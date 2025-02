TUMI slaví 50. výročí kampaní „vyrobeno pro vás od roku 1975"

Mezinárodní cestovní a lifestylová značka TUMI dnes zahajuje kampaň s názvem „Vyrobeno pro vás od roku 1975" k 50. výročí svého založení. Společnost TUMI již půl století promyšleně navrhuje výrobky inspirované cestami svých zákazníků.

Kampaň značky, kterou zachytil renomovaný lifestylový fotograf Christopher Anderson a režíroval Nim Kyong Ran, zkoumá osobní vztah mezi nejoblíbenějšími předměty TUMI a lidmi, kteří je nosí. Kampaň působí jako okno do života našich zákazníků a vyzdvihuje všestranné vlastnosti zavazadel a batohů TUMI, zatímco se kolem nich odehrávají dynamické scény. Film byl natočen v nádherné destinaci Lisabonu v Portugalsku a sleduje soubor různorodých postav se stejně různorodým životním stylem, kteří nosí ikonické kolekce TUMI. K nim patří Alpha, Voyageur a 19 Degree, jež jsou již léta nadčasovými základními produkty značky.

„U příležitosti svého zlatého výročí jsme chtěli uctít ústřední kolekce, které byly základním kamenem značky TUMI – byly vytvořeny s cílem zdokonalit cestu našich zákazníků," řekl kreativní ředitel Victor Sanz. „Tento milník oslavuje budoucnost a zároveň zahrnuje to, co naši zákazníci na značce již více než 50 let milují nejvíce: dlouhou životnost, nenáročnost, funkčnost a nadčasovou krásu. V průběhu celého roku budeme pokračovat ve vývoji a inovacích a utvářet budoucnost cestovního a lifestylového designu."

Ve filmu se objevují nejikoničtější a nejprodávanější produkty TUMI: Alpha International Dual Access Carry-On a batoh Voyageur Celina, které ztělesňují charakteristickou kombinaci funkčnosti, odolnosti a skvěle vypracovaného designu značky TUMI. Příruční zavazadlo Alpha International Dual Access nabízí inovativní uspořádání a snadnou dostupnost, takže je ideální pro lidi, kdo jsou často na cestách, zatímco batoh Voyageur Celina kombinuje vyspělou estetiku s praktičností a je ideální pro každodenní použití nebo jako stylový společník na cesty.

Již 50 let vyrábí společnost TUMI prvotřídní produkty pro životní styl a cestování, které jsou určeny k tomu, aby cestovatelům na celém světě zpříjemňovaly cesty. Dnes má společnost TUMI více než 300 maloobchodních prodejen ve velkých městech a turistických centrech po celém světě. Stále rozšiřuje svůj záběr a dodává prvotřídní výrobky stále rostoucí komunitě podnikavých a činorodých lidí.

„Již 50 let se společnost TUMI soustřeďuje na své zákazníky a dodává jim výrobky, které přinášejí změnu a zlepšují jim zážitky z cestování," řekl ředitel společnosti TUMI Andrew Dawson. „Ať už se jedná o jednodenní výlet do města nebo let kolem světa, naším cílem je zdokonalit každou cestu. Naší silnou stránkou jsou naši lidé; jsme podnikaví a zapálení pro to, co děláme. Neustále pracujeme na inovacích – od technických materiálů až po funkční detaily – vždy s ohledem na svého zákazníka. Tento milník je oslavou našich úspěchů, ale také připravuje půdu pro další vývoj značky v příštích 50 letech a později."

Společnost TUMI bude v průběhu roku oslavovat své 50. výročí úžasnými novými produkty a kampaněmi s řadou globálních ambasadorů a přátel značky.

O společnosti TUMI

Od roku 1975 vytváří společnost TUMI prvotřídní luxusní potřeby pro podnikání, cestování a výkon, které jsou navrženy tak, aby vylepšovaly, zjednodušovaly a zkrášlovaly všechny aspekty života na cestách. Spojujeme bezchybnou funkčnost s duchem vynalézavosti a jsme odhodláni umožnit cestování jako celoživotní partner podnikavých a činorodých lidí, kteří jdou za svými oblíbenými formami trávení volného času. Více informací o společnosti TUMI najdete na webu TUMI.com.

TUMI a logo TUMI jsou registrované ochranné známky společnosti Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.

Kontakty pro média TUMI

TUMI Jerad Hulse

Jerad.hulse@tumi.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg