Pravý úspěch začíná tam, kde byznys přináší reálnou hodnotu a řeší problém zákazníka tak dobře, že se rád vrací. Skrývá se také v odolnosti – schopnosti ustát krize, poučit se z chyb a neztratit přitom etické zásady.
Neméně důležitý je lidský rozměr. Vybudovat zdravé pracovní prostředí bez vyhoření a zároveň si udržet čas na rodinu a zdraví bývá těžší než vydělat první milion. Skutečný úspěch totiž není jen o tom, co vybudujete navenek, ale jaký život díky tomu žijete.
Letošní speciál TRADE NEWS vydaný ke Dni podnikatelů ČR už je v tištěné podobě i online u svých mnoha tisíců čtenářů. Představujeme v něm desítky českých podnikatelů, kteří díky své kreativitě, vytrvalosti a odvaze dosahují úspěchu. Nechte se inspirovat.
Z obsahu vybíráme:
BAEST Machines & Structures: František Kulovaný: Rodinné podnikání pro mě znamená odpovědnost za to, v jaké kondici jednou firmu předáme dál | iTradeNews.cz
ENBRA: Josef Brabenec: Nejnebezpečnější je, když se firmě daří | iTradeNews.cz
Josef Brabenec: The most dangerous time is when business is going well | iTradeNews.cz
Aldrov Resort: Marie Nováková: Plníme si sen. Vytvořili jsme kousek ráje v Krkonoších | iTradeNews.cz
DARRÉ: Aleš Kuchař: Vánoční dárek pro české podnikatelské prostředí? | iTradeNews.cz
AUTOLIFT PRODUCTION: AUTOLIFT PRODUCTION zvedá auta ve více než 100 zemích. | iTradeNews.cz
La Viva, GrantLab: Zora Střelcová: Propojujeme vědu s podnikáním | iTradeNews.cz
NEMA: NEMA: Technologie, tradice a silná firemní kultura | iTradeNews.cz
Nominal: Kvalitní výrobek nestačí | iTradeNews.cz
Mudicon: Bez nadřízených, zato s vlastní odpovědností | iTradeNews.cz
Zahrady Bedlivý: Jiří Bedlivý: Svou práci bereme jako poslání | iTradeNews.cz
Partneři, kteří jim k úspěchu pomáhají:
Katarína Kurucová: Korporátní bankovnictví držíme na vrcholu | iTradeNews.cz
Katarína Kurucová: We keep corporate banking at the top – and take pride in our clients’ success | iTradeNews.cz
Vanda Vynohradnyková Gaydečková: Přistupujte ke svému zdraví se stejnou odpovědností a systematičností, s jakou budujete své firmy | iTradeNews.cz
Approach your health with the same responsibility and discipline you bring to building your business | iTradeNews.cz
Kamil Šolc: Firmy rostou, ale jejich pojistky často zůstávají stejné. | iTradeNews.cz
Kamil Šolc: Companies are growing, but their insurance policies often remain unchanged | iTradeNews.cz
V samotném vydání je toho však mnohem víc.
Online je celý časopis zde: www.itradenews.cz
TRADE NEWS vydává od roku 2012 agentura ANTECOM jako magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Výtisky jsou distribuovány bezúplatně přímo k manažerům firem s rozhodující pravomocí. Zdaleka se nejedná pouze o členy AMSP ČR, ale také o další společnosti, podnikatele i instituce. Zrcadlem v online prostoru je portál www.itradenews.cz.
TRADE NEWS je i na LinkedInu.
Kontakt:
ANTECOM s.r.o.
TRADE NEWS
Redakční servis: +420 602 313 176
Zdroj: ANTECOM/TRADE NEWS
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60194.