U Kaplice se staví nový kruhový objezd jako budoucí přivaděč na dálnici D3

To je i případ stavby u Kaplice. Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic: “Místo klasické průsečné křižovatky postavíme pětiramennou okružní křižovatku, která bude sloužit na přivaděči na dálnici D3.”
Během dubna proběhnou přípravné práce, při nichž bude vybudována provizorní staveništní komunikace v prostoru vedle stávající hlavní komunikace. V následujících týdnech bude stavební činnost probíhat převážně mimo hlavní tah. V místě stavby bude zatím snížena maximální povolená rychlost na 70 km/h, přičemž provoz zůstane zachován jedním jízdním pruhem v každém směru. Nová okružní křižovatka bude mít vnější průměr 60 metrů a v dalších etapách stavby se budou omezení provozu postupně rozšiřovat. Vlastní křižovatka bude vybavena rozšířeným prstenem pro nadměrnou dopravu a středový ostrov je navržen tak, aby nedocházelo k oslňování. Samotná dálnice se bude spouštět po jednotlivých úsecích. Letos v srpnu se otevře trasa do Kaplice a také od Nažidel na hranice s Rakouskem. Zbývající část pak bude v provozu v roce 2027. Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic: "Rozpočet stavby počítá s 49 miliony korun nákladů a hotovo bude v říjnu."
Po dokončení kruhového objezdu bude mít stavba pět větví, kromě dvou směrů silnice I/3 a jednoho ramene k dálnici tu řidiči v budoucnu odbočí také do ulice Linecká a na silnici II/154. Stavba bude sloužit i jako vjezd do Kaplice.
Zdroj: POLAR televize Ostrava