U Navona Records vychází Summerovo album, které nahráli Baborák, Špaček a Sekera

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  9:00
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Praha 21. srpna 2026 (PROTEXT) - Dnes u Navona Records vychází nové album skladatele Josepha Summera, které nahráli přední čeští virtuózové - hornista Radek Baborák, houslista Josef Špaček a pianista Miroslav Sekera.

Vztah amerického skladatele Josepha Summera k české hudbě sahá do 70. let, kdy studoval u Karla Husy. Spolupráce s Miroslavem Sekerou začala v roce 2003; právě ten mu později představil Josefa Špačka a Radka Baboráka. Album Poems of Devotion, které vzniklo v pražském Studiu Martínek, přináší několik Summerových komorních děl: virtuózní Little Rock pro sólový lesní roh, Shakespearem inspirovanou The Tempest Sonata a cyklus Four Poems of Devotion věnovaný skladatelově manželce. Krátce po lednovém natáčení umělci program provedli koncertně v newyorské Carnegie Hall. Navona Records v blízké době vydá několik dalších alb s Radkem Baborákem v roli sólisty, včetně videoklipu z brněnských Vodojemů na Žlutém kopci.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=QJNiZ1Gdq2Q

 

Zdroj: PARMA Recordings CZ s.r.o.

https://www.navonarecords.com/catalog/nv6863/

 

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{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

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