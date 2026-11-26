Na prosluněných horských svazích, v zasněžených údolích i na vyhlídkových místech, která přímo lákají k odpočinku, tam všude lze najít bezpočet malých i velkých důvodů k radosti. Chvilky, které zahřejí, potěší a rozzáří zimní dny.
Za prvními slunečními paprsky
Ten zvláštní okamžik časně ráno těsně před východem slunce v sobě skrývá něco magického. Noc ještě neřekla poslední slovo, horská krajina tiše odpočívá a zdá se, jako by se čas zpomalil. Právě tehdy si ve vybraných tyrolských ski areálech můžete užít mimořádný zážitek: časné ranní lyžování, kdy jsou čerstvě upravené sjezdovky přístupné ještě před zahájením běžného provozu. První obloučky vykreslují stopy do nedotčeného manšestru, obloha se pomalu rozjasňuje a nad horskými štíty se objevují první sluneční paprsky. Kdo jednou spatří, jak se zasněžená pohoří v tuto denní dobu postupně rozzáří, ten ihned pochopí, proč stojí za to si přivstat.
Jakmile slunce vystoupá nad horské štíty, nastává čas trochu zvolnit tempo. Také mimo sjezdovky, které jsou otevřeny pro první ranní lyžování, nabízí Tyrolsko řadu míst, kde si lze zimní slunce vychutnat naplno. Lehátka na terasách horských chat se mění v privilegované vyhlídkové lóže s horským panoramatem, nejdůležitějším módním doplňkem se stávají sluneční brýle a příjemné posezení či poležení na slunci aspiruje na nejkrásnější část lyžařského dne. Ať už si dopřejete některou z tyrolských gastronomických specialit, horkou čokoládu nebo čerstvě osmažený císařský trhanec, tady se můžete divukrásnou scenérií klidně kochat déle než obvykle. Vždyť načerpat dostatek sluneční energie je někdy pouze otázkou výběru správného místa.
Vzhůru až k oblakům i za dokonalým odpočinkem
K tomu, abyste si užili prosluněnou tvář zimy, však nemusíte vždycky podávat sportovní výkony. Kdo se raději vznáší, než se potí při nějaké fyzické aktivitě, může Tyrolsko poznávat z úplně jiné perspektivy. Horkovzdušný balon vás v poklidném tempu vynese na zimní oblohu a pod vámi se rozprostře krajina, která z výšky působí téměř neskutečně: zasněžené vrcholky hor, třpytivá údolí a malé vesničky rozeseté mezi pohořími. Zvláštní kouzlo mají zejména časné ranní lety, kdy sluneční paprsky postupně začínají zalévat horské štíty teplým světlem. Tuto podívanou si můžete vychutnat společně s balonářskými týmy z několika zemí například na Mezinárodním balonovém festivalu v údolí Tannheimer Tal, na Dnech balonového létání u jezera Achensee nebo při akci Alpin Ballooning v oblasti Kaiserwinkl. Při pohledu z balonového koše tyrolská zima působí skutečně velkolepým dojmem.
Kdo po takovém vyhlídkovém letu zatouží po nějaké fyzické aktivitě s pevnou zemí pod nohama, najde v srdci Alp bezpočet možností, jak zahřát tělo i mysl. Za teplem opravdu není nutné cestovat na jih: hřejivá atmosféra, po které v zimě toužíme, čeká hned za nejbližším horským vrcholem. Tyrolské saunové světy kombinují svěží horský vzduch s blahodárným teplem. Zatímco venku rtuť teploměru klesá, dovnitř proniká velkými panoramatickými okny světlo, slunce pomalu putuje nad horskými štíty a každodenní starosti se rozplývají.
Dokonalé spojení přírody a odpočinku si můžete dopřát například ve SPA 3000 v termálních lázních Aqua Dome, ve wellness hotelu Holzleiten Nature Hideaway Tirol, ve wellness centru hotelu Engel v údolí Tannheimer Tal, v resortu Bergwiesenglück v údolí Paznaun nebo v hotelu Bergfried v údolí Zillertal. Každé z těchto zařízení nabízí trochu jiný způsob odpočinku, všechna však mají něco společného: přibližují vám vysokohorskou krajinu až na dosah a proměňují zimu v příjemný zážitek pro tělo i duši.
