Tým NEOM McLaren Extreme E se připojuje ke společnosti Vantage Markets a zahajuje fázi "znovuzrození" v rámci kampaně "Znovuzrození obchodníka"

Mattias Ekström v rozhovoru hovoří o svém přechodu ze silničních závodů na rallye. "Mým snem bylo stát se závodníkem DTM. Hlína a štěrk přišly až později," vysvětluje. Ekström hovořil o letech náročného tréninku na zamrzlých jezerech, než se vůbec pokusil o jízdu na šotolinových cestách. "Trvalo mi pět až šest let, než jsem začal mít pocit, že to zvládám. Udělat ze závodníka jezdce rallye? Několik kluků to zkusilo a zjistilo, že to není snadné."

Cristina Gutierrezová přešla od kariéry zubařky k profesionálnímu řízení a popsala svou cestu za snem navzdory nepřízni osudu. "Když jsem byla malá, nikdy jsem nečekala, že mou prací bude závodění. Nikdy nevíte, zda se vám vaše sny splní, ale musíte o to bojovat. Život vás může překvapit," říká. Když Gutierrezová začínala svou kariéru v motorsportu a zároveň pracovala na částečný úvazek, měla obavy, ale věděla, kam se chce nakonec dostat. "Když jsem dokončila studium stomatologie, rozhodla jsem se v zubařské praxi nepokračovat, protože jsem se chtěla na 100 % věnovat závodění."

Kampaň značky Vantage UK s heslem "znovuzrození obchodníka" chce navázat kontakt s obchodníky na emocionální úrovni a poukázat na důležitost učení, růstu a možnosti finančního posílení. Cílem kampaně je poskytnout obchodníkům vzdělávací zdroje, pokročilé nástroje a strategicky významné postřehy, které jim umožní přijímat informovaná finanční rozhodnutí. Kampaň je rozdělena do tří fází: Reakce, Změna myšlení, Znovuzrození, z nichž každá představuje jeden ze základních předpokladů úspěchů každého obchodníka. Posláním kampaně je inspirovat obchodníky, aby se nebáli změn, přehodnocovali své strategie a neustále se vyvíjeli v dynamickém světě obchodování.

David Shayer, generální ředitel společnosti Vantage UK, říká: "Fáze znovuzrození vystihuje podstatu toho, co znamená být obchodníkem. Je to o přijímání změn, překonávání výzev a neustálém vývoji. Jsme hrdí na to, že můžeme ve spolupráci s týmem NEOM McLaren Extreme E inspirovat naše obchodníky těmito silnými příběhy o transformaci."

Další informace o kampani „Reborn a Trader" najdete na https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/.

O společnosti Vantage UK

Vantage (také jako Vantage Markets) je makléřská společnost s různými aktivy, která nabízí klientům přístup k rychlým a výkonným službám pro obchodování s rozdílovými smlouvami (CFD) na forex, komodity, indexy, akcie, ETF a dluhopisy.

S více než 14 lety zkušeností na trhu přesahuje společnost Vantage roli makléře a poskytuje důvěryhodný obchodní ekosystém a uživatelsky přívětivou obchodní platformu, která klientům umožňuje využívat všechny obchodní příležitosti.

Varování před rizikem: CFD a spreadové sázky jsou složité nástroje a díky pákovému efektu je s nimi spojeno vysoké riziko rychlé ztráty peněz.

Informace byly zpracovány k 15. srpnu 2024 a mohou se po tomto datu změnit. Informace jsou poskytovány pouze pro vzdělávací účely a nezohledňují vaše osobní cíle, finanční situaci ani potřeby. Nejedná se o investiční poradenství. V případě potřeby vám doporučujeme vyhledat nezávislé poradenství. Informace nebyly připraveny v souladu s právními požadavky, které mají podpořit nezávislost investičního výzkumu. Neposkytujeme žádné záruky ohledně přesnosti nebo úplnosti jakýchkoli informací obsažených v tomto dokumentu. Tento materiál může obsahovat historické nebo neaktuální údaje o výkonnosti a nemělo by se na něj spoléhat. Odhady, výhledová prohlášení a prognózy navíc nelze zaručit. Informace na těchto stránkách a nabízené produkty a služby nejsou určeny k distribuci osobám v zemích nebo jurisdikcích, kde by taková distribuce nebo použití byly v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

O společnosti McLaren Racing

McLaren Racing založil v roce 1963 novozélandský závodník Bruce McLaren. První závod Formule 1 tým absolvoval v roce 1966 a od té doby stáj McLaren vyhrála 20 titulů mistra světa Formule 1, více než 180 Grand Prix Formule 1, třikrát závod Indianapolis 24 a na první pokus i 500 hodin Le Mans.

Tým se aktuálně účastní mistrovství světa FIA Formule 1 s Lando Norrisem a Danielem Ricciardem, NTT INDYCAR Series s jezdci Arrow McLaren SP Patem O'Wardem a Felixem Rosenqvistem a šampionátu Extreme E s Emmou Gilmourovou a Tannerem Foustem.

McLaren byl před deseti lety prvním týmem F1, který získal certifikát uhlíkové neutrality, a úspěšně si udržel ocenění Carbon Trust Standard Award (naposledy v únoru 2021). Jako první tým získal v roce 2013 ocenění Institutu FIA za ochranu životního prostředí, které si trvale udržuje na úrovni tří hvězdiček.

V roce 2021 se McLaren stal signatářem závazku OSN Sports for Climate Action a závazku OSN Race to Zero, což znamená, že se tým zavázal k odpovědnosti v rámci boje proti změně klimatu.

