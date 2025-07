TUMI PŘEDSTAVUJE WEJ TA-SÜNA, NOVÉHO ASIJSKO-PACIFICKÉHO AMBASADORA ZNAČKY

Přední mezinárodní značka pro cestování, životní styl a doplňky TUMI dnes hrdě oznamuje, že se novým asijsko-pacifickým ambasadorem této značky stal uznávaný čínský herec Wej Ta-sün. Toto oznámení následuje po otevření nové vlajkové prodejny TUMI v Šanghaji na začátku tohoto měsíce, přičemž obě akce slouží jako klíčové milníky v pokračující globální expanzi značky a jejího závazku vůči globálním cestovatelům.

Wej Ta-sün, pokládaný za jednoho z nejslavnějších čínských herců, zaujal diváky po celé Asii svou všestranností, charismatem a upřímností. Jeho mnohostranná kariéra, od filmu a televize až po hudbu a filantropii, mu vynesla uznání kritiky i trvalý obdiv fanoušků. Wej, jehož hnací silou je profesionalita, disciplína a neúnavná snaha o dokonalost, přirozeně ztělesňuje hodnoty, které definují společnost TUMI již 50 let: preciznost, kreativitu a ducha neustálého pohybu vpřed.

Wej debutuje v oficiální kampani ve třetí a závěrečné kapitole kampaně 19 Degree Lite „Nekompromisně lehká", která oslavuje inovace a svobodu pohybu očima těch, kdo žijí život v neustálém pohybu. Kampaň, kterou režíroval David Pun a nafotil renomovaný fotograf GK (??), zachycuje poklidnou intenzitu Wejova životního stylu, který se plynule pohybuje mezi městy, kulisami a prchavými okamžiky. Na cestách ho doprovázejí společníci, kteří ladí s jeho rytmem: ultralehkou bundou 19 Degree Lite a všestrannou kolekcí Alpha Bravo. Příběh zdůrazňuje, jak s ním 19 Degree Lite drží krok – hladce se přizpůsobuje a podporuje každý úsek cesty –, zatímco navigační batoh Alpha Bravo nabízí spolehlivost a funkčnost, kterou potřebuje jako někdo, kdo je neustále na cestách. Pro Weje není domov místo – je to pocit. A ve shodě s tím, co nosí, nachází prostor pro sebevědomý a snadný pohyb bez ohledu na to, kam má namířeno.

"Wej přináší energii a autenticitu, které dokonale splývají s hodnotami společnosti TUMI," říká kreativní ředitel Victor Sanz. "Je skutečným odrazem moderního globálního cestovatele: cílevědomý, dynamický a stále v pohybu."

"Je mi ctí připojit se k rodině TUMI," říká Wej. "Dlouhodobě obdivuji oddanost značky nadčasové kvalitě a účelnosti. Její kolekce jsou navrženy pro skutečný život a pohybují se se mnou, ať se vydám kamkoli a dělám cokoli."

Značka hrdě přidává Wej Ta-süna na seznam svých prestižních a všestranných ambasadorů po boku oblíbeného jezdce týmu McLaren Formule 1 Landa Norrise, profesionální golfistky LPGA Tour Nelly Kordové a profesionálního golfisty PGA Tour Ludviga Aberga. Díky preciznímu designu, globálnímu vyprávění příběhů a uznávaným talentům se společnost TUMI nadále prosazuje jako vedoucí hráč v oblasti luxusního cestování a životního stylu.

Sledujte exkluzivní obsah kampaně na sociálních kanálech @TUMITravel.

O společnosti TUMI

Od roku 1975 vytváří společnost TUMI luxusní potřeby pro podnikání, cestování a výkon světové třídy. Jsou navrženy tak, aby vylepšovaly, zjednodušovaly a zkrášlovaly všechny aspekty života na cestách. Spojujeme bezchybnou funkčnost s duchem vynalézavosti a sledujeme cíl umožnit cestování jako celoživotní partner aktivních a tvůrčích lidí, kteří se vydávají za svými vášněmi. Více informací o společnosti TUMI najdete na webu TUMI.com a sledujte @TUMITravel na Instagramu, TikToku, Facebooku a YouTube.

TUMI a logo TUMI jsou registrované ochranné známky společnosti Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.

