojuje funkčnost s moderní důmyslností a je vyroben tak, aby s lehkostí a precizností splňoval požadavky dynamických uživatelů.
Režisér Kiku Ohe a fotograf Simon Lipman zachytili ve dvojici filmů působivé portréty Landa a Nelly v momentech soustředění, opakování a přípravy, a nabídli tak nezkreslený pohled na disciplínu, která stojí za jejich každodenním režimem. Jejich cesta se odráží v pečlivém procesu tvorby každého produktu TUMI, kde design, testování a zdokonalování podléhají stejně vysokým standardům.
„Ikonou se nestáváte díky jedinému okamžiku, ale díky tomu, že se neustále prezentujete a v průběhu času se vyvíjíte," řekl Victor Sanz, globální ředitel pro kreativitu. „V TUMI to není jen cíl – je to náš standard." Každý produkt TUMI je navržen tak, aby byl odolný, spolehlivý a rostl spolu s těmi, kdo ho nosí. Není vyroben jen pro výkon nebo estetiku, ale aby vyhovoval našim zákazníkům tam, kde se nacházejí, a pohyboval se s nimi, kamkoli se vydají."
V jádru kampaně „vyzkoušeno ikonami" nejde jen o elitní výkon – jde o neustálé úsilí o růst a disciplínu, které jsou nutné k vývoji. Odráží to závazek společnosti TUMI posouvat hranice designu neustálým zdokonalováním a testováním v reálném světě s vědomím, že velikost se získává, není dána. Je to více než oslava úspěchu, je to pocta cestě a produktům, které jsou vyrobeny tak, aby na ní obstály.
„Důslednost je vše. Práce nikdy nekončí, bez ohledu na obor," řekl Lando Norris. „Vidím to na svých výkonech na trati a na tom, jak se mnou mé nezbytné věci od TUMI drží krok, ať jdu kamkoli."
„Být ikonou neznamená být dokonalý. Jde o to zůstat věrný a nacházet smysl v momentech, které se budují postupem času," řekla Nelly Kordová. „Cesta se neustále mění a připomíná mi, proč je v těchto okamžicích tak důležité mít spolehlivé společníky."
Od opakování po zdokonalování, „vyzkoušeno ikonami" vzdává hold těm, kdo se prezentují, tvrdě pracují a posouvají hranice výkonu. TUMI pokračuje v navrhování pro ambiciózní lidi a vytváří dynamické produkty, které obstojí v každém okamžiku a vnitřně ikonu posilují.
HLAVNÍ PŘEDNOSTI PRODUKTU
• Batoh Celina (Voyageur)
Lehký a vodotěsný batoh Celina kombinuje elegantní design s praktickými funkcemi, díky nimž se snadno přizpůsobuje každodennímu životu i dalekým cestám.
Maloobchodní cena: 350–595 USD
• Batoh Navigation (Alpha Bravo)
Batoh Navigation, který byl zpracován z nového materiálu námořnické potahované plachtoviny, přináší osvědčenému střihu TUMI moderní odolnost. Je navržen pro každodenní použití a vyroben tak, aby se dal snadno přenášet.
Maloobchodní cena: 550–750 USD
Mezi další ikony, které se v kampani objevují, patří:
• Kolekce TUMI | McLaren v barvě super šedá, inspirované barvou stříbrná supernova od McLarenu.
• 19 Degree Lite, dosud nejlehčí kufry s pevným povrchem od TUMI.
• Kolekce 19 Degreee Aluminum s charakteristickým designem.
• Skládací a univerzální kolekce Just In Case™.
Prohlédněte si kolekce Voyageur a Alpha Bravo nyní na TUMI.com a v obchodech TUMI po celém světě.
O společnosti TUMI
Od roku 1975 vytváří společnost TUMI luxusní doplňky světové třídy pro podnikání, cestování a výkon, které jsou navrženy tak, aby vylepšily, zjednodušily a zkrášlily všechny aspekty života na cestách. Spojujeme bezchybnou funkčnost s duchem vynalézavosti a zavázali jsme se podporovat cestování jako celoživotní partner pro všechny vysoce aktivní a tvůrčí lidi, kteří jdou za svými vášněmi. Více informací o společnosti TUMI najdete na TUMI.com. Sledujte nás na Instagramu, TikToku, Facebooku a YouTube.
TUMI a logo TUMI jsou registrované ochranné známky společnosti Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.
