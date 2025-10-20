TUMI VÁS ZVE NA „RADOST Z DÁRKU" V TÉTO SVÁTEČNÍ SEZÓNĚ

New York 20. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Objevte nadčasové dárky, které oslavují řemeslné umění, účelnost a krásu detailů.

Mezinárodní značka cestovních potřeb, lifestylových produktů a doplňků TUMI dnes představuje kampaň „Radost z dárku", která oslavuje promyšlené dárky a nadčasový design. Jako ideální místo pro nákup dárků zve TUMI zákazníky do světa, kde je každý detail sám o sobě dárkem – kde se forma snoubí s pocitem a každá cesta začíná okamžikem radosti. V rámci tepla a kouzla této sezóny zachycuje kampaň „Radost z dárku" podstatu spojení, řemeslného umění a péče, které tuto značku definují.

V roce, kdy TUMI slaví své památné 50. výročí, oslavuje značka své dědictví prostřednictvím působivé palety černé a červené barvy TUMI – své charakteristické barvy Pantone, trvalého symbolu síly a účelu. Tyto barvy, které se objevují na některých z nejikoničtějších kousků značky v kolekcích Alpha, Alpha Bravo, Voyageur a 19 Degree Aluminum, oslavují dědictví TUMI a zároveň signalizují její neustálý vývoj: být odvážná, odolná a připravená na cestu vpřed.

Červená a černá barevná kombinace se objevuje na některých z nejznámějších kousků značky TUMI, které byly pro tuto sezónu přepracovány s jemnými detaily a živým smyslem pro styl. Mezi nejzajímavější kousky patří taška Double Expansion Satchel, taška Dey Trunk Crossbody, taška Just In Case™ Tote, skládací batoh Packable Backpack a taška Essential Tote – každý z nich odráží pečlivou pozornost značky TUMI k detailům a závazek k funkční kráse, navržený tak, aby se s ním dalo krásně cestovat a vydržel ještě dlouho po svátcích.

V duchu oslavy řemeslného umění nabízí kolekce 19 Degree Aluminum prémiový sortiment dárků, které ztělesňují nadčasový design a trvalou sofistikovanost. Od kufru International Carry-On po pouzdro na doutníky, pouzdro na sluneční brýle a kompaktní zrcátko – každý kousek odráží snahu značky TUMI o přesnost a krásu a je vytvořen pro ty, kteří stejně tak oceňují umění i design.

Brzy se ve světě 19 Degree objeví luxusní dárková sada 19 Degree Aluminum Bar Set pro ty, kdo mají vytříbený vkus. Tato sada rozšiřuje ikonický designový kód 19 Degree značky TUMI do významných okamžiků doma. Pečlivě vyrobená sada z tvarovaného hliníku obsahuje vše potřebné k přípravě dokonalého koktejlu – včetně vlastních receptů TUMI – a odráží poslání značky uspokojit své zákazníky v každém okamžiku jejich cesty.

„Během svátků rád nacházím dárky, které lidem v mém životě přinesou opravdovou radost a smysl," řekl Victor Sanz, kreativní ředitel společnosti TUMI. „Nejlepší dárky dokonale zapadají do každodenního života – doprovázejí vás z práce na cesty i domů – a jsou stejně smysluplné při darování jako při používání dlouho po skončení svátků."

Pro něj nabízí kolekce Arrivé výjimečné designy, jako jsou batohy Barker Large Backpack a Larson Medium Backpack, které se vyznačují leštěnými detaily z uhlíkových vláken a precizností inspirovanou automobilovým průmyslem. Tyto batohy doplňují řemeslně zpracované kožené modely z kolekce Harrison, jako jsou Gregory Sling, Warren a Griffen Flap Backpacks v barvě stínované leštěné víno. Jsou výsledkem ruční povrchové úpravy, díky níž má každý kus svou vlastní hloubku tónů a charakter. Cestovní sada Frame dodává leštěný nádech a je navržena tak, aby usnadňovala uspořádání nezbytných věcí.

Pro ni zachycuje kolekce Olas pocit elegantní lehkosti a spojuje moderní design s nadčasovou sofistikovaností. Kolekce Agent ztělesňuje všestranný luxus – je určena pro ženy, které plynule přecházejí od práce k večeři s vytříbeným, účelovým stylem. V souladu s duchem sezóny představuje Beldenšperkovnici, pouzdro na zip na pas a peněženku na řetízku v metalické stříbrné barvě spolu s dalšími sezónními odstíny – dárky, které přinášejí slavnostní lesk a jsou navrženy tak, aby vydržely dlouho po svátcích. Nadčasový dotek dodává pouzdro na karty Belden, které je k dispozici v černé/zlaté, sienové a ovesné barvě a zachycuje ducha promyšleného dárku díky své nenápadné eleganci a funkčnosti.

Personalizace a monogramy hrají v této sezóně významnou roli a odrážejí přesvědčení společnosti TUMI, že skutečný luxus spočívá v detailech. Služby monogramů na míru proměňují cestovní a lifestylové doplňky v trvalé suvenýry. Každá značka personalizace odráží identitu a záměr – je to finální dotek, který promění funkční design v něco hluboce osobního, vytvořeného tak, aby doprovázel toho, komu je určen.

Od nových zážitků po návraty z dovolené, každá cesta začíná dárkem od TUMI. Objevte celou kolekci v obchodech a online na TUMI.com a sledujte @TUMITravel, kde najdete inspiraci po celou sezónu.

O společnosti TUMI

Od roku 1975 vytváří společnost TUMI luxusní doplňky světové třídy pro podnikání, cestování a výkon, které jsou navrženy tak, aby vylepšily, zjednodušily a zkrášlily všechny aspekty života na cestách. Spojením bezchybné funkčnosti s duchem vynalézavosti se zavazujeme podporovat cestování jako celoživotní partner pro ty, kteří se jsou rádi na cestách a tvoří při splňování svých vášní. Více informací o společnosti TUMI najdete na TUMI.com a sledujte nás na Instagramu, TikToku, Facebooku a YouTube.

TUMI a logo TUMI jsou registrované ochranné známky společnosti Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.

Kontakty pro média TUMI

Jerad Hulse | Jerad.Hulse@tumi.com

Bintou Tounkara | Bintou.Tounkara@tumi.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2792917/Voyageur_Celina_Backpack.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2792918/Continental_Expandable_4_Wheeled_Carry_On.jpg 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2423872/5555204/TUMI_BLACK_Logo.jpg 

 

