U Pavlova se rekonstruuje most, řidiči neprojedou

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Je to jeden z mostů, který máme ve stavu šest, tedy před havarijním stavem. Je tam kompletní přestavba mostu, ten most už v podstatě stojí a teď se tam dělají římsy a práce finišují.
Řidiči si zajedou, délka objízdné trasy je 13 kilometrů. Co se týče nového mostu, tak ten bude nově širší, kamiony po něm však jezdit nebudou.
Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Objížďka vede přes Osadu a Letny, z druhé strany silnice, tak jak jsou všichni zvyklí. Obyvatelé Pavlova a Nemojova, kudy vede příjezd po té silnici k velkému lomu v Nemojově, se nemusí bát. Silnice je velmi úzká a náklaďáky z Nemojova budou pořád jezdit na Osadu a Letny, tak jak jezdí doposud.“
Silničáři by měli mít hotovo do 31. srpna letošního roku.