U Těrlické přehrady se musí jezdit opatrně kvůli stavbě nového vodovodu

  14:53
Těrlicko 20. října 2025 (PROTEXT) - Silnice, která vede po pravém břehu Těrlické přehrady, je v současné době průjezdná se zvýšenou opatrností. Důvodem je stavba nového vodovodu, která v některých místech zasahuje do vozovky. Úsek, kde se stavba provádí, je označen dopravním značením a v místě je snížená rychlost. jedná se však o úsek s mnoha ne úplně přehlednými zatáčkami, kde si řidiči musejí dávat větší pozor nejen na protijedoucí vozidla, ale také na pracovníky stavby.

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta Těrlicka: „V Těrlicku jsme před nedávnem začali stavět vodovod u hráze, konkrétně na ulici Rekreační. S tím je spojené i částečné omezení dopravy. Na některých místech byla komunikace zúžená kvůli technice, kterou používají stavební pracovníci. Snažíme se ale vždy postupovat tak, aby byla komunikace po celou dobu průjezdná.

Na úzké silnici mají řidiči potíže s vyhýbáním s protijedoucími automobily i za běžného provozu. Stavba situaci ještě více zkomplikovala a proto je nutné dbát větší pozornosti. Kvůli výkopům je krajnice nestabilní a při vyhýbání by mohlo dojít k nehodě. Vozidlo může najet do výkopu nebo najet na zařízení stavby. Na místě je proto skutečně vyšší dávka opatrnosti.

David Biegun (Naše Těrlicko), starosta Těrlicka: Chtěl bych poprosit všechny řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti, protože cesta je už sama o sobě úzká. I když zde není velký provoz, může na zúženém úseku dojít k nehodě. Prosím proto všechny, aby byli opatrní a dodržovali dopravní značení, které je na místě vyznačeno tak, jak má být.“

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava

 

