U Plas začala stavba nejvyššího mostu v České republice, výrazně ulehčí a zkrátí cestu řidičům

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Most je unikátní tím, že to je nejvyšší most České republiky na silniční síti silnic první třídy. Bude 87 metrů nad řekou Střelou. Bude dlouhý 496 metrů a bude to obloukový most s horní mostovkou. Rozpětí oblouků je 180 metrů.“

Stavbě samotné mostní konstrukce bude předcházet příprava přístupových komunikací k místům, kde vyrostou mostní opěry. Tato etapa bude trvat přibližně sedm měsíců.

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Jedná se prakticky o stavbu na zelené louce, ale samozřejmě aby tam zhotovitel dopravil materiál, tak se bude využívat stávající silnice I. třídy 1/27 , ze které bude umožněn sjezd nákladním vozidlům. V jednom místě bude omezení dopravy.“

Současná silnice z Plzně na Žatec a Most, která prochází celými Plasy kolem kláštera a vede nepřehlednými zatáčkami, je silně zatížená hlavně těžkou dopravou. Nový most nejenom zkrátí a zrychlí cestu, ale výrazně uleví místním obyvatelům, kterým komplikuje život velké množství projíždějících kamionů.

Richard Topinka,znalec v oboru silniční dopravy: “Trasa kamionů dlouhodobě vedla přes město Plasy, a prakticky denně zatěžovala obrovským množstvím vozidel, které přes město projížděly.Stavba znamená, že se tomto údolí doprava vyhne a hlavně se zrychlí tak, že bude vyúsťovat v podstatě těsně před Kralovicemi.“

Na mostě se také počítá s chodníky a vyhlídkou do údolí ve směru na Plasy a okolí. Chodník bude tři metry široký a jeho součástí bude také cyklostezka. Vyhlídkové místo dostane průhlednou podlahu.

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Pokud půjde všechno hladce, tak na jaře 2028 se už po mostě svezeme.“

Zdroj: POLAR televize Ostrava