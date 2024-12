Tuna bramborového salátu pro samoživitele

„Tuto akci pořádáme již po páté a jsme velmi rádi, že se nám podařilo z přípravy bramborového salátu vytvořit tradici, která každoročně přináší vánoční atmosféru rodinám, které by si to jinak nemohly dovolit. Do přípravy salátu se jako každoročně zapojili i naši zaměstnanci,“ říká Vojtěch Bukač, ředitel společnosti Unilever, do jehož portfolia značka Hellmann’s patří.

Na projektu se tradičně podílelo Tesco, které daruje zeleninu a další ingredience. Obdobná iniciativa proběhla i na Slovensku, kde byl salát distribuován v Bratislavě a okolí.

Zdroj: PEPR Consulting