U Příbora silničáři opravují frekventovanou silnici nad dálnicí

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Od pátku 3. října začínáme s opravou obchvatu Příbora. Více než 3,5 km silnice I/58 vyžaduje nový povrch, proto vyměníme asfaltové vrstvy formou recyklace materiálu za horka přímo na místě. Cena prací přesahuje 24 milionů korun a hotovo budeme mít nejdéle do poloviny listopadu.”
Silničáři si jednotlivé fáze opravy naplánovali tak, aby na sebe plynule navazovaly. Zatímco na jednom místě ještě opravovali dilatační spáry, z druhé strany už pokládali první vrstvu asfaltu.
Po dobu oprav je v místě snížena rychlost. Dopravní situace se mění průběžně podle jednotlivých fází opravy vozovky a může docházet i k dočasnému uzavření provozu. Některé sjezdy a nájezdy v místě mimoúrovňového dálničního křížení jsou uzavřené. Doprava je vedena po vyznačených objízdných trasách.
Motoristé by při projíždění celého úseku měli věnovat pozornost dopravnímu značení, které se může průběžně měnit. V době provozu stavební techniky po vozovce je nutné dbát pokynů pracovníků stavby.
Pokud půjde vše bez komplikací, měla by se dopravní situace v místě rekonstrukce vrátit k normálu do půlky listopadu.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
