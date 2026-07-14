„Učíme mladé lidi ze znevýhodněného prostředí odolnosti,” říká NEWTON University

NEWTON University, která se nedávno umístila jako jediná česká soukromá vysoká škola v prestižním žebříčku Times Higher Education, oficiálně oznámila své strategické partnerství s Letním podnikatelským kempem (LPK). Kemp se tentokrát koná v moderním rekreačním a školícím středisku Lísek CR v srdci Žďárských vrchů, nabízí intenzivní rozvojový program pro mladé lidi z dětských domovů, azylových domů či pěstounských rodin. Cílem projektu je vybavit účastníky klíčovými kompetencemi pro reálný život a pracovní kariéru.
Propojení institucionální síly vysoké školy a osobního nasazení mentorů dává projektu jeho unikátnost, kterou letos posiluje mezinárodní rozměr. Vedle mladých lidí z České republiky se programu zúčastní také jeden účastník z Vietnamu, dva účastníci ze Slovenska a sedm mladých lidí z Ukrajiny, kteří v České republice během války našli svůj druhý domov a studují zde.
Společně se studenty a absolventy NEWTON University vytvoří jedinečné prostředí, ve kterém se setkávají mladí lidé z různých zemí i odlišných životních podmínek. Právě tato rozmanitost přináší vzájemné porozumění, respekt, spolupráci a nová přátelství.
„Partnerství s NEWTON University dává tomuto propojení významný rozměr. Ukazuje, že vzdělávání není jen o získávání znalostí, ale také o rozvíjení lidskosti, empatie a schopnosti spolupracovat bez ohledu na původ či životní příběh,“ říká Olga Girstlová, spoluzakladatelka projektu a výkonná ředitelka Nadace ZET a spolku 4S YOU, které kemp organizují.
NEWTON University zastřešuje program expertně a kompletní vzdělávací aktivity poskytuje zcela bezplatně.
„Smyslem našeho partnerství je podpora aktivit, které doopravdy zkompetentňují mladé lidi ze znevýhodněných podmínek. Nechceme je učit pasivně v učebně, ale formou zvědomování a hlubokých prožitků. Tito dospívající mají v dnešní době často zajištěné základní materiální potřeby, ale co jim zásadně chybí, jsou formativní zážitky – možnost tábořit, chytat ryby, čelit přírodě. Právě tyto situace fungují jako silná metafora a paralela pro byznys, které jim přinášejí celoživotní poučení a vnitřní rozvoj,“ uvádí doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M., generální ředitel (CEO) NEWTON University Group.
Program kempu, nazývaný METAMORFÓZA klade důraz na vzdělávání a osobní rozvoj a podporuje a vytváří osobní zodpovědnost každého účastníka za uplatnění se na trhu práce. Opírá se o trvalé hodnoty Tomáše Bati a přenáší je do současných podmínek pracovního trhu.
„K osobnímu a osobnostnímu rozvoji využíváme speciálně vytvořené modely, kterými účastníkům pomáháme v úvaze o jejich budoucí kariéře, ať už to je podnikání nebo zaměstnanecký poměr. Pomáháme jim, aby pochopili, co chtějí dělat, a hlavně, proč to chtějí dělat. Souvisí to přitom s kariérním růstem a často dramatickými změnami, kterým se v životě přizpůsobujeme. Podle jednoho z výzkumů nás čeká svět, ve kterém změníme v průběhu našeho života naši kariéru pětkrát až šestkrát,“ říká trenér podnikatelství a investor Václav Sušeň, který celý dopolední blog vede.
Křeslo pro hosta: Resilience, boj proti dezinformacím i mentální koučink Program kempu je strukturován tak, aby účastníky vyvedl z komfortní zóny a systematicky budoval jejich psychickou i fyzickou odolnost (resilienci). Účastníci se učí praktické samostatnosti – spí pod širým nebem, sami si vaří guláš v polních podmínkách a překonávají překážky. Zážitky a teoretické přednášky střídá formát „Křeslo pro hosta“, do kterého NEWTON University vysílá své přední experty.
V rámci tohoto bloku vystoupí legendární mentální kouč a lektor NEWTON University Marian Jelínek, který se s účastníky podělí o techniky zvládání stresu a motivace, jež využívají vrcholoví sportovci a úspěšní lídři. Dalšími významnými hosty budou uznávaný podnikatel a přednášející Jiří Pecina a přední expert na vyjednávání Radim Pařík, který poradí Žluťáskům, jak vyjednávat pod psychickou zátěží.
Odborníci ze společnosti Fakescape pak povedou workshop zaměřený na kybernetickou bezpečnost, kritické myšlení a obranu proti fake news v digitálním světě.
Zásadním pilířem celého konceptu je aktivní zapojení samotných studentů NEWTON University, zejména ze speciálního bakalářského programu Business Leadership. Ti na kempu nepůsobí jako pasivní organizátoři, ale jako autentičtí průvodci, lektoři a mentoři odolnosti. Vzhledem k tomu, že si sami náročným seberozvojovým výcvikem na vysoké školy prošli, dokážou své vrstevníky inspirovat a efektivně je provázet procesem transformace.
„Naši studenti jsou do kempu plně zapojení. Ne každý náš student pochází z poměrů, kde zaplatit školné na soukromé vysoké škole je automatickým standardem, ale všichni mají stejné vnitřní kvality a potenciál. Ke standardům skutečně úspěšných lidí navíc neodmyslitelně patří podpora ostatních. Možnost udělat něco smysluplného pro druhé a pomoci jim vyrůst je jedním z nejkrásnějších zdrojů seberealizace. Vidět naše studenty v roli lídrů, kteří předávají hodnoty dál, je pro mě tou největší odměnou,“ doplňuje Jiří Koleňák.
O dlouhodobých dopadech kempu svědčí i zkušenosti lektorů, kteří se na projekt vracejí opakovaně a sledují, jak se z pasivních příjemců pomoci stávají sebevědomí lídři vlastních životů. Klíčem k úspěchu je podle nich bezpečné prostředí bez předsudků a strategie postupných úspěchů.
Letní podnikatelský kemp skončí prezentací osobních modelů Žluťásků a jejich plánů a konkrétních kroků k realizaci vysněné pracovní kariéry před odbornou komisí.
„Letní podnikatelský kemp je transformační místo pro všechny zúčastněné. Nejde jen o předávání byznysových znalostí, ty si lidé zapamatují, ale to, jak se cítili, když si uvědomili, že jsou dobří, to si ponesou celý život. Pracuji se strategií malých vítězství – povzbuzuji je k drobným krůčkům, které jim dodají odvahu a víru v sebe sama. Adresně změnit život někomu druhému k lepšímu představuje neskutečně krásný pocit. O to krásnější je, že to mění nás samotné a přispívá celé společnosti. Naším cílem je motivovat je: pojď si nastavit život tak, jak ho chceš mít, a co pro to ode dneška uděláš?,“ říká Ing. Ludmila Hruban, Ph.D., MSc., akademická ředitelka Newton University a mentorka kempu.
Partnerství mezi NEWTON University a Letním podnikatelským kempem tak potvrzuje, že moderní odpovědné podnikání a akademická sféra musí jít ruku v ruce s podporou sociální mobility a rozvojem lidského potenciálu bez ohledu na výchozí startovní pozici.
11. ročník Letního podnikatelského kempu se koná od 3. do 9. srpna 2026 na Lísku CR na Vysočině.
Kontakt pro více informací:
Renáta Šejnová,
e-mail: renata.sejnova@newton.university,
tel. 720 457 979
LETNÍ PODNIKATELSKÝ KEMP
Letní podnikatelský kemp je projekt určený mladým lidem z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin. Jeho hlavním cílem je podpořit je při vstupu na pracovní trh, přiblížit jim co obnáší být dobrým zaměstnancem, jak se stát profesionálem ve svém oboru, nebo jak začít podnikat. Kemp je inspirován hodnotami a principy Tomáše Bati a jeho dlouhodobou misí je příprava znevýhodněných chlapců a dívek z celé České republiky na úspěšné zařazení do běžného života po odchodu z dětského domova či azylových zařízení.
Unikátnost kempu spočívá v propracovaném vzdělávacím systému vycházejícím z reálných zkušeností podnikatelů a manažerů. Intenzivní týdenní program klade důraz na vzdělávání, osobní rozvoj a podporu odpovědnosti každého účastníka za vlastní životní cestu. Dopolední workshopy, odpolední setkání s inspirativními osobnostmi a večerní program přinášejí praktické příklady a sdílení dobré praxe.
Letní podnikatelský kemp volně navazuje na celoroční Regionální podnikatelské kempy pořádané v jednotlivých krajích, kde účastníci představují svůj profesní sen a konkrétní plán jeho uskutečnění. S absolventy pak dále pracujeme formou mentoringu a podporujeme jejich další osobní i profesní růst.
Za deset let pořádání Letních podnikatelských kempů a během deseti ročníků Regionálních podnikatelských kempů získalo tuto nemateriální pomoc bezmála 300 mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Někteří dnes studují vysoké školy, jiní úspěšně podnikají, věnují se řemeslům, nebo našli své stabilní zaměstnání. Mnozí zakládají vlastní rodiny a začlenili se do aktivního dospělého života.
Letní podnikatelský kemp je projektem Nadace ZET profesora Milana Zeleného a je dlouhodobě podporován významnými partnery, kteří přispívají finančně, svými zkušenostmi i osobním zapojením.
Zdroj: Vysoká škola NEWTON