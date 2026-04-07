Tunel Homole se řidičům letos neotevře

Autor:
  8:31
Vysoké Mýto 7. dubna 2026 (PROTEXT) - Stavba tunelu Homole na dálnici D35 u Vysokého Mýta nabírá na zpoždění. S jeho zprovozněním se původně počítalo už letos, to se ale nakonec neuskuteční. Dělníci na stavbě pracují 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, ale narazili tady na problém, který mění další postup prací.

Michal Šumpík, zástupce zhotovitele, Eurovia: ''''Hlavní problém je v této části, v tzv. východním portálu, kde jsme narazili na velmi pevné horniny oproti predikci, které by tu měly být"

Radek Mátl, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic: "Dokumentace byla tvořena formou "design and build", kdy i my jsme předpokládali, že podle skutečné ražby budeme upřesňovat termín i vlastně finance. Bylo to trošku očekávané, predikovatelné."

Špatnou zprávu ale částečně vyvažuje jedna dobrá. I přes zpoždění tunelu by se většina budovaného úseku dálnice D35 měla otevřít už letos v srpnu.

Radek Mátl, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic: "Pokud se to podaří kladně projednat a věřím, že se tak skutečně stane, bude to změna stavby před jejím dokončením, abychom už na konci letošních prázdnin dokázali zprovoznit nejen úsek před tunelem, ale i zde úsek za tunelem a tím pádem už odvedli dopravu ze silnice I/17."

Podle aktualizovaného harmonogramu se první řidiči tunelem Homole projedou nejdříve v první polovině roku 2027.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Sanitky ve Zlíně dostanou zelenou na křižovatkách, budou dřív v nemocnici

Sídlo Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve Zlíně na Peroutkově...

Sanitky ve Zlíně dostanou přednost na křižovatkách. Díky novému zařízení budou mít s předstihem zelenou, aby neztrácely čas. Kraj pořídí do sanitek speciální palubní jednotky, které pomůžou zkrátit...

7. dubna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Nejvíce lidí opět umřelo v Ústeckém kraji. Roli hrají i ghetta, poukazují lékaři

Litvínovské sídliště Janov

Ústecký kraj za loňský rok opět vykázal největší úmrtnost obyvatel v republice. Podle nově zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) zde zemřelo v přepočtu na tisíc obyvatel o jednoho...

7. dubna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Řidič riskantně předjížděl, po čelní srážce s kamionem uhořel v autě

Na silnici mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku se v pondělí časně ráno stala...

Tragicky skončila v pondělí ráno nehoda mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku. Řidič osobního vozidla se při nebezpečném předjíždění čelně srazil s nákladním autem a obě vozidla začala následně hořet....

7. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Začínají opravy stěžejních ulic, Havlíčkův Brod čeká nejhorší uzavírka v historii

Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné...

Před řidiči na Vysočině stojí náročné jaro. Hned po Velikonocích se rozebíhají významné investice, které výrazně překreslí dopravní mapu. Opravovat se začínají důležité tahy v Jihlavě i v Havlíčkově...

7. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Letňanský koledník

vydáno 7. dubna 2026  8:34

Praha, Opatov

Z vykradení ATM na Opatově

vydáno 7. dubna 2026  8:33

Krásná Velikonoční neděle na Karlštejně

vydáno 7. dubna 2026  8:33

V Úžlabině

Kola jako kuželky. Popadaná sdílená kola v Praze 10-Strašnicích v ulici V Úžlabině.

vydáno 7. dubna 2026  8:32

V Úžlabině

Holub hřivnáč v Praze 10-Strašnicích v ulici V Úžlabině

vydáno 7. dubna 2026  8:32

V Olšinách

I dnes po Velikonocích probíhají dopravně-bezpečnostní akce.Policisté hlídkují u nebezpečného přechodu v Praze 10-Strašnicích v ulici V Olšinách u školy u stanice Strašnická.

vydáno 7. dubna 2026  8:32

Vozíkům vjezd nepovolen!

vydáno 7. dubna 2026  8:32

Kvetoucí letňanský lesopark

vydáno 7. dubna 2026  8:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.