U Krásného Pole vznikl nový rondel, křižovatka bude bezpečnější, byly zde i tragické nehody

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Před deseti týdny jsme se tady viděli naposledy, když jsme zahajovali stavbu této křižovatky. A jak vidíte, tak po deseti týdnech je okružní křižovatka v majetku Moravskoslezského kraje hotová. Zhotovitel opravdu termín dodržel, dodržel i cenu, takže jsme všichni spokojeni, a ať slouží. Byla to nebezpečná křižovatka. Dostali jsme na ni 85 % ze Státního fondu dopravní infrastruktury, protože tady opravdu byly nehody i smrtelné, takže už to chtělo tu křižovatku udělat a mám z toho obrovskou radost.“
Kruhové objezdy se při řešení dopravy prosazují stále častěji.
Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Je to další okružní křižovatka, ale okružní křižovatky, jak je známo, zvyšují bezpečnost na křižovatkách. A tam, kde jsou těžké úrazy, těžké nehody i smrtelné nehody, tak se většinou potom stává, že jsou jenom pomačkané plechy. A plechy nikoho nebolí, to jsou jenom peníze. Takže opravdu další okružní křižovatka, která nám zvýší bezpečnost v Moravskoslezském kraji.“
V dohledné době se budou v kraji stavět další kruhové objezdy. I ty budou řešit riziková křížení.
Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Připravují se další okružní křižovatky. Teď bylo podepsáno memorandum s obcí Horní Suchá, kde budeme stavět okružní křižovatku. A to jsme teprve v začátcích. Napojení obchvatu Karviné na třídu 17. listopadu, tam také již připravujeme memorandum s městem Karviná a s ŘSD. Chceme tam vybudovat okružní křižovatku, takže okružních křižovatek se ještě bude v kraji určitě budovat hodně.“
Zdroj: POLAR televize Ostrava