TYROLSKO ŽIJE SPORTEM: NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ UDÁLOSTI V ZIMĚ 2026/27

AUDI FIS Ski World Cup, Gurgl • 21. a 22. listopadu 2026
Po třech úspěšných ročnících se závody Světového poháru v alpském lyžování AUDI FIS letos již počtvrté uskuteční v Gurglu v údolí Ötztal. Závodní víkend na náročné sjezdovce Kirchenkar v Hochgurglu zahájí v sobotu slalom žen, v neděli se na start postaví muži. Pestrý doprovodný program doplní slavnostní večer v komplexu Gurgl Carat v Obergurglu a další akce. www.gurgl.com/en/events-leisure-tips/events/audi-fis-ski-world-cup
AIRDRENALINE • 27. a 28. listopadu 2026
Na skokanském můstku Bergisel se koncem listopadu 2026 spojí adrenalinový freeskiing a snowboarding s živou hudbou. Akce nazvaná AIRDRENALINE je oficiální zastávkou Světového poháru FIS v disciplínách Park & Pipe a do Innsbrucku přivede přibližně 160 nejlepších světových závodníků na freestyle lyžích a snowboardu. V pátek jsou na programu freeski závody žen a mužů, v sobotu se představí snowboardisté. Oba dny navíc vystoupí známí interpreti z německy mluvící hiphopové scény, mimo jiné K.I.Z, SSIO, Bonez MC & RAF Camora a badmómzjay. www.airdrenaline.world/en
LaVita IBU Světový pohár v biatlonu, Hochfilzen • od 2. do 6. prosince 2026
Závody Světového poháru v Hochfilzenu patří každý rok mezi tradiční zastávky mezinárodního biatlonového kalendáře. Na začátku prosince 2026 se zde muži i ženy utkají ve sprintech, stíhacích závodech a štafetách. Kromě jedinečné atmosféry přímo na stadionu čeká diváky také pestrý doprovodný program v údolí Pillerseetal. www.biathlon-hochfilzen.at
Turné čtyř můstků – závody na skokanském můstku Bergisel, Innsbruck • 2. a 3. ledna 2027
Turné čtyř můstků zavítá na innsbrucký skokanský můstek Bergisel na začátku ledna 2027 již po pětasedmdesáté. Ovšem poprvé zde na startovní lavici usednou také závodnice a budou si tak moci vychutnat atmosféru bouřlivého stadionu přezdívaného Hexenkessel (Čarodějnický kotel). Soutěž žen je na programu v sobotu, v neděli přijdou na řadu muži. Premiérově se letos bude skákat pod umělým osvětlením, což závodům dodá mimořádnou atmosféru. https://en.vierschanzentourneeinnsbruck.com/vierschanzentournee
- Doporučená četba: 20 zajímavostí o skokanském můstku Bergisel
Zimní Deaflympiáda 2027 • od 15. do 24. ledna 2027
V polovině ledna 2027 v regionech Innsbruck a Seefeld proběhne 21. zimní Deaflympiáda, tedy olympijské hry neslyšících a sluchově postižených sportovců. Tato velká sportovní událost se vrací na místo svého vzniku: první zimní Deaflympiáda se konala právě v Seefeldu již v roce 1949. Přibližně 1400 sportovců z více než 40 zemí se za podpory svých týmů utká v sedmi disciplínách: alpském lyžování, běžeckém lyžování, snowboardingu, ledním hokeji, curlingu, futsalu a šachách. www.winterdeaflympics2027.com
87. ročník mezinárodních lyžařských závodů Hahnenkamm, Kitzbühel • od 22. do 24. ledna 2027
Skoky dlouhé až 80 metrů, svah se sklonem až 85 procent a rychlost až 140 km/h. Závody na Hahnenkammu v Kitzbühelu patří mezi nejdramatičtější akce v kalendáři Světového poháru v alpském lyžování. V lednu 2027 se uskuteční již 87. ročník, v pátek mají muži na programu super-G, v sobotu se na legendární sjezdovce Streif pojede sjezd a v neděli slalom. www.hahnenkamm.com/en
- Doporučená četba: 10 zajímavostí o závodech na Hahnenkammu
FIS Nordic Combined Triple (Severská trojkombinace), Seefeld • od 29. do 31. ledna 2027
Koncem ledna 2027 se Seefeld opět stane centrem severských lyžařských disciplín. V závodech Nordic Combined Triple, které se na Tyrolské náhorní plošině uskuteční již počtrnácté, v průběhu tří soutěžních dnů změří síly nejlepší borci z celého světa. Specifický formát této soutěže zaručuje napětí až do nedělního finále. Obhájí své loňské vítězství Norové Jens Luras Oftebro a Ida Marie Hagen, nebo tentokrát uspěje někdo ze silné konkurence? www.weltcup-seefeld.com/en
Mistrovství světa v sáňkování na umělé a přírodní dráze, Igls • od 2. do 7. února 2027
Vesnička Igls u Innsbrucku se opět stane centrem mezinárodního sáňkařského sportu. Mistrovství světa v sáňkování na umělé a přírodní dráze se vůbec poprvé uskuteční společně na jednom místě. Ve slavném historickém ledovém korytě, které hostilo soutěže Zimních olympijských her, budou sportovci bojovat o medaile šampionátu na umělé trati. A mezitím se nedaleko bude rozhodovat o titulech mistrů světa na přírodní dráze. Dvojité mistrovství propojí dvě fascinující disciplíny v regionu s bohatou tradicí zimních sportů. www.rodelwm2027.at
Freeride World Tour, Fieberbrunn • březen 2027
Ani v roce 2027 nebude v kalendáři série Freeride World Tour chybět Fieberbrunn. Údolí Pillerseetal se tak opět stane místem setkání světové freeridové špičky. Závodníci změří své síly na náročném severním svahu hory Wildseeloder v terénu posetém skalními výběžky. Z vrcholu ve výšce 2118 m se spustí po trati se sklonem až 70 stupňů a převýšením 620 metrů. O skvělou atmosféru se postará doprovodný program v areálu Event Village uprostřed Kitzbühelských Alp. Přesné termíny závodů budou oznámeny později. www.fwt-fieberbrunn.com/e
Závody na u-rampě v rámci Mistrovství světa FIS ve snowboardingu, freestyle a freeski, Kühtai • 8. a 9. března 2027
V rámci mistrovství světa FIS se v Tyrolsku budou konat závody na u-rampě: 8. a 9. března 2027 se v Kühtai nejlepší snowboardisté a freeskieři z celé planety utkají o vytoužené medaile. V předchozích dnech jsou na programu tréninky a kvalifikační jízdy. Kromě spektakulárních závodů se návštěvníci mohou těšit na bohatý doprovodný program s bezplatným vstupem. www.montafon.at/fis-ski-snowboard-wm-2027/en
Změna programu vyhrazena.
Další informace o předních sportovních akcích v Tyrolsku najdete na adrese www.tyrolsko.cz/aktivity/udalosti/nejlepsi-sportovni-udalosti .
Zdroj: Tirol Werbung GmbH
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59929.