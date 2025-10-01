Tyrolský Hintertux zahajuje zimní sezonu 2025/26: těšte se na podzimní lyžování a akci Park Opening

Údolí Zillertal, jeden z největších souvislých turistických regionů v Rakousku, leží na západě země v Tyrolsku. Návštěvníci zde mají na výběr čtyři lyžařská střediska – Hochzillertal-Hochfügen-Spieljoch, Zillertal Arena, Mountopolis der Erlebniswelt der Mayrhofner Bergbahnen (Mountopolis, zážitkový svět Mayrhofenských lanovek) a Ski & Glacier World Zillertal 3000 s ledovcem Hintertux. Renomovaný německý webový portál skiresort.de již devětkrát ocenil Zillertal jako „Nejlepší lyžařské údolí“.
Díky nadmořské výšce až 3250 metrů bývá v Zillertalu dostatek sněhu na to, aby se na zdejších sjezdovkách mohlo lyžovat až do dubna. Více než 80 % zillertalských tratí se vine v nadmořské výšce přes 1700 metrů, a díky tomu tento region patří mezi lyžařské oblasti s největší jistotou dobrých sněhových podmínek v celém Rakousku.
Na samém konci údolí se tyčí k obloze skutečný klenot: ledovec Hintertux. Ledovcový ski areál se může pochlubit nejdelší lyžařskou sezonou v Rakousku – místní lanovky jsou v provozu od září až do pozdního jara. Pestrá nabídka sjezdovek a dechberoucí panoramatické výhledy z nadmořské výšky 3250 metrů na alpskou krajinu od vysokohorského přírodního parku Zillertalské Alpy přes vrchol Zugspitze a Dolomity až po nejvyšší rakouskou horu Grossglockner – tato kombinace činí z návštěvy ledovce nezapomenutelný zážitek.
Betterpark na ledovci Hintertux, který je nejvýše situovaným snowparkem v Rakousku (3200 metrů), má na úvod zimní sezony pro mezinárodní freestylovou komunitu připraveny perfektně upravené překážky, soutěže a řadu doprovodných akcí. Park Opening proběhne o víkendu 3. – 5. října 2025. Součástí programu je soutěž „Werni Stocks Transfer Games by Quiksilver“, kde snowboardisté předvádějí rozmanité triky a bezpočet skoků. Mladé talenty získávají první cenné freestylové zkušenosti v kurzu „Kids Shred“. Před komplexem Tuxer Fernerhaus u prostřední stanice lanovek je připravena testovací zóna, kde si můžete bezplatně vyzkoušet nejnovější vybavení pro letošní sezonu. Další akce se konají také mimo samotný snowpark: stálou součástí pravidelného programu je již několik let filmová „Movie Night“ v Tuxer Center a večírky v Hohenhaus Tenne.
Letos poprvé: do Hintertuxu přichází „Rock A Rail“
Při soutěži „Rock A Rail“ se hodnotí nejlepší kreativní triky na kovových a plastových konstrukcích, takzvaných railech, na kterých snowboardisté a freeskieři předvádějí své triky. Na otevřené kvalifikaci v Betterparku se všichni účastníci pokusí vybojovat jedno z prestižních startovních míst na vůbec první soutěž „Rock A Rail“ v Hintertuxu, která proběhne u spodní stanice místní lanovky. Při prvním závodě série „Rock A Rail Tour“ zde změří své síly přední snowboardisté a freeskieři. Tři nejlepší ženy a muži v každé disciplíně se kvalifikují přímo na druhý závod série ve švýcarském Thunu (koná se o týden později) i na třetí závod, který proběhne v rámci festivalu Snowfest Innsbruck koncem listopadu. Od svého prvního ročníku v roce 2011 se „Rock A Rail“ z lokálního „Rail Jam“ závodu v Nizozemsku vyvinul v jednu z nejprestižnějších evropských soutěží v této disciplíně s celkem pěti zastávkami.
