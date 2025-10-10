Účinná a jemná péče o vaše podlahy s novými patentovanými dvoukomorovými mopy Vileda H2Pro

Praha 10. října 2025 (PROTEXT) - Via Leder jako kůže, inspirováno kůží, dalo vzniknout jménu světoznámé značky Vileda, která prodávala hadry které byly podobné těm koženým. Za sedmdesát osm let se změnily jak technologie, tak materiály určené pro úklid. Firma se snaží zefektivňovat a zjednodušovat práci s výrobky, které vyrábí. To dokládá například její světové prvenství ve vývoji technologie výroby mopu umožňující mytí podlahy bez nutnosti namáčení rukou, s inovativním systémem ždímání. Nově jako první přichází s převratnou patentovanou novinkou dvoukomorových mopů, a to jak třásňových, tak plochých s označením Vileda H2Pro. Voda na mytí vašich podlahových krytin už nikdy nebude špinavá. Domov je přece více než jen čtyři stěny a střecha nad hlavou. Je to místo, kde můžete být sami sebou a kde žijete svůj život. Místo, které odráží, kdo jste a co je pro vás důležité. Cítit se doma znamená žít v čistotě. Inovativní dvoukomorový systém kbelíku Vileda H2Pro udržuje čistou a špinavou vodu odděleně. Tím je zajištěno, že budete vždy vytírat čerstvou vodou, což zajistí efektivnější a hygieničtější čištění vašich podlah. Pokročil i vývoj technologie mikrovlákna. Díky inovacím dosáhnete hlubšího čištění s odolnou podložkou z mikrovlákna, kterou lze prát v pračce. Poradí si jak s odolnými nečistotami, tak také zajistí povrch bez šmouh u všech typů podlah. Německá značka Vileda vybrala pro výrobu rotačních mopů výrobní závod v Lázních Bělohrad v podkrkonoší. Jedná se o prostředí založené na důvěře a dobrých vztazích, které jsou základním kamenem každého společenství.

„Domov je naše místo. Proto žádné dva domovy nejsou stejné. Je to intimní místo, oddělené od vnějšího světa a zdroj láskyplných osobních vzpomínek. Takové místo chceme mít útulné a čisté. Bezpečné pro nás i naši rodinu,“ uvádí Adina Skalová, marketingová manažerka značky Vileda. „Jsem velice hrdá na to, že značka Vileda nejenom objevila technologii udržování podlah bez namáčení rukou a zbytečného ohýbání, ale nově ji inovovala o převratnou novinku dvoukomorového kbelíku, který zajistí neustále čistou vodu pro váš úklid. A pokud přemýšlíte, jak zrychlit vytírání podlah a tvrdých povrchů, zařaďte tuto technologii do vašich domovů. Rotační mopy Vileda mají rovněž prakticky tvarované hlavice, díky nimž se dostanou i na těžko dostupná místa. Jsou tvořeny měkkými mikrovlákny, která odstraní až 99 % bakterií ze všech typů povrchů. Špinavý návlek na mop lze jednoduše z hlavice sundat, vyprat a po čase vyměnit za nový, aniž byste museli kupovat celý úklidový set znovu. Speciální kbelík zbaví hlavici mopu nečistot a pořádné ji vyždímá pomocí pedálu nebo pouhého stlačení rukojeti. Výsledkem je nablýskaná podlaha, čisté ruce a radost z bleskového úklidu,“ dodává Adina Skalová.

„Náš výrobní závod stojí v krásné čisté krajině podhůří Krkonoš poblíž známého lázeňského městečka Lázně Bělohrad. Jako rodinná firma se 170letou tradicí velmi dbáme na prostředí založené na důvěře a dobrých vztazích. Naším hlavním výrobním programem je lisování a následná montáž mopů Vileda Turbo s pedálovými ždímači. Záleží nám na životním prostředí, a proto se již ve fázi tvorby designu zaměřujeme na to, aby byl výrobek ekologický a nezatěžoval přírodu. Každý šedý kbelík EWC systému je vyroben minimálně ze 75 % z recyklovaného polypropylenu. Z nároků na kvalitu jsme přesto neslevili. Výrobky jsou testovány na minimální životnost 10 let. Navíc všechny hlavy EWC a EWC Turbo systému vyrábíme u nás – od mikrovláknových svazků až po plastový rámeček,“ uvádí Bohuslav Šubrt, zástupce závodu Vileda Lázně Bělohrad.

Vileda H2Pro třásňový rotační mop

je opatřen inovativním dvoukomorovým systémem kbelíku, který udržuje čistou a špinavou vodu 100 % odděleně. Tím je zajištěno, že vždy vytíráte čerstvou čistou vodou, což zajišťuje efektivnější a hygieničtější čištění vašich podlah. Ždímání je prováděno bez použití rukou a ohýbání, prostřednictvím pedálu umožňujícího snadné ždímání, což usnadňuje a zefektivňuje vaše vytírání. Hlava trojúhelníkového mopu se snadno dostane do úzkých rohů, pod nábytek a podél podlahových lišt. S minimálním úsilím tak můžete dosáhnout důkladného vyčištění v každém koutě. Vileda H2Pro třásňový rotační mop je vhodný pro všechny typy tvrdých podlah. Náhradu lze prát v pračce. Výrobce prodloužil záruku na 5 let. Cena výrobku je 1554 Kč.

