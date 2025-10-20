U Těrlické přehrady se musí jezdit opatrně kvůli stavbě nového vodovodu

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta Těrlicka: „V Těrlicku jsme před nedávnem začali stavět vodovod u hráze, konkrétně na ulici Rekreační. S tím je spojené i částečné omezení dopravy. Na některých místech byla komunikace zúžená kvůli technice, kterou používají stavební pracovníci. Snažíme se ale vždy postupovat tak, aby byla komunikace po celou dobu průjezdná.
Na úzké silnici mají řidiči potíže s vyhýbáním s protijedoucími automobily i za běžného provozu. Stavba situaci ještě více zkomplikovala a proto je nutné dbát větší pozornosti. Kvůli výkopům je krajnice nestabilní a při vyhýbání by mohlo dojít k nehodě. Vozidlo může najet do výkopu nebo najet na zařízení stavby. Na místě je proto skutečně vyšší dávka opatrnosti.
David Biegun (Naše Těrlicko), starosta Těrlicka: Chtěl bych poprosit všechny řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti, protože cesta je už sama o sobě úzká. I když zde není velký provoz, může na zúženém úseku dojít k nehodě. Prosím proto všechny, aby byli opatrní a dodržovali dopravní značení, které je na místě vyznačeno tak, jak má být.“
