TYROLSKO ŽIJE SPORTEM: NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ UDÁLOSTI V ZIMĚ 2026/27

Autor:
  14:13
Sledovat Metro na Googlu

Praha 4. listopadu 2026 (PROTEXT) - Tyrolsko na tuto zimní sezonu přichystalo program plný významných mezinárodních závodů a napínavých sportovních soutěží. Srdce Alp přitahuje nejen milovníky hor, ale také nejlepší sportovce z celého světa. Kromě tradičních závodů přinese kalendář zimních sportovních akcí pro sezonu 2026/27 několik novinek: při zastávce Světového poháru ve skocích na lyžích na innsbruckém Bergiselu budou poprvé soutěžit ženy, na stejném místě pak premiérová akce Airdrenaline představí freeskiing a snowboarding a zimní Deaflympiáda (Zimní olympijské hry pro neslyšící a sluchově postižené sportovce) přivede do Tyrolska borce z celé řady zemí. Připravili jsme přehled nejvýznamnějších sportovních akcí nadcházející zimy:

AUDI FIS Ski World Cup, Gurgl • 21. a 22. listopadu 2026

Po třech úspěšných ročnících se závody Světového poháru v alpském lyžování AUDI FIS letos již počtvrté uskuteční v Gurglu v údolí Ötztal. Závodní víkend na náročné sjezdovce Kirchenkar v Hochgurglu zahájí v sobotu slalom žen, v neděli se na start postaví muži. Pestrý doprovodný program doplní slavnostní večer v komplexu Gurgl Carat v Obergurglu a další akce. www.gurgl.com/en/events-leisure-tips/events/audi-fis-ski-world-cup 

AIRDRENALINE • 27. a 28. listopadu 2026

Na skokanském můstku Bergisel se koncem listopadu 2026 spojí adrenalinový freeskiing a snowboarding s živou hudbou. Akce nazvaná AIRDRENALINE je oficiální zastávkou Světového poháru FIS v disciplínách Park & Pipe a do Innsbrucku přivede přibližně 160 nejlepších světových závodníků na freestyle lyžích a snowboardu. V pátek jsou na programu freeski závody žen a mužů, v sobotu se představí snowboardisté. Oba dny navíc vystoupí známí interpreti z německy mluvící hiphopové scény, mimo jiné K.I.Z, SSIO, Bonez MC & RAF Camora a badmómzjay. www.airdrenaline.world/en

LaVita IBU Světový pohár v biatlonu, Hochfilzen • od 2. do 6. prosince 2026

Závody Světového poháru v Hochfilzenu patří každý rok mezi tradiční zastávky mezinárodního biatlonového kalendáře. Na začátku prosince 2026 se zde muži i ženy utkají ve sprintech, stíhacích závodech a štafetách. Kromě jedinečné atmosféry přímo na stadionu čeká diváky také pestrý doprovodný program v údolí Pillerseetal. www.biathlon-hochfilzen.at

Turné čtyř můstků – závody na skokanském můstku Bergisel, Innsbruck • 2. a 3. ledna 2027

Turné čtyř můstků zavítá na innsbrucký skokanský můstek Bergisel na začátku ledna 2027 již po pětasedmdesáté. Ovšem poprvé zde na startovní lavici usednou také závodnice a budou si tak moci vychutnat atmosféru bouřlivého stadionu přezdívaného Hexenkessel (Čarodějnický kotel). Soutěž žen je na programu v sobotu, v neděli přijdou na řadu muži. Premiérově se letos bude skákat pod umělým osvětlením, což závodům dodá mimořádnou atmosféru. https://en.vierschanzentourneeinnsbruck.com/vierschanzentournee 

- Doporučená četba: 20 zajímavostí o skokanském můstku Bergisel 

Zimní Deaflympiáda 2027 • od 15. do 24. ledna 2027

V polovině ledna 2027 v regionech Innsbruck a Seefeld proběhne 21. zimní Deaflympiáda, tedy olympijské hry neslyšících a sluchově postižených sportovců. Tato velká sportovní událost se vrací na místo svého vzniku: první zimní Deaflympiáda se konala právě v Seefeldu již v roce 1949. Přibližně 1400 sportovců z více než 40 zemí se za podpory svých týmů utká v sedmi disciplínách: alpském lyžování, běžeckém lyžování, snowboardingu, ledním hokeji, curlingu, futsalu a šachách. www.winterdeaflympics2027.com