Systém 2 nádrží:

  • ČISTÁ VODA je obsažena v nádrži na vodu
  • ŠPINAVÁ VODA se vyždímá z mopu a shromáždí se na dně kbelíku
  • VENTIL pro uvolnění čisté vody zajišťuje průběžně novou čistou vodu v mycí komoře a efektivní hospodaření s vodou, tedy správné množství vody pro každé máchání
  • Snadné odstřeďování a ŽDÍMÁNÍ pomocí pedálu zaručí úklid bez ohýbání a mokrých rukou. Síla pedálu pak dokonalou kontrolu vlhkosti bez námahy
  • 100 % Microfiber mop - síla mikrovlákna má vliv na efektivní úklid s menším množstvím chemikálií. Trojúhelníkový rám mopu je ideální pro čištění rohů. Lze prát v pračce

Vileda H2PrO Plochý

je obohacen o inovativní systém separace vody. Zažijte bezprecedentní čistotu s jedinečným systémem H2Pro, který udržuje čistou a špinavou vodu zcela odděleně, což zajišťuje, že mop je vždy čistý a účinný. Vileda H2PrO Plochý má rovněž ekologickou účinnost. Díky designu H2Pro, který vyžaduje pouze 1,2 litru k efektivnímu vyčištění až 60 m2, spotřebuje podstatně méně vody, čímž se sníží spotřeba vody o 75 %. Díky pokročilé technologii mikrovlákna dosáhněte hlubšího čištění s odolnou podložkou z mikrovlákna, kterou lze prát v pračce. Ta si nejen poradí s odolnými nečistotami, ale také zajistí povrch bez šmouh u všech typů podlah. Kompaktní a pohodlný H2Pro se může pochlubit tenkým vertikálním designem, který se snadno skladuje v malých prostorech, takže je ideální pro moderní byty a domácnosti s omezeným úložným prostorem. Vileda H2Pro zaručuje snadné ovládání. To lze ovládat pouze jednou rukou. Má inovativní ždímací mechanismus, který usnadňuje vytírání a snižuje fyzickou námahu. Cena výrobku je 1332 Kč.

  • VODNÍ TRYSKY zajišťují senzorickou stopu, tedy viditelnou vodu a zvuk spreje. Na náhradu stříká jen čistá voda a je namočena zcela rovnoměrně
  • Nádržka na vodu je průhledná odnímatelná, snadno se plní. Je lehká a snadno přenosná. Hodí se pod každé umyvadlo. Je možné přidat čisticí prostředek a vidět vizuální náznak bublin. Umožňuje efektivní hospodaření s vodou 1,2L vody = až 60 m2. Umožňuje úsporu vody až 75 %
  • Rám mopu/Náhrada zajišťuje efektivní čištění rohů a těžko dostupných míst. Mop je snadno ovladatelný s 360° kloubem. Náhrada je dostatečně velká pro efektivní vytírání. Má snadné připevnění/odtržení díky suchému zipu
  • Ždímací komora zaručuje pohodlné ždímání bez fyzické námahy. Automatická pružina pomáhá uživateli v procesu, náhrada se nezasekává v kbelíku. Lépe se tak kontroluje vlhkost. Náhrada se během ždímání nikdy nenamočí do vody. Čistá podložka - ždímalo pomáhá také odstranit špínu z náhrady během ždímaní
  • Kompaktní systém je zajištěn malým kbelíkem pro snadné skladování. Naplnění malé nádrže je jednodušší než plnění velkého kbelíku. Jedná se o systém absolutní separace čisté a špinavé vody. Špinavá voda je vyždímána z náhrady na dno kbelíku v samostatné komoře. Náhrada mopu se nikdy nedotýká špinavé vody díky separační bariéře.

 

Vileda již více než 75 let pomáhá zářit miliónům domácností po celém světě. Je přední světovou značkou výrobků pro péči o domácnost. Nabízí škálu produktů, které jsou vyráběny z jediného důvodu: udržovat domovy uklizené a hygienicky čisté. A navíc, aby tyto úkoly byly uspokojivé pro všechny, kdo se péčí o úklid zabývají. Aby byly dokonce příjemnější, než jak tomu bývalo dříve. Svoji roli bere značka vážně, protože věří, že doma se cítíme jako doma, jen když je čistý. Má ambice stanovit standard v úklidu a inovovat produkty, díky nimž je úklid domácnosti co nejsnazší a nejúčinnější. Úklid nezačíná kbelíkem a mopem. Začíná to tím, jak jsou tyto produkty vyráběny. Spojením zkušenosti a vzájemné úcty Vileda věří v nezbytnost tvůrčího týmu při vývoji vynikajících produktů. Zákazníkům nabízí produkty, které jsou eticky vyráběny a designované tak, aby vydržely, tím se zasluhuje o zlepšení planety. Patří sem podpora rozmanitosti, bezpečnosti a pohody mezi zaměstnanci, jakož i eliminace jednorázových plastů u obalů a podpora ekonomiky. Značka dnes nabízí širokou škálu inovovaných produktů - od známých Vileda hadříků na okna až po produkty, které chrání a čistí podlahy, pracovní plochy, koupelny a starají se o prádlo. Všechny výrobky jsou vyráběny s péčí a tak, aby vydržely co nejdéle. Vileda je značkou německé společnosti Freudenberg. Více informací naleznete na: www.vileda.cz.

 

 

Zdroj: Vileda

 

 

