TV Tipsport odvysílá rozhodující boje Jablonce a Hradce o Konferenční ligu

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  14:15
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Praha 19. srpna 2026 (PROTEXT) - Online televizní platforma volně dostupná na webu tv.tipsport.cz získala vysílací práva na úvodní i odvetná utkání závěrečného předkola UEFA Konferenční ligy mezi Glasgow Rangers - FK Jablonec a Panathinaikos Atény - FC Hradec Králové.

Ve čtvrtek 20. srpna nabídne TV Tipsport první zápasy na hřištích soupeřů, za týden odvysílá také obě domácí odvety. Fanoušci tak budou moci na jednom místě sledovat kompletní souboje českých klubů o postup do hlavní fáze evropské soutěže.

TV Tipsport od svého spuštění postupně rozšiřuje nabídku fotbalových přenosů. Kromě vystoupení českých klubů v pohárech nabídne zápasy 1. Švýcarské ligy, 1. Turecké ligy nebo hokejový turnaj Red Bull Salute. Mezi první významné události platformy patřilo vysílání dvojutkání Evropské ligy mezi norským Tromso a FC Hradec Králové nebo předkolo Ligy mistrů Slovanu Bratislava proti švédskému Mjällby. V nabídce se následně objevily také přípravné zápasy předních evropských klubů včetně Arsenalu, Liverpoolu, Chelsea, Bayernu Mnichov, Realu Madrid nebo Manchesteru United.

Platforma tv.tipsport.cz nabízí sportovní přenosy ve full HD kvalitě a je dostupná zdarma prostřednictvím webového prohlížeče na počítačích, mobilních telefonech i chytrých televizorech. Vedle živých přenosů mohou diváci sledovat rovněž záznamy a sestřihy vybraných utkání.

Zdroj: Tipsport

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