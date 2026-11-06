Tyrolsko: zimní dobrodružství pro všechny

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  11:30
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Praha 6. listopadu 2026 (PROTEXT) - Dobrodružství nemusí být vždycky okázalé, velké a hlučné. Někdy si stačí jen zabruslit na zamrzlé hladině malebného jezera nebo po náročném výšlapu stanout na horském vrcholu a rozhlédnout se po okolních pohořích. Některá dobrodružství vyžadují odvahu a překonání vlastních hranic, jiná přinášejí klid, požitek či společné vzpomínky. Zimní Tyrolsko nabízí perfektní podmínky pro dobrodružství všeho druhu a ještě něco navíc: adrenalin, nové zkušenosti, drobné okamžiky vítězství i zážitky, které v nás zanechávají nesmazatelnou stopu.

Na ledu, ve sněhu i pod zemí

Zabruslit si na zamrzlém jezeře, cítit na tvářích chladný zimní vzduch a užívat si tichou zasněženou krajinu všude kolem: bruslení patří k zimním zážitkům, které na první pohled působí jako důvěrně známé, ale přesto v sobě pokaždé skrývají něco magického. Pokud odborníci ověří, že led je dostatečně silný na bruslení, pak vás přírodní jezera v Tyrolsku zvou, abyste se teple oblékli, nazuli brusle a užili si jedinečný pocit z jízdy po zamrzlé vodní hladině, kde se v letním období lidé koupají. Milovníci bruslení, kteří tuto zimu navštíví Innsbruck, se mohou těšit na novou báječnou atrakci přímo uprostřed města – Ice Magic. V období od listopadu do února láká místní obyvatele i návštěvníky, aby se projeli centrem města na bruslích kolem některých z proslulých budov s barevně nasvícenou fasádou. Podél trasy jsou připraveny stánky, kde se prodávají horké nápoje, a pravidelně se konají večery s diskotékou na ledě.

Také při běžkování lze aktivně poznávat zimní krajinu. Napříč regionem Seefeld se vinou tratě pro všechny výkonnostní úrovně a ideální podmínky pro první pokusy ve stopě zde nabízí specializovaný tréninkový areál. A proč nezkusit biatlon? Při tomto sportu je nutné po namáhavém výkonu ve stopě zpomalit dech, zklidnit se a soustředěně zamířit přesně do černého. Právě střídání aktivního pohybu a přesnosti dělá biatlon tak přitažlivým – a každý zásah terče přináší malý pocit vítězství. Úvodní lekce a ochutnávkové kurzy nabízí mimo jiné Centrum běžeckého lyžování a biatlonu v obci Obertilliach ve Východním Tyrolsku.

A co zimní lezení na ledu? Pohled na mohutné ledové rampouchy zpočátku budí respekt. Člověk musí důvěřovat svému vybavení – a především sám sobě. V soutěsce Taschachschlucht v údolí Pitztal je připravena řada lezeckých tras s jistícími prvky, zatímco na Stubaiském ledovci zve k získávání prvních zkušeností dvacet metrů vysoká „ledolezecká“ věž. Na své si zájemci o tuto aktivitu přijdou také v údolí Kaunertal. Když se soustředíte jen na následující úchyt a stup, budete se s každým dalším krokem pohybovat s větší jistotou. Nadšení, které pak pocítíte na vrcholu, se ničemu nevyrovná.

Ještě více odvahy vyžaduje nová zimní via ferrata Winterklettersteig Pfaffenbühel v obci Hochfügen. V nadmořské výšce 2431 m vede trasa s ocelovými lany, kovovými stupy a 28 metrů dlouhým lanovým mostem až na horský vrchol. Via ferrata o délce přibližně 260 metrů s převýšením 115 m a stupněm obtížnosti B začíná přímo u horní stanice lanovky Waidoffenbahn a vede divukrásným zimním terénem.

V nejvyšších sférách

Alespoň na chvíli zapomenout na každodenní starosti, tiše se vznášet nad zasněženou krajinou a nechat pohled putovat daleko přes horské vrcholy: při zimním letu horkovzdušným balonem nad jezerem Achensee nebo v oblasti Kaiserwinkl se cílem stává již samotná cesta. Směr určuje vítr a pod vámi pomalu ubíhá zimní horská krajina.

Do nejvyšších sfér se lze vydat také na tandemovém paraglidingu v údolí Zillertal nebo u jezera Achensee. V doprovodu zkušeného pilota se budete vznášet nad zasněženými skalními štíty, na tváři ucítíte chladný zimní vzduch a na několik okamžiků zažijete, jaké to je létat nad horami volně jako pták. Kdo dává přednost spíše postupnému zdolávání výškových metrů, může se v údolí Kaunertal vydat na svou první skialpinistickou túru se zkušeným průvodcem. Při této aktivitě si každý najde své vlastní tempo, vychutná si ticho zimní krajiny a nahoře si za odměnu užije daleké výhledy.

V oblasti Serfaus-Fiss-Ladis nabízí různé podoby adrenalinových zážitků ve výškách trojice atrakcí Fisser Flieger, Serfauser Sauser a Skyswing. Kdo se raději pohybuje na dvou lyžích, ten si může v tyrolských snowparcích vyzkoušet první freestyleové triky. Boxy, raily a skokanské překážky zvou k nekonečnému experimentování, například na náhorní plošině Steinplatte ve Waidringu nebo ve snowparku Penken Park v Mayrhofenu.

