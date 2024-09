U Nových Hradů na Českobudějovicku se staví nová kruhová křižovatka a opravuje se průtah městem

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "Samozřejmě snažíme se provádět na našich silnicích i některé bezpečnostní prvky, i když nejsem úplně příznivec kruhových objezdů, tak kruhová křižovatka je zrovna na místě tam, kde je. Když budeme v průtahu v Nových Hradech ve směru na Údolí, tak tam budeme řešit vlastně zabezpečnění místa právě tou kruhovou křižovatkou, která se tam bude realizovat. My jsme tam již najetí od poloviny dubna tohoto roku a předpokládáme, že bychom to vše měli udělat do konce roku 2024."

Křižovatku s ostrou zatáčkou na příjezdu do Nových Hradů nahradí bezpečnější kruhový objezd. Od záměru k realizaci uběhlo více než sedmnáct let.

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "Samozřejmě tady je potřeba té kruhové křižovatky už jenom z toho důvodu, že i pro například nákladní vozidla, autobusy nebo nějaká delší vozidla, průjezd s odbočkou na Nové Hrady byl velmi problematický, takže i z toho důvodu si myslím, že ta kruhová křižovatka přinese trošku odlehčení."

V současné době je provoz v tomto místě omezen jen částečně. Připravují se nové nájezdy na kruhovou křižovatku.

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "To znamená, že nějakým způsobem moc neobtěžujeme ty řidiče. Samozřejmě budeme, když už budeme dělat ten kruhový objezd nebo tu kruhovou křižovatku, tak dělat i něco pro občany Nových Hradů, to znamená, uděláme i průtah městem Nové Hrady."

Zatím co částečná uzavírka silnice III. třídy od křižovatky až po ulici Vitorazská má být hotová do konce roku, na kruhovém objezdu se bude pracovat i příští rok.

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "Budeme se snažit tuhle realizaci této křižovatky dělat co nejdéle, pokud nám to vlastně klimatické podmínky dovolí. Pokud samozřejmě přijde zima o něco dřív, budeme muset přestat, zakonzervovat, ale budeme pokračovat hned na jaře."

Po novém úseku u Nových Hradů pojedou poprvé řidiči pravděpodobně v červnu 2025.

Zdroj: POLAR televize Ostrava