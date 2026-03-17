TUMI představuje kolekci „Únik do Středomoří", která oslavuje kouzlo pobřeží a pohodlné cestování

Mezinárodní značka cestovních potřeb, lifestylových produktů a doplňků TUMI dnes představuje „Únik do Středomoří", svou sezónní kampaň a kolekci na jaro 2026 inspirovanou teplem, rytmem a smyslovou bohatostí středomořského pobřeží. Kampaň přináší nové výrazné barvy, potisky a textury v nejikoničtějších siluetách TUMI a zachycuje radostnou, inspirativnímí vizi, kde se design prolíná s destinací.
Kampaň „Únik do Středomoří", kterou režíroval Piero Bressan a fotografoval Dario Catellani, přenese diváky do Villa Fortaleza a Cala San Vicente na Mallorce ve Španělsku. Kampaň odráží pocit lehkosti – cestování je v ní intenzivním, osobním zážitkem, který vychází z podstaty destinace.
Jádrem kolekce je odvážná nová sezónní paleta barev, která se objevuje v klíčových kolekcích TUMI, včetně ikonické kolekce 19 Degree. Sytě zelená barva tymiánu, sluncem vybělená terakota a zářivá sluneční žlutá přetvářejí tvarované siluety prostřednictvím odstínů inspirovaných destinacemi. Paleta se rozšiřuje také do rodiny 19 Degree aluminium s modelem Mezinárodní příruční zavazadlo v odstínu horizontová modř, sezónním tónem inspirovaným místem, kde se setkává obloha s mořem, který dodává hloubku charakteristické kovové siluetě.
Kromě řady 19 Degree se sezónní příběh rozšiřuje i na cestovní nezbytnosti a siluety inspirované životním stylem a představuje nové textury a materiály navržené tak, aby evokovaly středomořskou lehkost. Rafií inspirovaná kapsulová kolekce obohacuje kolekce Olas a Harrison o tkanou hřejivost a harmonii řemesla s moderním designem. Doplňky dále oživují oživují smyslovou atmosféru Středomoří. Přívěsky na tašky inspirované olivami, květinami a citrony odkazují na trhy pod širým nebem a citroníkové háje a květiny na pobřeží Amalfi, zatímco přívěsek na sluneční brýle Belden vybaví cestovatele na dlouhé dny strávené na slunci.
„Středomoří je symbolem pomalejšího a vědomějšího cestování," řekl Victor Sanz, kreativní ředitel společnosti TUMI. „Pro jaro 2026 jsme přijali tuto citlivost, myšlenku cestování a plného prožívání každého okamžiku všemi smysly. Zvuky, vůně, chutě, textury a okolí se spojují a vytvářejí trvalé emocionální pouto, které přetrvává dlouho po skončení cesty. Tuto smyslovou bohatost jsme vložili do svých nejikoničtějších kolekcí a pomocí barev vyprávíme příběh o pohybu a objevování. Kolekce v jádru zachycuje emoce úniku, vyvážené preciznosti a funkčnosti, které definují každý kousek od TUMI."
Kampaň také představuje nový středomořský potisk na předmětech z kolekcí Voyageur, Tegra-Lite™, Belden a Nassau. Odvážný, ale rafinovaný potisk posiluje energii kolekce a zároveň zachovává zaměření TUMI na preciznost a výkon.
„Tato kampaň představuje evoluci v tom, jak vyprávíme svůj příběh," řekla Jill Krizelmanová, první zástupkyně ředitele pro globální marketing a elektronické obchodování v TUMI. „Středomoří poskytlo dokonalé pozadí – oslavuje pestré barvy, romantiku cestování a kulturní hloubku – a zároveň nám dává příležitost odhalit uvolněnější a hravější stránku TUMI, jako by sama značka byla na dovolené. Od vizuálního vyprávění příběhů po poutavé aktivity značky na celém světě zve Únik do Středomoří naši globální komunitu k prožití atmosféry sezóny a oslavuje cestování jako formu sebevyjádření."
