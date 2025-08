U Nových Mlýnů se rekonstruuje most, provoz je řízen semafory

Autor:

12:20

Nové Mlýny 2. srpna 2025 (PROTEXT) - Řidiči, kteří by chtěli jet ze směru od Velkých Pavlovic přes Zaječí směrem na Milovice a dále do Mikulova nebo obráceně by měli počítat s dopravním omezením. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zde totiž na silnici II/421 provádí rekonstrukci místního mostu. Pro řidiče to znamená zdržení v podobě kyvadlové dopravy. Provoz je totiž řízen semafory.