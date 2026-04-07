Tunel Homole se řidičům letos neotevře

Michal Šumpík, zástupce zhotovitele, Eurovia: ''''Hlavní problém je v této části, v tzv. východním portálu, kde jsme narazili na velmi pevné horniny oproti predikci, které by tu měly být"
Radek Mátl, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic: "Dokumentace byla tvořena formou "design and build", kdy i my jsme předpokládali, že podle skutečné ražby budeme upřesňovat termín i vlastně finance. Bylo to trošku očekávané, predikovatelné."
Špatnou zprávu ale částečně vyvažuje jedna dobrá. I přes zpoždění tunelu by se většina budovaného úseku dálnice D35 měla otevřít už letos v srpnu.
Radek Mátl, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic: "Pokud se to podaří kladně projednat a věřím, že se tak skutečně stane, bude to změna stavby před jejím dokončením, abychom už na konci letošních prázdnin dokázali zprovoznit nejen úsek před tunelem, ale i zde úsek za tunelem a tím pádem už odvedli dopravu ze silnice I/17."
Podle aktualizovaného harmonogramu se první řidiči tunelem Homole projedou nejdříve v první polovině roku 2027.
