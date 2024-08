U nemocnice v Ústí nad Labem bude bezpečněji, radní schválili úpravy několika komunikací

Petr Nedvědický (ANO), primátor Ústí nad Labem: "Děje se to proto, že již dlouhodobě jsme s IZS, policií vyhodnotili tuto komunikaci jako nejnebezpečnější ve městě Ústí nad Labem, proto jsme před dvěma lety dali zadání pro projektovou činnost a naprojektovali se úpravy, které by měly výrazně zvýšit bezpečnost té komunikace."

Jedná se o silnici I. třídy, která je ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic.

Petr Nedvědický (ANO), primátor Ústí nad Labem: "Přesto jsme se s krajem zavázali, že bychom osadili světelnou křižovatku, s odbočením do nemocnice a světelným pruhem pro vozidla ZS, následně jsme chtěli zajistit zastávku MHD, která by odpovídala novým předpisům a následně byl upraven sjezd k Rondelu a Strážky, tam je úzké místo, víme dobře, že to odbočení je někdy čekání na Godota."

V Masarykově nemocnici plánované úpravy vítají.

Miloslava Kučerová, PR Specialista, Krajská zdravotní: "Naši zaměstnanci a pacienti, kteří se přepravují pomocí MHD, musí přecházet frekventovanou ulici Sociální péče a osazení přechodů světelnou signalizací či přesunutí zastávek k přechodům zcela jistě přispěje ke zvýšení jejich bezpečnosti."

Semafory na křižovatkách navíc budou opatřeny tzv. chytrým řízením - aby mohla vozidla IZS a MHD projet co nejrychleji.

Zdroj: POLAR televize Ostrava