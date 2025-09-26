Týden inovací se zaměří na AI, inovace, byznys a představí výjimečné osobnosti

Dorazí 50+ zahraničních hostů a špičky české inovační scény. Účastníky čekají 4 scény s panelovými diskusemi, 150+ odborných seminářů, ~100 inovativních projektů a 300+ řečníků. Budou diskutovat o AI a geopolitických souvislostech, kyberbezpečnosti, dezinformacích atd.
Vystoupí například Stephen Cave, ředitel Leverhulme Centre for the Future of Intelligence na University of Cambridge, či Abran Maldonado, ambasador OpenAI, z českých zástupců pak mj. Michal Pěchouček, ředitel Centra umělé inteligence (AIC).
- Registrace účastníků: innovationweek.ai/cs/tickets
- Program & řečníci: průběžně aktualizováno na Innovationweek.ai.
Zdroj: Týden inovací