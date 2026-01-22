TUMI představuje novou generaci kolekce TUMI Alpha pomocí kampaní, v nichž hrají Lando Norris a Wei Daxun

New York (USA) 22. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Globální ambasador značky Lando Norris a ambasador značky pro oblast Asie a Tichomoří Wei Daxun se připravují na uvedení poslední novinky kolekce TUMI Alpha. 

Mezinárodní značka cestovních potřeb, lifestylových produktů a doplňků TUMI dnes představuje novou generaci kolekce Alpha, kterou oživují individuální kampaně s mistrem světa Formule 1 a globálním ambasadorem značky Landem Norrisem a ambasadorem značky pro oblast Asie a Tichomoří, hercem Wei Daxunem. Společně ztělesňují oživený výraz kolekce Alpha: elegantní, precizní a záměrně decentní – navrženou pro moderní životní styl.

Globální kampaň, kterou režírovala Alice Schillaciová a fotografoval Reto Schmid, představuje Norrise ve filmovém příběhu plném napětí. Vizuální stránka, která zachycuje muže připravujícího se na misi, čerpá z klasického akčního vyprávění, které se vyznačuje přesností, soustředěním a odhodláním.

Když se připravujete na něco důležitého, nechcete žádné rozptýlení – chcete, aby vše fungovalo přesně tak, jak má," říká Norris. „Ať už závodím nebo jsem v pohybu, jde o to být připravený. Alpha je jako stvořená pro tento způsob myšlení."

Stejná citlivost se projevuje i v kampani, v níž hraje hlavní roli ambasador značky pro oblast Asie a Tichomoří Wei Daxun. Kampaň režíroval David Pun a fotografoval GK (??). Zachycuje Daxuna pohybujícího se v elegantních moderních prostorech a zdůrazňuje čisté linie, plynulé pohyby a rafinovaný design modelu Alpha.

Alpha je navržen s opravdovým záměrem – cítíte to v materiálech, vyváženosti, způsobu, jakým se s vámi pohybuje. Je to něco, čemu věřím, ať už mě den zavede kamkoli," říká Daxun.

Alpha představuje vzor moderního pohybu," říká Victor Sanz, globální kreativní ředitel společnosti TUMI. „Je to místo, kam se vracíme, abychom přezkoumali výkon. Sledujeme, jak se lidé pohybují, co s sebou nosí a jak jim design může na jejich cestě pomoci."

Lando Norris i Wei Daxun zastupují tuto novou generaci. Alpha není navržena jen proto, aby s nimi držela krok, ale aby s nimi spolupracovala.

V obou kampaních je kladen důraz na designovou inteligenci řady Alpha. Kolekci tvoří charakteristický balistický nylon FXT™, doplněný o aerodynamické kapsy, tiché magnetické zapínání a intuitivní přístupové body navržené pro maximální efektivitu. Základní modely – včetně rozšiřitelného příručního zavazadla Dual Access Expandable Carry-On, batohu TUMI Brief Pack™, rozšiřitelného cestovního vaku Double Expansion Duffel a konvertibilní kabelky Convertible Clutch Crossbody – jsou vylepšeny tak, aby podporovaly pohyb bez přerušení.

Na oslavu poslední novinky řady Alpha představuje TUMI barvu ultra modrá, kterou poznáte podle živých modrých akcentů na klíčových místech šesti ikonických modelů Alpha. Tato barevná kombinace má připomenout neúnavnou inovaci a závazek k dokonalosti značky TUMI.

Nová generace řady Alpha odráží trvalý závazek značky TUMI porozumět svým zákazníkům a podporovat je v každém okamžiku jejich cesty, ať už vede kamkoli.

Hlavní výhody produktu

  • TUMI Brief Pack™

Vytvořeno pro ty, kdo od každé cesty očekávají více. Vezměte si s sebou svou kancelář – a ještě něco navíc – díky našemu ikonickému designu. Intuitivně navržená taška je prostorná a dobře uspořádaná, každý předmět má své místo, od organizačního panelu až po skrytou kapsu na telefon.Maloobchodní cena: 660,00 €

  • Double Expansion Duffel

Vytvořeno pro cestovatele, kteří od každé cesty očekávají více. Tato nejprodávanější taška je chytře navržena tak, aby maximalizovala kapacitu balení, a díky své působivé hloubce a rozšiřitelnosti je ideálním společníkem na dlouhé víkendy.Maloobchodní cena: 850,00 €

  • Rozšiřitelné příruční zavazadlo s dvojím otvíráním a čtyřmi kolečky

Vytvořena pro cestovatele, kteří od každé cesty očekávají více – tato velkokapacitní rozšiřitelná příruční taška s dvojím otvíráním je vyrobena z našeho charakteristického balistického nylonu FXT™ a nabízí nejlepší funkčnost ve své třídě.Maloobchodní cena: 1,050.00 €

  • Víceúčelová kabelka přes rameno

Vytvořeno pro ty, kdo od každé cesty očekávají více. Tento kompaktní model se vyznačuje charakteristickými designovými prvky TUMI a je díky svému designu velmi univerzální. Lze jej nosit jako kabelku s dlouhým popruhem přes tělo, náramek nebo malou elegantní kabelku bez ucha, a to díky odepínatelný popruhům, které jsou součástí balení.Maloobchodní cena: 370,00 €

Prozkoumejte kolekci TUMI Alpha nyní na TUMI.com a v obchodech TUMI po celém světě. Sledujte @TUMITravel a získejte exkluzivní zákulisní informace z kampaně.

O společnosti TUMI

Od roku 1975 vytváří společnost TUMI prvotřídní luxusní doplňky pro podnikání, cestování a výkon, které jsou navrženy tak, aby vylepšily, zjednodušily a zkrášlily všechny aspekty života na cestách. Spojením bezvadné funkčnosti s duchem vynalézavosti se zavazujeme podporovat cestování jako celoživotní partner pro ty, kdo se věnují svým vášním. Více informací o společnosti TUMI najdete na TUMI.com a sledujte nás na Instagramu, TikToku, Facebooku a YouTube.

TUMI a logo TUMI jsou registrované ochranné známky společnosti Tumi, Inc. © 2026 Tumi, Inc.

Kontakty pro média: Jerad Hulse, Jerad.Hulse@tumi.com, Karla Otto, tumi@karlaotto.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2862031/Alpha_TUMI_Brief_Pack_2.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2862030/Wei_Daxun_pictured_with_the_Alpha_TUMI_Brief_Pack_2.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg

