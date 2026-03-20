U Hradce Králové vznikne nová dálniční odpočívka

Pavol Škuliga, zhotovitel, Eurovia: “V tuhle chvíli probíhají skrývky ornice, které potrvají do konce příštího týdne, pak se začnou dělat zemní práce a další záležitosti, jsou zde vyvolány i přeložky místních komunikací.”
Radek Mátl, generální ředitel ŘSD: “Tahle odpočívka je oboustranná, je umístěna mezi dvě velké odpočívky, mezi Osice a budoucí Jaroměř, která bude teprve soutěžena a bude zahájena v roce 2027.”
Dnešní odpočívky nabízejí výrazně vyšší standard než v minulosti.
Radek Mátl, generální ředitel ŘSD: “Jsou vybaveny kamerovým systémem, jsou oploceny a vše vybavujeme moderními prvky. Zde budou systémy pro jasnou identifikaci počtu volných stání, abychom mohli informovat samotní řidiče.”
Odpočívka v Předměřicích nad Labem se řidičům otevře už na podzim letošního roku. Kromě bezpečného zastavení pro odpočinek nabídne řidičům také možnost zakoupit základní občerstvení nebo využít sociální zázemí.
