U Královce na Trutnovsku se otevře první část dálnice D11

Petra Drkulová, tisková mluvčí, ŘSD: „Tento úsek vlastně napojí polskou silnici S3 na českou dálnici D11 a komfortně zajistí napojení na silnici I/16 ve směru na Trutnov. Uleví se obcím Královec a Lubawka."
Původně se měl úsek z Královce k polské Lubawce otevřít už na jaře. Termín se ale posunul kvůli pomalejšímu dosedání zeminy u mostů. Těch bude na trase šest.
Petra Drkulová, tisková mluvčí, ŘSD: „V tuto chvíli na stavbě probíhají dokončovací práce, pracujeme na instalaci svodidel, terénních úpravách a dopravním značení."
Na polské straně už řidiči mohou využívat rychlostní silnici S3 v celé její délce. Díky tomu je možné českou dálnici napojit na hotovou trasu směrem k Baltskému moři. Na kompletní úsek z Trutnova do Královce si ještě musí řidiči počkat.
Petra Drkulová, tisková mluvčí, ŘSD: „Zbylých 17 km dálnice uvedeme do provozu za dva roky."
Česká D11 a polská S3 tak postupně vytvoří souvislé dálniční spojení, které usnadní cestování i přepravu zboží mezi oběma zeměmi. Souvislé dálniční spojení z Prahy až k hranicím by mělo vzniknout po dokončení úseku Jaroměř–Trutnov v roce 2029.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60047.