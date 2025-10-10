U Příbora silničáři opravují frekventovanou silnici nad dálnicí

Autor:
  12:13
Příbor 10. října 2024 (PROTEXT) - Přibližně jeden měsíc bude trvat dopravní omezení na silnici I/58 v lokalitě u dálnice D48 na úrovni Příbora. Důvodem je oprava povrchu silnice, přičemž část opravy se týká mostu nad dálnicí.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Od pátku 3. října začínáme s opravou obchvatu Příbora. Více než 3,5 km silnice I/58 vyžaduje nový povrch, proto vyměníme asfaltové vrstvy formou recyklace materiálu za horka přímo na místě. Cena prací přesahuje 24 milionů korun a hotovo budeme mít nejdéle do poloviny listopadu.”

Silničáři si jednotlivé fáze opravy naplánovali tak, aby na sebe plynule navazovaly. Zatímco na jednom místě ještě opravovali dilatační spáry, z druhé strany už pokládali první vrstvu asfaltu.

Po dobu oprav je v místě snížena rychlost. Dopravní situace se mění průběžně podle jednotlivých fází opravy vozovky a může docházet i k dočasnému uzavření provozu. Některé sjezdy a nájezdy v místě mimoúrovňového dálničního křížení jsou uzavřené. Doprava je vedena po vyznačených objízdných trasách.

Motoristé by při projíždění celého úseku měli věnovat pozornost dopravnímu značení, které se může průběžně měnit. V době provozu stavební techniky po vozovce je nutné dbát pokynů pracovníků stavby.

Pokud půjde vše bez komplikací, měla by se dopravní situace v místě rekonstrukce vrátit k normálu do půlky listopadu.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

  

PROTEXT

 

