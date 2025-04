Tvůrce figurek Blokees oficiálně oznamuje zahájení druhé sezóny 3. ročníku tvůrčí soutěže pod heslem Vyrůst ze zárodečného stadia

Novinkou letošní sezóny je zavedení "Sezónního průkazu", který nabízí exkluzivní ceny včetně "Sezónního odznaku", "Sezónní platformy" a limitovaného vydání figurek (600 kusů).Tyto odměny jsou navrženy tak, aby podnítily nadšení tvůrců a podpořily jejich kreativitu.

Účastníci mají možnost získat exkluzivní ceny splněním úkolů uvedených v "Sezónním průkazu" v průběhu soutěže. Po uzávěrce přihlášek navíc proběhne dvacetidenní hlasování o popularitě, které umožní 150 nejlepším příspěvkům získat i tyto exkluzivní odměny.

Creation Competition (Tvůrčí soutěž) BFC byla navíc oficiálně spuštěna na webových stránkách skupiny Blokees. Obsahuje sekce jako "Síň slávy" a "Sezónní průkaz", které představují oceněné příspěvky z předchozích soutěží a zároveň poskytují účastníkům možnost plnit úkoly za sezónní odměny. Hráči se mohou registrovat buď na oficiálních webových stránkách, nebo prostřednictvím miniprogramu BFC Figure CLUB WeChat.

Jie Šan-šan, viceprezident Blokees Brand Marketing, oznámil, že do roku 2025 se systém akcí BFC vyvine do komplexnějšího rámce, který bude zahrnovat tři základní složky: online soutěž v tvorbě, offline soutěž Rychlostní sestavení (Speed Build) a globální výstavu prací. Cílem této vylepšené struktury je poskytnout účastníkům po celém světě ucelenější platformu pro tvorbu a sdílení jejich talentu a umožnit každému jednotlivci objevit svou vlastní scénu.

V roce 2025 zahrnuje třetí ročník soutěže BFC Creation Competition čtyři sezóny. Jsou to "Sezóna zahájení", "Vyrůst ze zárodečného stadia", "Sezóna nebojácných" a "Hvězdná sezóna". Nedávno ukončená "Startovní sezóna" třetího ročníku soutěže BFC Creation Competition přilákala více než 30.000 přihlášek.

Objem výtvorů BFC zaznamenává mimořádný nárůst. To potvrzuje, že se soutěž BFC Creation Competition pevně uchytila jako důležitá platforma v rámci komunity BFC. Tato akce vyzdvihuje kreativitu a vášeň tvůrců z celého světa. Tento pozoruhodný nárůst je poháněn nadšením, protože tvůrci BFC nově definují, co to znamená být postavičkou.

