Tvoje místo už čeká. Form Factory zve do fitness i ty, kteří ještě váhají

„Každý, kdo dnes pravidelně cvičí, někdy začínal. A víme, že právě první návštěva může být pro spoustu lidí překážkou. Člověk často neřeší, jestli zvládne samotný trénink. Spíš přemýšlí, jestli tam bude patřit. Novou kampaní chceme říct, že nemusíte být připravení, zkušení ani ve formě, abyste mohli přijít. Stačí udělat první krok. Tvoje místo už čeká,“ říká s úsměvem Veronika Štábová, Senior PR & Marketing manager Form Factory.
Na tomto jednoduchém principu stojí nová kampaň „Tvoje místo už čeká“. Nemluví jen k lidem, kteří s pohybem začínají. Obrací se ke všem, kteří mají pro cvičení svůj vlastní důvod – nebo ho teprve hledají.
Komunikace nestaví na dokonalých postavách ani na tlaku, že je potřeba se okamžitě změnit. Místo toho připomíná, že ve fitness už na každého může čekat jeho vlastní místo. Ať už je to stroj v gymu, trénink s osobním trenérem, skupinová lekce nebo prostor pro úplně první trénink.
Někdo si chce po práci vyčistit hlavu. Jiný nabrat sílu, zlepšit kondici nebo se připravit na novou sportovní výzvu. Někdo hledá vedení osobního trenéra, další energii skupinové lekce a jiný chce jednoduše cvičit po svém.
Neexistuje jeden důvod, proč začít
Právě na různých důvodech, proč lidé přicházejí do fitness, nová komunikace staví. Neexistuje jediný správný způsob, jak cvičit, stejně tak neexistuje jeden typ člověka, pro kterého je fitness určené.
Kampaň pracuje s reálnými lidmi a prostředím přímo z klubů Form Factory a ukazuje konkrétní možnosti, které mohou klienti využít – od samostatného tréninku přes skupinové lekce a osobní tréninky až po další služby a produkty, které jsou součástí nabídky klubů. Ve více než 55 klubech po celé republice tak připomíná, že každý si může najít způsob pohybu, který mu vyhovuje – i své vlastní místo, kde začít.
Místo nemusíte hledat. Už tam je
Form Factory chce novou kampaní otevřít téma, které je pro mnoho lidí při začátku cvičení důležitější než výběr stroje nebo samotného tréninku – pocit, že někam patří.
Není potřeba čekat, až nastane ideální chvíle. Ta totiž možná nikdy nepřijde. A není potřeba se nejdřív změnit, získat lepší kondici nebo mít „správnou postavu“, abyste mohli začít.
Ať už jdete cvičit poprvé, vracíte se po delší době, nebo jen hledáte novou lekci, trenéra či způsob, jak se hýbat, místo pro vás už čeká.
Tvoje místo už čeká. Teď už zbývá jen přijít.
Zdroj: Form Factory
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.