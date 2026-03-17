TUMI představuje kolekci „Únik do Středomoří", která oslavuje kouzlo pobřeží a pohodlné cestování

Autor:
  14:16
New York 17. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Kolekce na jaro 2026 přináší nové výrazné barvy a design inspirovaný destinacemi, které zachycují ducha značky TUMI na dovolené.

Mezinárodní značka cestovních potřeb, lifestylových produktů a doplňků TUMI dnes představuje „Únik do Středomoří", svou sezónní kampaň a kolekci na jaro 2026 inspirovanou teplem, rytmem a smyslovou bohatostí středomořského pobřeží. Kampaň přináší nové výrazné barvy, potisky a textury v nejikoničtějších siluetách TUMI a zachycuje radostnou, inspirativnímí vizi, kde se design prolíná s destinací.

Kampaň „Únik do Středomoří", kterou režíroval Piero Bressan a fotografoval Dario Catellani, přenese diváky do Villa Fortaleza a Cala San Vicente na Mallorce ve Španělsku. Kampaň odráží pocit lehkosti – cestování je v ní intenzivním, osobním zážitkem, který vychází z podstaty destinace.

Jádrem kolekce je odvážná nová sezónní paleta barev, která se objevuje v klíčových kolekcích TUMI, včetně ikonické kolekce 19 Degree. Sytě zelená barva tymiánu, sluncem vybělená terakota a zářivá sluneční žlutá přetvářejí tvarované siluety prostřednictvím odstínů inspirovaných destinacemi. Paleta se rozšiřuje také do rodiny 19 Degree aluminium s modelem Mezinárodní příruční zavazadlo v odstínu horizontová modř, sezónním tónem inspirovaným místem, kde se setkává obloha s mořem, který dodává hloubku charakteristické kovové siluetě.

Kromě řady 19 Degree se sezónní příběh rozšiřuje i na cestovní nezbytnosti a siluety inspirované životním stylem a představuje nové textury a materiály navržené tak, aby evokovaly středomořskou lehkost. Rafií inspirovaná kapsulová kolekce obohacuje kolekce Olas a Harrison o tkanou hřejivost a harmonii řemesla s moderním designem. Doplňky dále oživují oživují smyslovou atmosféru Středomoří. Přívěsky na tašky inspirované olivami, květinami a citrony odkazují na trhy pod širým nebem a citroníkové háje a květiny na pobřeží Amalfi, zatímco přívěsek na sluneční brýle Belden vybaví cestovatele na dlouhé dny strávené na slunci.

„Středomoří je symbolem pomalejšího a vědomějšího cestování," řekl Victor Sanz, kreativní ředitel společnosti TUMI. „Pro jaro 2026 jsme přijali tuto citlivost, myšlenku cestování a plného prožívání každého okamžiku všemi smysly. Zvuky, vůně, chutě, textury a okolí se spojují a vytvářejí trvalé emocionální pouto, které přetrvává dlouho po skončení cesty. Tuto smyslovou bohatost jsme vložili do svých nejikoničtějších kolekcí a pomocí barev vyprávíme příběh o pohybu a objevování. Kolekce v jádru zachycuje emoce úniku, vyvážené preciznosti a funkčnosti, které definují každý kousek od TUMI."

Kampaň také představuje nový středomořský potisk na předmětech z kolekcí Voyageur, Tegra-Lite™, Belden a Nassau. Odvážný, ale rafinovaný potisk posiluje energii kolekce a zároveň zachovává zaměření TUMI na preciznost a výkon.

„Tato kampaň představuje evoluci v tom, jak vyprávíme svůj příběh," řekla Jill Krizelmanová, první zástupkyně ředitele pro globální marketing a elektronické obchodování v TUMI. „Středomoří poskytlo dokonalé pozadí – oslavuje pestré barvy, romantiku cestování a kulturní hloubku – a zároveň nám dává příležitost odhalit uvolněnější a hravější stránku TUMI, jako by sama značka byla na dovolené. Od vizuálního vyprávění příběhů po poutavé aktivity značky na celém světě zve Únik do Středomoří naši globální komunitu k prožití atmosféry sezóny a oslavuje cestování jako formu sebevyjádření."

Únik do Středomoří přesáhne rámec kampaně a nabídne řadu působivých globálních zážitků oslavujících ducha této sezóny.

