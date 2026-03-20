Týden do akce Ukliďme Česko. Začněte digitálním úklidem!

Smyslem digitálního úklidu je nejen promazat nepotřebné soubory nebo staré e-maily, ale také zamyslet se nad osudem vysloužilých zařízení. Nepoužívané mobilní telefony často zůstávají ležet v domácnostech, přestože mohou být recyklovány a znovu materiálově využity. Podle posledních průzkumů jich máme v šuplících po celé ČR okolo 12 milionů.
Právě na to poukazuje projekt www.ReRekord.cz, který motivuje veřejnost k odevzdání starých mobilů k recyklaci. Každý odevzdaný telefon zároveň finančně podpoří částkou 10 Kč úklidové aktivity spolku Ukliďme Česko a pomůže zajistit vybavení pro desetitisíce dobrovolníků. Účastníci se navíc mohou zapojit do pokusu o český Recyklační Rekord a soutěžit o nové mobilní telefony. Stačí nepoužívaná zařízení zabalit a bezplatně odeslat přes Zásilkovnu, nebo přinést na sraz úklidové akce.
Organizátoři připomínají, že digitální stopa má stejně jako ta fyzická dopad na životní prostředí – od spotřeby energie až po těžbu surovin potřebných k výrobě elektroniky. Odpovědný přístup k technologiím přitom může být jednoduchým, ale důležitým krokem k udržitelnějšímu životnímu stylu.
Blížící se jarní úklid, jehož hlavním úklidovým dnem je letos sobota 28. března, je příležitostí proměnit drobné domácí změny v konkrétní čin. Stačí vytřídit starou elektroniku, odevzdat nepoužívaný mobil nebo se za týden připojit k dobrovolníkům, kteří vyrazí uklízet své okolí. Spojení digitálního a reálného úklidu tak dává šanci udělat pořádek nejen ve svých elektronických zařízeních, ale i ve svém okolí.
Zdroj: Ukliďme Česko z.s.