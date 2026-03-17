„Tvořte jistotu v době nejistot,“ Tomáš Baťa

Dalším milníkem ve vývoji produktů nové generace pro zbrojní průmysl je dokončení projektu pro významného švýcarského zákazníka. Jedná se o unikátní pistoli, která kombinuje pokročilý design, výkonnost a nízkou hmotnost díky moderním materiálům. Vývoj tohoto projektu probíhal v těsné spolupráci R&D týmů obou firem a byl realizován v průběhu několika měsíců. V nejbližších týdnech bude nová zbraň, ve které je použito 14 výrobků od GEVORKYAN, vystavována na mezinárodních veletrzích. Novinka je zajímavá pro všechny, kdo od zbraně potřebují nenápadnost, odolnost, výkonnost a nízkou hmotnost.
O GEVORKYAN
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.
Zdroj: GEVORKYAN, a.s.