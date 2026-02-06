U Buřinky získáte ke stavebnímu spoření až 14.500 Kč navíc a zhodnocení přes 5 % za šest let

Autor:
  9:55
Praha 6. února 2026 (PROTEXT) - Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) dává stavebnímu spoření nový impuls. Klienti, kteří si sjednají novou smlouvu o stavebním spoření od 6. února 2026, mohou získat až 14.500 Kč navíc za šest let a celkové roční zhodnocení vkladů až 5,3 %.

Hlavním pilířem akce je zdvojnásobení státní podpory. Ke každoročně přiznané státní podpoře připíše Buřinka klientům bonus ve stejné výši, a to po dobu šesti let. Celkem tak mohou střadatelé získat až 12.000 Kč (6000 Kč státní podpora a 6000 Kč bonus od Buřinky). V kombinaci s bonusem za velký vklad lze získat až 14.500 Kč za celou dobu spoření. Buřinka se tak dostává nad hranici 5% celkového zhodnocení vkladů.

"Chceme ukázat, že stavební spoření může být i dnes jednoduchým a velmi atraktivním způsobem, jak si systematicky spořit a připravit se na budoucnost – ať už v souvislosti s bydlením, nebo jako nástroj pro tvorbu finanční rezervy," říká Jana Součková ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Bonusy, které jdou ruku v ruce s pravidelným spořením

Akce je výhodná zejména pro klienty, kteří spoří pravidelně. Při optimálním nastavení, tedy při vkladu 20.000 Kč ročně, dosahuje celkové roční zhodnocení až 5,3 %. To zahrnuje garantovaný úrok 2 % ročně před zdaněním, státní podporu i bonusy od Buřinky. Další odměnu získají klienti za větší počáteční vklad. Ti, kteří do pěti měsíců od uzavření smlouvy naspoří alespoň 75.000 Kč, obdrží jednorázový bonus 2500 Kč. Všechny bonusy lze kombinovat, a celkový přínos tak může za šest let dosáhnout až 14.500 Kč.

Jednoduše, online i na pobočce. Klidně na 4 kliknutí

Buřinka zároveň výrazně zjednodušila celý proces sjednání stavebního spoření. Podmínky akce jsou stejné online i na pobočce a klienti, kteří si stavební spoření zakládají přes George, zvládnou celý proces na pouhá čtyři kliknutí.

Akce platí pro nové smlouvy o stavebním spoření sjednané od 6. února 2026 do odvolání. Bonusy se nevztahují na smlouvy s překlenovacím úvěrem a jejich přiznání je podmíněno dodržením zákonných pravidel stavebního spoření.

Více informací najdou zájemci na www.burinka.cz nebo na infolince 277 207 207.

 

O Buřince

Již 30 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Připravili jsme například 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Kombinace odborných článků a odlehčených videí přesvědčí každého, kdo s úspornou rekonstrukcí zatím váhá. Nízkonákladové tipy, jak šetřit v jednotlivých místnostech domova, sdílíme zde.

Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.

 

Zdroj: Stavební spořitelna České spořitelny

 

