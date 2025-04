TUMI VYDÁVÁ LIMITOVANOU ZLATOU KOLEKCI K SVÉMU 50. VÝROČÍ

Mezinárodní cestovní a lifestylová značka TUMI dnes vydává číslovanou limitovanou kolekci pozlacených kufrů a doplňků na oslavu svého 50. zlatého výročí.

"Ke svému 50. výročí jsme chtěli udělat něco opravdu výjimečného," říká kreativní ředitel Victor Sanz. "A jak lépe to oslavit než tím, že vezmeme svůj ikonický design 19 stupňů a dáme mu smělý, metalicky zlatý nádech? Tato mimořádně limitovaná edice je skvělou oslavou toho, kde jsme byli a kde jsme – to znamená 50 let posouvání hranic v designu a řemeslném zpracování – a kam směřujeme. Je to dokonalá kombinace inovace, stylu a oslavy."

Limitovaná kolekce obsahuje čtyři siluety z charakteristické kolekce "Hliníkových 19 stupňů" značky – aktovku, příruční kufřík pro mezinárodní cestování, cestovní pouzdro na hodinky a luxusní večerní kabelku – v oslavném zlatě typu Bullion Gold. Každý zářivý kus má schránku z leteckého hliníku s ikonickými konturami a výraznými detaily značky TUMI 19 Degree a je doplněn nášivkou s příběhem 50. výročí, která obsahuje jedinečné číslo vydání. Na celém světě je k dispozici pouze 250 kusů každé siluety, což z těchto kousků činí pro příznivce značky TUMI žádané sběratelské předměty.

Dostupnost

Kolekce bude k dostání od 25. dubna od 9:00 EST na TUMI.com. Ceny limitované edice se pohybují od 650 do 1995 dolarů.

Vybrané kousky budou nabízeny v extrémně omezeném množství v následujících prodejních místech TUMI v Severní Americe: Aventura Mall, Copley Place, Houston Galleria, Lenox Square, North Michigan Avenue, North Park Center, Rockefeller Center, Scottsdale Fashion Square, South Coast Plaza, Stanford Shopping Center, Tysons Galleria a Yorkdale Shopping Center.

Vybrané luxusní předměty budou k dispozici také ve vlajkových a maloobchodních prodejnách TUMI po celém světě, včetně míst v Asii, Evropě a Latinské Americe. Dostupnost pro přímé dodání se může lišit, ale mezi zúčastněné země a regiony patří: Čína, Hongkong, Indie, Indonésie, Japonsko, Korea, Macao, Malajsie, Blízký východ, Filipíny, Singapur, Thajsko, Vietnam, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie, Brazílie, Mexiko a Panama.

Společnost TUMI vytváří od roku 1975 prvotřídní luxusní potřeby pro podnikání, cestování a výkon, které jsou navrženy tak, aby zlepšovaly, zjednodušovaly a zkrášlovaly všechny aspekty života na cestách. Spojujeme bezchybnou funkčnost s duchem vynalézavosti a jsme odhodláni umožnit cestování jako celoživotní partner činorodých a tvůrčích lidí, kteří jdou za svými vášněmi. Více informací o společnosti TUMI najdete na stránkách TUMI.com a na Instagramu, TikToku, Facebooku a YouTube.

