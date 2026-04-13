U Kaplice se staví nový kruhový objezd jako budoucí přivaděč na dálnici D3

Kaplice (Jižní Čechy) - 13. dubna 2026 (PROTEXT) - Ředitelství silnic a dálnic buduje kromě dalších úseků dálnice D3 také sjezdy a přilehlé křižovatky, které budou sloužit jako vyústění přivaděčů k dálnici. 

 

To je i případ stavby u Kaplice. Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic: “Místo klasické průsečné křižovatky postavíme pětiramennou okružní křižovatku, která bude sloužit na přivaděči na dálnici D3.” 

Během dubna proběhnou přípravné práce, při nichž bude vybudována provizorní staveništní komunikace v prostoru vedle stávající hlavní komunikace. V následujících týdnech bude stavební činnost probíhat převážně mimo hlavní tah. V místě stavby bude zatím snížena maximální povolená rychlost na 70 km/h, přičemž provoz zůstane zachován jedním jízdním pruhem v každém směru. Nová okružní křižovatka bude mít vnější průměr 60 metrů a v dalších etapách stavby se budou omezení provozu postupně rozšiřovat. Vlastní křižovatka bude vybavena rozšířeným prstenem pro nadměrnou dopravu a středový ostrov je navržen tak, aby nedocházelo k oslňování. Samotná dálnice se bude spouštět po jednotlivých úsecích. Letos v srpnu se otevře trasa do Kaplice a také od Nažidel na hranice s Rakouskem. Zbývající část pak bude v provozu v roce 2027. Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic: "Rozpočet stavby počítá s 49 miliony korun nákladů a hotovo bude v říjnu."

Po dokončení kruhového objezdu bude mít stavba pět větví, kromě dvou směrů silnice I/3 a jednoho ramene k dálnici tu řidiči v budoucnu odbočí také do ulice Linecká a na silnici II/154. Stavba bude sloužit i jako vjezd do Kaplice.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava 

Výstava DEVADE v areálu Pragerových kostek ve Vyšehradské ulici pojednává o architektuře 90.let 20.století.

V Praze na Václavském náměstí probíhá úklid velikonočního trhu.

Velmi zajímavá výstava DEVADE o architektuře v Praze v 90. letech 20. století. Místo konání: Centrum architektury a městského plánování-Pragerovy kostky ve Vyšehradské ulici. Vstup je zdarma.

V Praze na Václavském náměstí probíhá úklid velikonočního trhu.

Maďarské kulturní středisko v Praze 1 na Starém Městě v Rytířské ulici. Parlamentní volby v Maďarsku vyhrál Peter Magyár a porazil Viktora Orbána.Je to skvělá zpráva pro nás všechny a pro EU.

