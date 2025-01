Tutanchamon fascinuje i tisíce let po smrti: Jeho hrobku a poklady objevilo v Praze už přes 50.000 návštěvníků!

Stovky exponátů a imerzivní zóna

Unikátní světovou výstavu "Tutanchamon - jeho hrobka a poklady" navštívilo na PVA EXPO PRAHA za necelé 2 měsíce už přes 50.000 návštěvníků. Expozice představuje největší archeologický objev světa očima Howarda Cartera, archeologa, který faraonovu hrobku v roce 1922 odkryl. Poznáte jeho dobrodružný příběh plný zvratů, korunovaný nálezem nevyčíslitelné hodnoty. Díky audio-průvodci prožijete emoce, které provázely objev hrobky a prohlédnete si pohřební komory v původním stavu, jak je poprvé spatřil sám Howard Carter. Prozkoumáte přes tisíc exponátů z faraonova pokladu a zjistíte jejich význam i funkce. Díky projekcím a technologii rozšířené reality budete navíc doslova vtaženi do 3000 let staré historie starověkého Egypta a do Tutanchamonovy doby – nahlédnete do mystického světa tehdejších obřadů, magických rituálů a uctívaných bohů. Ve zcela nové imerzivní expozici absolvujete s faraonem Tutanchamonem i jeho cestu do druhého – posmrtného života.

Vstoupíte přímo do hrobky

Unikátní koncept prezentace Tutanchamonových pohřebních místností v historicky přesné podobě přináší zážitek, který neposkytuje žádné muzeum na světě. Ve faraonově zlatém pokladu pak nechybí dokonalá kopie jeho posmrtné masky z ryzího zlata, která váží 11 kilogramů. Návštěvníci obdivují i propracovanost bohatě zdobených zlatých rakví, velké pozlacené pohřební schrány nebo mramorový sarkofág. Přes tisíc artefaktů z faraonovy pohřební výbavy přibližuje prostřednictvím podrobného audio-průvodce historickou epochu, ve které panovník žil, i její náboženský systém.

Více než 3000 let staré originální exponáty

Díky výjimečné spolupráci s Národním muzeem si mohou lidé prohlédnout také originální, dosud nevystavované, až 3000 let staré exponáty z egyptských Théb. Pocházejí z doby vlády Tutanchamona a jde o nástroje, které používali řemeslníci při stavbě hrobek nebo o záznamy tehdejších úředníků. Unikátem je zachovalá dětská rakev nebo amfora se sedimenty původně uchovávaného nápoje.

Výstava Tutanchamon – jeho hrobka a poklady, je výsledkem spolupráce mezinárodního týmu vědců, archeologů, umělců i řemeslníků. Nenechte si, stejně jako více než 50.000 návštěvníků, ujít tento jedinečný zážitek starověké civilizace a jejího vládce.

TUTANCHAMON – JEHO HROBKA A POKLADY

PVA EXPO PRAHA – Letňany; otevřeno denně 9 - 19 hod, o víkendech 9:30 - 19 hod.

Vstupenky je možné zakoupit na místě nebo na www.tutanchamonpraha.cz

Zdroj: JVS Holding Group

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.