Po velkolepém zahájení zimní sezony následují další rozmanité akce: závody v boulích v rámci FIS Moguls a Dual Moguls od 6. do 8. listopadu 2025 slibují napínavou podívanou na přímé souboje. „World Rookie Camp“ přiláká ve dnech 12. až 16. listopadu 2025 mladé snowboardové talenty z celého světa, kteří do Betterparku Hintertux vnesou nový svěží vítr, když zde budou předvádět své triky. O víkendu 21. až 23. listopadu 2025 se koná „Splitboard Beginner Camp“, kde se začátečníci na splitboardu budou učit jak ovládat tento podélně dělený snowboard, který lze využít také pro skialpinismus. V týdnu od 24. do 30. listopadu 2025 proběhne „Freeheeler Telemark Week“ – tradiční telemarková technika se setká s moderním stylem. Dalším vrcholem pro všechny milovníky zimních sportů bude „goodboards Testwochenende“ o víkendu 6. až 8. prosince 2025 – testování nejnovějších snowboardů od evropských výrobců v nádherném prostředí hintertuxského ledovce.
Víc než jen lyžování a snowboarding – další zimní aktivity
Ledovec Hintertux však návštěvníkům nabízí ještě mnohem víc: například během nevšedních technických prohlídek mohou zájemci nahlédnout do zákulisí lanovky Zillertaler Gletscherbahn s celoročním provozem. Ti, kdo hledají spíše relax, si od prosince přijdou na své při meditaci s tibetskými mísami v jeskyni Spannagelhöhle. Tato meditační metoda kombinuje jemné vibrace se zvláštní akustikou hluboko v nitru hory a působí tak na tělo i duši. Zklidnění zajistí také zimní túra od horní stanice lanovky Sommerberg dolů do údolí Tuxertal. Po dobře upravené stezce a kolem horské chaty Bichlalm přibližně za dvě hodiny dojdete zpět do Hintertuxu. Vrcholem pro ambiciózní lyžaře je okružní trasa Gletscher Runde: více než 60 kilometrů sjezdovek všech obtížností a přes 15 000 výškových metrů čekají na to, abyste je zdolali během jednoho lyžařského dne v ledovcovém ski areálu Zillertal 3000. V doprovodu zkušeného místního horského vůdce se můžete vydat z Hintertuxu na vrchol Penkenjoch – užijete si přitom nádherné výhledy na okolní majestátní pohoří a poznáte život v údolí Tuxertal i živé tradice tohoto regionu.
„Již od září na ledovci Hintertux nabízíme širokou škálu aktivit a těšíme se na všechny nadšené lyžaře, freeskiery a snowboardisty, kteří s námi už nyní startují do nové zimní sezony,“ říká Matthias Dengg z Hintertuxského ledovce.
O údolí Zillertal
Údolí třítisícovek, věčného ledu, kulinářských požitků a hudby. Perfektně upravené sjezdovky, fantastické běžkařské stopy a sáňkařské dráhy v zimě, stovky kilometrů turistických tras a cyklostezek, osvěžující koupaliště a idylická horská jezera s křišťálově čistou vodou v létě – a kolem dokola majestátní vysokohorská scenérie: tohle můžete zažít jedině u nás. Od vrcholu Hochfeiler (3509 m), nejvyšší hory v údolí, se Zillertal táhne v délce 47 km podél řeky Ziller. V celkem pětadvaceti obcích, kde žije více než 35.000 obyvatel, můžete na vlastní kůži zažít proslulou zillertalskou pohostinnost. Jak v létě, tak v zimě je zde na prvním místě pohoda, požitky a sepětí se zdejším krajem. Ať už jde o aktivní objevování jedinečných hor nebo prostě jen o potěšení z pobytu v přírodě, v nejaktivnějším a také nejhudebnějším údolí na světě je tolik příležitostí k zábavě a poznávání jako jehličí v lese plném švýcarských kamenných borovic. Třešinkou na dortu pak je pestrá kulinářská scéna: od regionální kuchyně s domácími zillertalskými specialitami až po nejvybranější gurmánská menu.
