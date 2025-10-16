U Dolního Třebonína na Českokrumlovsku se staví přivaděč k dálnici, hotovo má být v roce 2026

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Je to přivaděč, dálniční přivaděč ze silnice I/39 do MUK Dolní Třebonín. Ta stavba by měla být dokončená příští rok, zase v srpnu, je na dva roky. V současné době se provádí nejintenzivněji práce na mostních objektech, dva mosty už mají mostovku instalovanou, jeden se podskružuje a do konce října letošního roku by měly být hotové aktivní zóny."
Zatím řidiče na silnici II/155 nečeká výrazné zdržení. Zatím je omezena rychlost kvůli vozidlům vyjíždějícím ze stavby. Připravena je také provizorní silnice v místě napojení na mimoúrovňovou křižovatku u dálnice. Zmizí nepřehledná křižovatka a silnice první třídy povede jinudy.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Jsme v hornatém území, samozřejmě jsou zde horizonty, kde je špatně vidět. Napojení samozřejmě bude teď už bezpečné, budou tam odbočovací pruhy. Tato stavba byla vysoutěžená za 322 milionů korun bez DPH."
Zatím ŘSD nepředpokládá, že by se termín dokončení stavby měnil. Hotovo by mělo být na podzim roku 2026.
Zdroj: POLAR televize Ostrava