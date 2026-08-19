TV Tipsport odvysílá rozhodující boje Jablonce a Hradce o Konferenční ligu

Ve čtvrtek 20. srpna nabídne TV Tipsport první zápasy na hřištích soupeřů, za týden odvysílá také obě domácí odvety. Fanoušci tak budou moci na jednom místě sledovat kompletní souboje českých klubů o postup do hlavní fáze evropské soutěže.
TV Tipsport od svého spuštění postupně rozšiřuje nabídku fotbalových přenosů. Kromě vystoupení českých klubů v pohárech nabídne zápasy 1. Švýcarské ligy, 1. Turecké ligy nebo hokejový turnaj Red Bull Salute. Mezi první významné události platformy patřilo vysílání dvojutkání Evropské ligy mezi norským Tromso a FC Hradec Králové nebo předkolo Ligy mistrů Slovanu Bratislava proti švédskému Mjällby. V nabídce se následně objevily také přípravné zápasy předních evropských klubů včetně Arsenalu, Liverpoolu, Chelsea, Bayernu Mnichov, Realu Madrid nebo Manchesteru United.
Platforma tv.tipsport.cz nabízí sportovní přenosy ve full HD kvalitě a je dostupná zdarma prostřednictvím webového prohlížeče na počítačích, mobilních telefonech i chytrých televizorech. Vedle živých přenosů mohou diváci sledovat rovněž záznamy a sestřihy vybraných utkání.
Zdroj: Tipsport