Prosluněné výhledy na každém kroku
Kdo preferuje teplo slunečních paprsků pod modrou oblohou, užije si ho na prosluněných svazích tyrolských pohoří. Při procházce po zimní pěší stezce pod botami křupe sníh, svěží horský vzduch pročistí hlavu a slunce vás provází na každém kroku. Krásné výhledy slibuje například sluncem zalitá náhorní plošina Schwender Sonnenplateau v oblasti Wilder Kaiser, kam vás dovede nenáročný, 4,8 kilometru dlouhý okruh. Velmi oblíbená je také prosluněná stezka od salaše Schönanger v údolí Wildschönau. Tato zimní turistická trasa vede od zmíněné salaše zasněženými lesy dále do tichého vysokohorského údolí, kde si naplno vychutnáte klid a působivou atmosféru alpské krajiny. Kdo je v dobré kondici, může vyšlápnout na vrchol Dorfberg (2114 m) v Gailtalských Alpách ve Východním Tyrolsku. Také salaš Dürrenberger Alm nedaleko městečka Reutte láká na slunnou zimní turistickou stezku a krásné výhledy na okolní horskou scenérii. Další zajímavé vyhlídkové trasy se vinou v okolí Seefeldské náhorní plošiny. Například oblíbená okružní trasa přes oblast Wildmoos vede přes zasněžené lesy a otevřené horské pláně, míjí jezero Lottensee a prochází malebnou rašeliništní krajinou.
Ať už zvolíte pohodovou procházku nebo náročnější túru s panoramatickými výhledy, v Tyrolsku si každý najde své oblíbené prosluněné místečko. A jakmile k němu dorazíte, můžete si zaslouženou pauzu klidně protáhnout. V ruce horký nápoj, na tváři sluneční paprsky a kolem dokola jen zasněžené horské štíty. Někdy je ten nejkrásnější zimní zážitek překvapivě prostý.
Zábava na slunci pro malé i velké milovníky zimy
Již letmý pohled do mapy napoví, že sluneční paprsky hrají v Tyrolsku důležitou roli také při rodinných aktivitách. Některá místa a výletní cíle totiž slibují chvíle na slunci již svým názvem. Příkladem je lanovka Sonnenbahn v obci Ladis, která vás vyveze do horského světa lyžařské oblasti Serfaus-Fiss-Ladis. Také horské chaty Sonnenalm v Seefeldu a v obci Grän v údolí Tannheimer Tal lákají svým názvem k odpočinkové zastávce na slunci v překrásném vysokohorském prostředí. A kdo hledá výjimečné místo pro příjemnou pauzu v Kitzbühelu, může zamířit na chatu Sonnbühel, oblíbenou základnu pro setkávání s působivým alpským panoramatem. Ať už se zde zastavíte během výletu, nebo si tuto chatu zvolíte za cíl kratší zimní túry, již samotné posezení na tomto místě je zážitkem.
V létě dětem nejvíce utkvějí v paměti dlouhé hodiny pobytu venku, hry na čerstvém vzduchu a slunce ve tváři. V zimě však bývá v mnoha městech šedivo a mlha, dětská hřiště zejí prázdnotou a sníh je na řadě míst nedostatkovým zbožím. V Tyrolsku však toto roční období vypadá úplně jinak. V certifikovaných rodinných lyžařských střediscích se zima mění ve velké dobrodružství. O to, aby na sněhu nechyběla zábava, se stará mimo jiné tyrolská společnost Sunkid se svým programem Sunny Stuff, který zahrnuje pestrou škálu herních, výukových a interaktivních prvků. Barevné figurky s přátelskými tvářemi a nápaditými tvary proměňují cvičné lyžařské svahy v malé zážitkové parky. Hravé prvky vnášejí na sjezdovky barvy a pomáhají dětem zvládnout první obloučky s radostí a lehkostí. Právě tak vznikají zimní vzpomínky, které jsou přinejmenším stejně krásné jako zážitky z dlouhých letních dnů.
Více informací o zimní dovolené v Tyrolsku najdete na www.tyrolsko.cz/aktivity/tipy-na-dovolenou/zimni-dovolena.
Zdroj: Tirol Werbung
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60277.