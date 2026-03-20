Týden do akce Ukliďme Česko. Začněte digitálním úklidem!

Autor:
  10:50
Praha 20. března 2026 (PROTEXT) - Den digitálního úklidu (21. března), který je jedním z environmentálních svátků na www.EKOkalendar.cz, upozorňuje na rostoucí množství elektroniky i digitálních dat, jež v každodenním životě hromadíme. Vedle mazání nepotřebných souborů je letos silným tématem také recyklace starých zařízení, která navíc podpoří reálný úklid našeho okolí. Do hlavního jarního termínu dobrovolnické akce www.UklidmeCesko.cz zbývá přesně týden.

Smyslem digitálního úklidu je nejen promazat nepotřebné soubory nebo staré e-maily, ale také zamyslet se nad osudem vysloužilých zařízení. Nepoužívané mobilní telefony často zůstávají ležet v domácnostech, přestože mohou být recyklovány a znovu materiálově využity. Podle posledních průzkumů jich máme v šuplících po celé ČR okolo 12 milionů.

Právě na to poukazuje projekt www.ReRekord.cz, který motivuje veřejnost k odevzdání starých mobilů k recyklaci. Každý odevzdaný telefon zároveň finančně podpoří částkou 10 Kč úklidové aktivity spolku Ukliďme Česko a pomůže zajistit vybavení pro desetitisíce dobrovolníků. Účastníci se navíc mohou zapojit do pokusu o český Recyklační Rekord a soutěžit o nové mobilní telefony. Stačí nepoužívaná zařízení zabalit a bezplatně odeslat přes Zásilkovnu, nebo přinést na sraz úklidové akce.

Organizátoři připomínají, že digitální stopa má stejně jako ta fyzická dopad na životní prostředí – od spotřeby energie až po těžbu surovin potřebných k výrobě elektroniky. Odpovědný přístup k technologiím přitom může být jednoduchým, ale důležitým krokem k udržitelnějšímu životnímu stylu.

Blížící se jarní úklid, jehož hlavním úklidovým dnem je letos sobota 28. března, je příležitostí proměnit drobné domácí změny v konkrétní čin. Stačí vytřídit starou elektroniku, odevzdat nepoužívaný mobil nebo se za týden připojit k dobrovolníkům, kteří vyrazí uklízet své okolí. Spojení digitálního a reálného úklidu tak dává šanci udělat pořádek nejen ve svých elektronických zařízeních, ale i ve svém okolí.

 

 

Zdroj: Ukliďme Česko z.s.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

20. března 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ZĂˇmek v ZĂˇkupech promÄ›nil bĂ˝valĂ˝ depozitĂˇĹ™ na apartmĂˇ cĂ­saĹ™ova hofmistra

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.