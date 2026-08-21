U Navona Records vychází Summerovo album, které nahráli Baborák, Špaček a Sekera

Vztah amerického skladatele Josepha Summera k české hudbě sahá do 70. let, kdy studoval u Karla Husy. Spolupráce s Miroslavem Sekerou začala v roce 2003; právě ten mu později představil Josefa Špačka a Radka Baboráka. Album Poems of Devotion, které vzniklo v pražském Studiu Martínek, přináší několik Summerových komorních děl: virtuózní Little Rock pro sólový lesní roh, Shakespearem inspirovanou The Tempest Sonata a cyklus Four Poems of Devotion věnovaný skladatelově manželce. Krátce po lednovém natáčení umělci program provedli koncertně v newyorské Carnegie Hall. Navona Records v blízké době vydá několik dalších alb s Radkem Baborákem v roli sólisty, včetně videoklipu z brněnských Vodojemů na Žlutém kopci.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=QJNiZ1Gdq2Q
Zdroj: PARMA Recordings CZ s.r.o.
https://www.navonarecords.com/catalog/nv6863/