Kolekce Únik do Středomoří je nyní k dispozici na TUMI.com a v obchodech TUMI na celém světě. Sledujte @TUMITravel a získejte exkluzivní zákulisní informace z kampaně.

 

HLAVNÍ VÝHODY PRODUKTU

  • Tkaný materiál

Sada tašek pro teplé počasí vyrobená z tkaného materiálu připomínajícího rafii, který dodává každodennímu nošení přirozenou texturu a uvolněnou lehkost. Tyto modely, navržené s ohledem na cestování, kombinují řemeslné materiály s rafinovanými siluetami pro cestování, městské dny a dovolenou.

K dispozici je: Milos Woven Tote (taška z tkaného materiálu), Olas Woven Small Shoulder Bag (kabelka přes rameno), Small Griffin Backpack (malý batoh) a Bradner Backpack (velký batoh)

  • Voyageur Q Tote

Všestranná taška pro každodenní použití, navržená tak, aby se dala snadno přenášet mezi cestami a běžným životem. Prostorná, ale zároveň elegantní taška Q Tote nabízí praktické uspořádání a nenáročný design vhodný do práce, na víkendové výlety i na cesty.

Barvy: růžový jíl, tymián, norek, oves, indigo

  • Středomořský potisk

Kolekce potisků inspirovaná destinacemi, která vnáší pocit úniku do každodenního cestování i do světa doplňků. Každý kus čerpá z barev, textur a lehkosti středomořského života a dodává osobitost, přičemž zachovává zaměření značky TUMI na funkčnost a pohyb.

K dispozici je: sada na balení příručních zavazadel, trojice pouzder Malta, přívěsek na sluneční brýle, pouzdro na pas se zipem, tenké pouzdro na 6 kreditních karet, rozšiřitelné příruční zavazadlo, taška Just in Case™ a kabelka přes rameno Teghan

  • Kolekce 19 Degree

Kolekce z polykarbonátu inspirovaná cestováním, která vnáší do moderního cestování pocit úniku. Každý kousek čerpá z barev a sluncem prozářených tónů středomořského života a vyvažuje sochařský design s lehkou odolností – zachovává tak zaměření značky TUMI na výkon, funkčnost a snadný pohyb.

Novinkou ve světě 19 Degree je přední přístup, který přináší všestrannost do cestování s tvrdými kufry díky chytře navrženému přednímu zipu do hlavní přihrádky. Tento nejnovější přístupový bod usnadňuje cestování i do nejtěsnějších prostorů.

K dispozici je: rozšiřitelné příruční zavazadlo, velké příruční zavazadlo, velké rozšiřitelné odbavené zavazadlo, rozšiřitelné příruční zavazadlo s předním přístupem, velké rozšiřitelné příruční zavazadlo s předním přístupem, střední rozšiřitelné odbavené zavazadlo s předním přístupem a velké rozšiřitelné odbavené zavazadlo s předním přístupem

Barvy: růžový jíl, tymián, bledě žlutá, lila šedá duhová (pouze rozšiřitelná příruční zavazadla a rozšiřitelná podpalubní zavazadla) a světle modrá duhová (pouze rozšiřitelná příruční zavazadla a rozšiřitelná podpalubní zavazadla).

O společnosti TUMI

Od roku 1975 vytváří TUMI prvotřídní luxusní doplňky pro podnikání, cestování a výkon, které jsou navrženy tak, aby vylepšily, zjednodušily a zkrášlily všechny aspekty života na cestách. Spojením bezchybné funkčnosti s vynalézavostí se zavazujeme podporovat cestování jako celoživotní partner pro ty, kdo se věnují svým vášním. Více informací o společnosti TUMI najdete na TUMI.com a sledujte nás na Instagramu, TikToku, Facebooku a YouTube.

TUMI a logo TUMI jsou registrované ochranné známky společnosti Tumi, Inc. © 2026 Tumi, Inc.

 

Kontakty pro média:

TUMI Global PR| pr@tumi.com

Karla Otto pro TUMI | tumi@karlaotto.com

 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2921729/Tumi_Inc_MEDITERRANEAN_ESCAPE_ALLURE_OF_THE_COAST.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2921730/Tumi_Inc_MEDITERRANEAN_ESCAPE_ALLURE_OF_THE_COAST_2.jpg 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg

 

 

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.