Nezapomenutelné chvíle pro rodiny

Dobrodružství se dá prožít i v místech hluboko pod sjezdovkou. V jeskyni Spannagelhöhle na Hintertuxském ledovci vstoupíte do úplně jiného světa. Jediná mramorová jeskyně ve středních Alpách se táhne přibližně 500 metrů hluboko do nitra hory. Co se skrývá za dalším skalním výběžkem, mohou rodiny objevovat během komentované prohlídky této zpřístupněné jeskyně.

Také stříbrný důl v obci Schwaz zavede návštěvníky hluboko pod zem. Důlní vláček zde jezdí až do míst zhruba 800 metrů uvnitř hory, kde je připravena přibližně devadesátiminutová prohlídka věnovaná historii těžby stříbra a mědi v období středověku. V úzkých štolách a jedinečné podzemní atmosféře se tyrolské dějiny zhmotňují a mění v bezprostřední zážitek.

Koho láká závratná rychlost, ten může vyzkoušet Bob Rafting – jízdu ve speciálním bobu v olympijském ledovém korytě v obci Igls u Innsbrucku. Ve stroji s pěnovým polstrováním prosvištíte čtrnácti zatáčkami i spektakulární spirálou rychlostí až 90 km/h. Mohou se k vám přidat až čtyři další pasažéři ve věku od deseti let.

Časný začátek lyžařského dne slibuje ski areál Fieberbrunn. Stačí si nařídit budík, nazout přezkáče a vyrazit mezi prvními na čerstvě upravené sjezdovky, zatímco na tváři ucítíte první sluneční paprsky. Ve vybraných termínech začínají lanovky jezdit dříve a teprve po ranním lyžování následuje vydatná snídaně. Také ve ski areálu Hochzillertal probíhá časné ranní lyžování, které je naplánováno na některé soboty v období od ledna do března 2027.

Někdy nespočívá dobrodružství v dalším adrenalinovém zážitku, ale jen v unikátním okamžiku. V restauraci iceQ v Söldenu si v nadmořské výšce 3048 metrů hosté užijí vytříbenou gastronomii s panoramatickými výhledy na okolní pohoří. Již samotná jízda lanovkou vzhůru dává pocítit, jak nepatrně si člověk může připadat uprostřed vysokohorského světa Ötztalských Alp. Novinkou pro tuto sezonu je akce Wednesday Night Fever: koná se od 23. prosince 2026 každou středu po setmění a spojuje večerní lyžování a sáňkování se slavnostní večeří Summit Dinner v restauraci iceQ nebo a la carte večeří v restauraci FALCON.

Tipy na další dobrodružství pro celou rodinu najdete na adrese www.tyrolsko.cz/aktivity/tipy-na-dovolenou/zimni-dovolena/dobrodruzstvi-pro-rodiny .

Noční dobrodružství

Jedním z nejneobvyklejších způsobů, jak si užít tyrolskou zimu, je bezpochyby nocleh v iglú. Obklopeni krunýřem ze sněhu a ledu strávíte noc uprostřed hor a až do rána si vychutnáváte ticho zasněžené zimní krajiny. Takový zážitek nabízí například iglú vesnička Kühtai nebo iglú vesnička Schneedorf v údolí Ötztal.

Po setmění se mění také horská krajina. Při večerním lyžování jsou sjezdovky osvětlené, dole v údolí září světla městeček a všude kolem se rozhostí klid. V lyžařském středisku SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental je večer k dispozici přibližně deset kilometrů osvětlených tratí. Kdo dává přednost sáňkování, může se po setmění vydat na sáňkařskou dráhu například v St. Anton am Arlberg, u kapličky Maria Waldrast, v Ischglu nebo ve Východním Tyrolsku. Zimní krajinu po západu slunce lze poznávat také z osvětlené běžkařské stopy v údolí Ötztal nebo při večerních skialpinistických túrách v údolí Alpbachtal.

Jedinečné noční atmosféře dávají vyniknout také světelné instalace. Například v Reutte se po rozsáhlé rekonstrukci tuto zimu opět rozzáří zřícenina hradu Ehrenberg. V rámci akce LUMAGICA Reutte pozve zdejší rytíř Rüdiger návštěvníky, především rodiny, na iluminovanou cestu kolem světa. Od listopadu do února příštího roku promění kouzelné světelné instalace a interaktivní stanoviště historickou hradní zříceninu v působivý zimní zážitek pro malé i velké návštěvníky. U jezera Kampler See v údolí Stubaital vznikne nový světelný park Lichterpark se sedmi stanovišti a iluminovanými instalacemi podél břehu. V provozu bude od první adventní neděle. Od poloviny listopadu pak v tyrolském hlavním městě instalace LUMAGICA Innsbruck přinese světelné umění do zámecké zahrady Hofgarten.

Ať už hledáte adrenalin a nové výzvy, nebo výjimečné chvíle pro zastavení a vychutnání přítomných okamžiků, Tyrolsko nabízí zimní dobrodružství opravdu pro každého. Další inspiraci najdete v našich tipech na zimní zábavu pro milovníky aktivních dobrodružství a také pro ty, kdo preferují spíše pohodu a požitky.

 

Zdroj: Tirol Werbung GmbH

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59953.

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