Únik do Středomoří přesáhne rámec kampaně a nabídne řadu působivých globálních zážitků oslavujících ducha této sezóny.
Kolekce Únik do Středomoří je nyní k dispozici na TUMI.com a v obchodech TUMI na celém světě. Sledujte @TUMITravel a získejte exkluzivní zákulisní informace z kampaně.
HLAVNÍ VÝHODY PRODUKTU
- Tkaný materiál
Sada tašek pro teplé počasí vyrobená z tkaného materiálu připomínajícího rafii, který dodává každodennímu nošení přirozenou texturu a uvolněnou lehkost. Tyto modely, navržené s ohledem na cestování, kombinují řemeslné materiály s rafinovanými siluetami pro cestování, městské dny a dovolenou.
K dispozici je: Milos Woven Tote (taška z tkaného materiálu), Olas Woven Small Shoulder Bag (kabelka přes rameno), Small Griffin Backpack (malý batoh) a Bradner Backpack (velký batoh)
- Voyageur Q Tote
Všestranná taška pro každodenní použití, navržená tak, aby se dala snadno přenášet mezi cestami a běžným životem. Prostorná, ale zároveň elegantní taška Q Tote nabízí praktické uspořádání a nenáročný design vhodný do práce, na víkendové výlety i na cesty.
Barvy: růžový jíl, tymián, norek, oves, indigo
- Středomořský potisk
Kolekce potisků inspirovaná destinacemi, která vnáší pocit úniku do každodenního cestování i do světa doplňků. Každý kus čerpá z barev, textur a lehkosti středomořského života a dodává osobitost, přičemž zachovává zaměření značky TUMI na funkčnost a pohyb.
K dispozici je: sada na balení příručních zavazadel, trojice pouzder Malta, přívěsek na sluneční brýle, pouzdro na pas se zipem, tenké pouzdro na 6 kreditních karet, rozšiřitelné příruční zavazadlo, taška Just in Case™ a kabelka přes rameno Teghan
- Kolekce 19 Degree
Kolekce z polykarbonátu inspirovaná cestováním, která vnáší do moderního cestování pocit úniku. Každý kousek čerpá z barev a sluncem prozářených tónů středomořského života a vyvažuje sochařský design s lehkou odolností – zachovává tak zaměření značky TUMI na výkon, funkčnost a snadný pohyb.
Novinkou ve světě 19 Degree je přední přístup, který přináší všestrannost do cestování s tvrdými kufry díky chytře navrženému přednímu zipu do hlavní přihrádky. Tento nejnovější přístupový bod usnadňuje cestování i do nejtěsnějších prostorů.
K dispozici je: rozšiřitelné příruční zavazadlo, velké příruční zavazadlo, velké rozšiřitelné odbavené zavazadlo, rozšiřitelné příruční zavazadlo s předním přístupem, velké rozšiřitelné příruční zavazadlo s předním přístupem, střední rozšiřitelné odbavené zavazadlo s předním přístupem a velké rozšiřitelné odbavené zavazadlo s předním přístupem
Barvy: růžový jíl, tymián, bledě žlutá, lila šedá duhová (pouze rozšiřitelná příruční zavazadla a rozšiřitelná podpalubní zavazadla) a světle modrá duhová (pouze rozšiřitelná příruční zavazadla a rozšiřitelná podpalubní zavazadla).
O společnosti TUMI
Od roku 1975 vytváří TUMI prvotřídní luxusní doplňky pro podnikání, cestování a výkon, které jsou navrženy tak, aby vylepšily, zjednodušily a zkrášlily všechny aspekty života na cestách. Spojením bezchybné funkčnosti s vynalézavostí se zavazujeme podporovat cestování jako celoživotní partner pro ty, kdo se věnují svým vášním. Více informací o společnosti TUMI najdete na TUMI.com a sledujte nás na Instagramu, TikToku, Facebooku a YouTube.