87. ročník mezinárodních lyžařských závodů Hahnenkamm, Kitzbühel • od 22. do 24. ledna 2027

Skoky dlouhé až 80 metrů, svah se sklonem až 85 procent a rychlost až 140 km/h. Závody na Hahnenkammu v Kitzbühelu patří mezi nejdramatičtější akce v kalendáři Světového poháru v alpském lyžování. V lednu 2027 se uskuteční již 87. ročník, v pátek mají muži na programu super-G, v sobotu se na legendární sjezdovce Streif pojede sjezd a v neděli slalom. www.hahnenkamm.com/en

- Doporučená četba: 10 zajímavostí o závodech na Hahnenkammu

FIS Nordic Combined Triple (Severská trojkombinace), Seefeld • od 29. do 31. ledna 2027

Koncem ledna 2027 se Seefeld opět stane centrem severských lyžařských disciplín. V závodech Nordic Combined Triple, které se na Tyrolské náhorní plošině uskuteční již počtrnácté, v průběhu tří soutěžních dnů změří síly nejlepší borci z celého světa. Specifický formát této soutěže zaručuje napětí až do nedělního finále. Obhájí své loňské vítězství Norové Jens Luras Oftebro a Ida Marie Hagen, nebo tentokrát uspěje někdo ze silné konkurence? www.weltcup-seefeld.com/en

Mistrovství světa v sáňkování na umělé a přírodní dráze, Igls • od 2. do 7. února 2027

Vesnička Igls u Innsbrucku se opět stane centrem mezinárodního sáňkařského sportu. Mistrovství světa v sáňkování na umělé a přírodní dráze se vůbec poprvé uskuteční společně na jednom místě. Ve slavném historickém ledovém korytě, které hostilo soutěže Zimních olympijských her, budou sportovci bojovat o medaile šampionátu na umělé trati. A mezitím se nedaleko bude rozhodovat o titulech mistrů světa na přírodní dráze. Dvojité mistrovství propojí dvě fascinující disciplíny v regionu s bohatou tradicí zimních sportů. www.rodelwm2027.at

Freeride World Tour, Fieberbrunn • březen 2027

Ani v roce 2027 nebude v kalendáři série Freeride World Tour chybět Fieberbrunn. Údolí Pillerseetal se tak opět stane místem setkání světové freeridové špičky. Závodníci změří své síly na náročném severním svahu hory Wildseeloder v terénu posetém skalními výběžky. Z vrcholu ve výšce 2118 m se spustí po trati se sklonem až 70 stupňů a převýšením 620 metrů. O skvělou atmosféru se postará doprovodný program v areálu Event Village uprostřed Kitzbühelských Alp. Přesné termíny závodů budou oznámeny později. www.fwt-fieberbrunn.com/e

Závody na u-rampě v rámci Mistrovství světa FIS ve snowboardingu, freestyle a freeski, Kühtai • 8. a 9. března 2027

V rámci mistrovství světa FIS se v Tyrolsku budou konat závody na u-rampě: 8. a 9. března 2027 se v Kühtai nejlepší snowboardisté a freeskieři z celé planety utkají o vytoužené medaile. V předchozích dnech jsou na programu tréninky a kvalifikační jízdy. Kromě spektakulárních závodů se návštěvníci mohou těšit na bohatý doprovodný program s bezplatným vstupem. www.montafon.at/fis-ski-snowboard-wm-2027/en

 

Změna programu vyhrazena.

 

Další informace o předních sportovních akcích v Tyrolsku najdete na adrese www.tyrolsko.cz/aktivity/udalosti/nejlepsi-sportovni-udalosti .

 

Zdroj: Tirol Werbung GmbH

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59929.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...

Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí

Eva Leinweberová

Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale přiznává, že některé kultovní hlášky ze svých rolí dlouho vůbec neznala. V rozhovoru vzpomíná na...

Obří proměna skiparku na Jesenicku. Obec má z půlmiliardové investice obavy

Skipark Filipovice čeká velká proměna. Nový majitel plánuje do modernizace...

