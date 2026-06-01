U Chlumce začíná stavba nového kruhového objezdu

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "V tomto místě bylo velmi nebezpečné křížení silnice první třídy a silnice třetí třídy. Byla zde celá spousta dopravních nehod, bohužel s těžkými i smrtelnými následky. Tato komunikace, respektive stavba kruhového objezdu, by měla tu věc vyřešit dlouhodobě a celý dopravní uzel zklidnit. Bude nastavená jasná přednost v jízdě, navíc je vymyšlená velmi dobrá rozhledová situace, a pokud bude mít kruhový objezd patřičné parametry – to znamená hlavně dostatečnou velikost i na kamiony a dostatečnou rezervu – tak bude relativně i bezpečný."
Cílem celé sdružené investice města Chlumec a státu za necelých dvaatřicet milionů korun je zvýšit bezpečnost na tomto nehodovém úseku. Od začátku prací potrvá stavba zhruba pět měsíců, hotovo by tedy mělo být na podzim. Policie i investor proto řidiče už teď prosí o trpělivost a velkou ohleduplnost.
