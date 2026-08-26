U odbočení na českobudějovické letiště musí řidiči počítat se zdržením, probíhá tam přestavba křižovatky na kruháč

Martin Kuba (NAŠE ČESKO), hejtman Jihočeského kraje: "V této chvíli stavba křižovatky a nového napojení na letiště přichází do fáze, kdy se bohužel musí zasáhnout do struktury vozovky. Musí se vyměnit kanalizace a to jsou stavební práce, které už neumíme realizovat bez omezení dopravy. Mě to samozřejmě mrzí, protože sám nemám rád, když se komplikuje doprava. Na druhou stranu jsou to dopravní stavby, které s rozvojem města souvisí a musí se udělat."
Po dobu těchto prací je doprava v místě stavby vedena střídavě jedním jízdním pruhem. Nejvýraznější změna se týká řidičů přijíždějících od Českého Krumlova. Ti už totiž nemohou odbočit vlevo do areálu letiště na stávající křižovatce. Nově musí odbočit na letiště zhruba o 50 metrů dříve. Naopak příjezd od Českých Budějovic zůstává beze změny, stejně jako výjezd z letiště.
Martin Kuba (NAŠE ČESKO), hejtman Jihočeského kraje: "To napojení se staví především proto, že se nám podařilo rozlétat letiště. Potřebujeme, aby tam byl dobrý příjezd, ale ono to nesouvisí jen s odlétáním a přilétáním letadel. Myslím, že všichni Jihočeši ví, že chceme na tyhle pozemky přivést nové moderní firmy, které by byly zaměstnavateli v našem kraji a dávali dobré pracovní příležitosti."
Součástí projektu je rozšíření silnice o odbočovací pruhy v obou směrech, vybudování světelně řízené křižovatky, nové okružní křižovatky, veřejného osvětlení, chodníků i cyklostezky.
Martin Kuba (NAŠE ČESKO), hejtman Jihočeského kraje: "Pokud to má být průmyslová zóna, kde bude spousta firem, budou tam jezdit tisícovky zaměstnanců, bude se tam navážet zboží a u toho bude letiště, u kterého stavíme parkovací dům, tak to nemůže být napojeno způsobem, jak bylo doteď, protože by to dopravně neobstálo. Takže je to věc, kterou musíme realizovat co nejdříve, jelikož bez ní bychom nemohli rozvíjet celý areál a hodnotné věci, které na tom letiště máme."
Celkové náklady stavby se vyšplhají na 160 milionů korun. Dokončení je plánováno na listopad letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava