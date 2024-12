U Kaliště na D1 je třeba být v zimě mimořádně opatrný

Oldřich Kassl, krajský koordinátor BESIP: „Je to dlouhý, táhlý kopec, který směrem od Prahy klesá. To místo se nachází na rozlehlé dálnici, ale jsou tam hodně lesy a louky a už jenom z pohledu věci, hrozí tam námraza, hrozí tam střídání počasí a hrozí tam i nízká viditelnost v zimních obdobích.“

V dlouhém a táhlém úseku také hrozí náhlé kolony a s nimi spojené rizikové brždění. Na tomto úseku se také sváží různá těžká technika a i na to je třeba myslet.

Oldřich Kassl, krajský koordinátor BESIP: „Dálniční provoz se úplně vymyká jinému provozu než třeba na obecních silnicích nebo na rychlostních. Předpokládá se tam veliká rychlost, to znamená povolená 130, máme tam kamionovou dopravu, máme tam osobní dopravu, musíme přihlédnout i k aktuálnímu počasí, to znamená sněží, prší, případně je ranní led. Říká se tomu i černý led, který opravdu není vidět a splyne s vozovkou.“

Přejíždění z pruhu do pruhu je pak třeba provádět s velikou opatrností a dostatečnou vzdáleností.

Oldřich Kassl, krajský koordinátor BESIP: „A když máme ráno nasněženo, tak bych to přejíždění z pruhu do pruhu moc nedoporučoval. Výjimečně jenom v těch místech, kde ten sníh je rozježděný, protože chybí zkušenosti a když řidič přejede z pruhu do pruhu a najede do té sněhové závěje, třeba v ranních hodinách, tak ho to může rozhodit a může se stát řetězová nehoda.“

Vše je ale pouze o pozornosti a rozhodně byste neměli předjíždět na poslední chvíli a mít ohleduplnost k tomu, koho předjíždíme. Zvlášť, pokud předjíždíme kamion, u toho se riskovat rozhodně nevyplatí.

Zdroj: POLAR televize Ostrava