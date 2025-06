U Brandýsa nad Labem se bude celý tento rok opravovat

Petra Kučerová, tisková mluvčí KSÚS: „Je to silnice II/331, což je jedna z důležitých páteřních komunikací ve Středočeském kraji. I ta oprava je velmi rozsáhlá a je na několik etap. Toto je právě jedna z nich, která začíná za obcí Ovčáry a končí u křižovatky, která právě vede do zmíněné Lhoty.“

Náročná oprava zhruba 1130 metrů dlouhého úseku si pochopitelně vyžádá dopravní omezení a je třeba se vydat na objízdnou trasu.

Jan Slanina, stavbyvedoucí: „Objízdná trasa pro všechny čtyři etapy, které budou v letošním roce probíhat, tak vede po silnici II/101, takže řidiči se dostanou do Brandýsa nad Labem z druhé strany.“

Silničáři už mají za sebou sanaci podloží vozovky, recyklaci podkladních vrstev a dokončeny jsou i první dvě vrstvy asfaltu. Aktuálně probíhají práce na odvodnění komunikace.

Jan Slanina, stavbyvedoucí: „To znamená vsakovací rýhy a budou se dělat příkopy. Do konce měsíce by měla proběhnout pokládka závěrečné asfaltové vrstvy a tato etapa by měla jít víceméně na přelomu června a července do provozu.“

Pak se naváže II. etapou ve směru ke Staré Boleslavi, kde se uzavře další, zhruba 1400 metrů dlouhý úsek vozovky, kde pak budou probíhat totožné stavební práce. Součástí této etapy je i rekonstrukce mostu. S opravami se začalo letos v květnu a hotovo by mělo být začátkem příštího roku. Náklady na tuto etapu se vyšplhají na 71 milionů korun.

Zdroj: POLAR televize Ostrava