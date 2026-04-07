U Náchoda už vidí světlo na konci tunelu

Petr Koleta (ANO), hejtman, Královéhradecký kraj: "Viděl jsem to poprvé, moc jsem se těšil, protože jsem při tom slavnostním zahájení nemohl být, o to víc jsem si to užil. Je to vidět i na zájmu."
Michal Maričák, hlavní stavbyvedoucí tunelu, Marti: "Byla tu sice dobrá geologie, ale proměnlivá, takže každý záběr vypadal jinak, muselo se dát velký pozor, na to aby se ty poznatky přenesly do dalšího postupu."
Řidiči se v souvislosti se stavebními pracemi setkají s dopravními uzavírkami zejména u hraničního přechodu v Bělovsi. Tou zásadní je omezení dopravy na páteřní silnici I/33. Tunel je sice proražený, práce ale pokračují dál. A to nejen tady.
Pavla Černá, správce stavby, ŘSD: "V rámci tunelu začne stavební činnost, vystrojení tunelu, to je to co uvidí řidiči a zahájili jsme v únoru práce na druhém tunelu."
Marek Novotný, ředitel, ŘSD Správa Hradec Králové: "Druhý tunel není ražený, je hloubený. Je u obce Kramolna a stavba pokračuje na mnoha pracovištích, zemní práce, jede to tady na plný plyn."
Součástí stavby obchvatu budou i dvě mimoúrovňové křižovatky a protihlukové stěny. Náchodem denně projede 24 tisíc osobních aut a 6 tisíc kamionů. Tranzit směrem do Polska tu způsobuje dlouhé kolony.
Petr Koleta (ANO), hejtman, Královéhradecký kraj: "Nejenom občané Náchoda dostavbou samotného obchvatu si uleví, ale celé okolí. Celý Broumovský výběžek je na tom závislý, ten stav je naprosto neúnosný."
Tunel Dolní Radechová je součástí stavby obchvatu Náchoda, ten se řidičům otevře v roce 2028.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