Nová sjezdovka, další lanovka, zmodernizované zázemí i atrakce pro letní návštěvníky. Lyžařský areál ve Filipovicích na Jesenicku se v následujících letech dočká rozsáhlé proměny. Nový majitel chce...

5. listopadu 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

U cyklotras ve Varnsdorfu vyrostly nové altány

První altán se nachází u rybníka Kočka na Mandavské cyklotrase, druhý na...

Cyklistům a turistům zpříjemňují ve Varnsdorfu výlety nové altány.

5. listopadu 2026  4:59

U litoměřické školy je nové workoutové hřiště

Ve sportovním areálu u ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích je nové nové workoutové...

Ve sportovním areálu u ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích je nové nové workoutové hřiště. Jde o vítězný projekt loňského ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice, jeho vybudování stálo...

5. listopadu 2026  4:59

Litvínov získal dotaci na prevenci kriminality

Asistenti prevence kriminality

Litvínovská radnice získala od ministerstva vnitra dotaci ve výši 898 tisíc korun, která je určena na prevenci kriminality.

5. listopadu 2026  4:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Teplice nechaly opravit historický náhrobek

V areálu teplického městského hřbitova byl obnoven další historický náhrobek....

V areálu teplického městského hřbitova byl obnoven další historický náhrobek. Je součástí hrobky rodiny Schmiedových, konkrétně jejích člena Josefa Schmieda, který v druhé polovině 19. století patřil...

5. listopadu 2026  4:59

Ústecký kraj posílá na Ukrajinu sanity, pomohou u fronty

Pět sanitních vozů, které doposud sloužily Zdravotnické záchranné služby...

Pět sanitních vozů, které doposud sloužily Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, zamíří na Ukrajinu. Vozidla budou pomáhat potřebným organizacím v blízkosti fronty, dvě zamíří do Zakarpatské...

5. listopadu 2026  4:59

V lounské galerii proběhne komentovaná prohlídka výstavy děl Tomáše Bambuška

V Galerii města Loun proběhne ve čtvrtek 5. listopadu komentovaná prohlídka...

V Galerii města Loun proběhne ve čtvrtek 5. listopadu komentovaná prohlídka výstavy děl lounského rodáka, herce a výtvarníka Tomáše Bambuška.

5. listopadu 2026  4:59

Soud v Mostě by mohl rozhodnout o propuštění nejdéle vězněného Čecha

ilustrační snímek

Okresní soud v Mostě dnes bude pokračovat v řízení o návrhu na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Muž potrestaný za dvě vraždy...

5. listopadu 2026,  aktualizováno 

Starostou Slaného se opět stal Hrabánek (ODS), místostarosty Rubík a Vondráček

ilustrační snímek

Starostou Slaného se opět stal Martin Hrabánek (ODS), místostarosty Pavel Rubík (ODS) a Radek Vondráček (ANO). Rozhodli o tom zastupitelé na dnešním...

4. listopadu 2026  21:29,  aktualizováno  21:29

Ředitelka charity a dosavadní místostarostka Dudová je starostkou Krnova

ilustrační snímek

Novou starostkou Krnova se dnes stala dosavadní místostarostka a ředitelka charity Monika Bala Dudová (ANO). Rozhodli o tom zastupitelé. Ve funkci vystřídala...

4. listopadu 2026  20:09,  aktualizováno  20:09

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Starostou Králova Dvora na Berounsku se stal popáté Vychodil (ODS)

ilustrační snímek

Starostou Králova Dvora na Berounsku se stal popáté Petr Vychodil (ODS). Místostarostou zastupitelé na dnešním ustavujícím jednání zvolili Jana Šilhavého...

4. listopadu 2026  20:02,  aktualizováno  20:02

Tomáš Soukup z ANO je znovu starostou plzeňského obvodu Doubravka

ilustrační snímek

Devětatřicetiletý Tomáš Soukup z ANO je staronovým starostou čtvrtého plzeňského obvodu Doubravka. Na ustavujícím zasedání ho dnes zvolili zastupitelé. Dostal...

4. listopadu 2026  18:53,  aktualizováno  18:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.