U Chlumce začíná stavba nového kruhového objezdu

  9:23
Chlumec (Ústecko) 1. června 2026 (PROTEXT) - Výstavba nové kruhové křižovatky u Chlumce na Ústecku má už teď zpoždění. Přestože dělníci měli podle původních plánů stavět už od dubna, na frekventované silnici první třídy se zatím jen dokončují přípravné práce. Za nečekaným odkladem stojí technické a geologické komplikace. Zhotovitel teď řeší hlavně bezpečné trasy pro pěší a náhradní autobusové zastávky. Ostrý start stavby a s ním spojené hlavní uzavírky se tak posouvají na začátek června. Jakmile technika začátkem měsíce na místo dorazí, řidiči musí počítat s velkými komplikacemi. Dojde k úplné uzavírce silnice třetí třídy a tranzitní doprava pro kamiony nad dvanáct tun bude muset úsek objíždět. Pro osobní auta bude provoz přímo v místě stavby řídit semafor, takže se budou tvořit kolony.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "V tomto místě bylo velmi nebezpečné křížení silnice první třídy a silnice třetí třídy. Byla zde celá spousta dopravních nehod, bohužel s těžkými i smrtelnými následky. Tato komunikace, respektive stavba kruhového objezdu, by měla tu věc vyřešit dlouhodobě a celý dopravní uzel zklidnit. Bude nastavená jasná přednost v jízdě, navíc je vymyšlená velmi dobrá rozhledová situace, a pokud bude mít kruhový objezd patřičné parametry – to znamená hlavně dostatečnou velikost i na kamiony a dostatečnou rezervu – tak bude relativně i bezpečný."

Cílem celé sdružené investice města Chlumec a státu za necelých dvaatřicet milionů korun je zvýšit bezpečnost na tomto nehodovém úseku. Od začátku prací potrvá stavba zhruba pět měsíců, hotovo by tedy mělo být na podzim. Policie i investor proto řidiče už teď prosí o trpělivost a velkou ohleduplnost.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

