Učitelé s AI připravují výuku, bojí se ale nepřesností a chybějících pravidel

Autor:
  8:38
Sledovat Metro na Googlu
Praha 29. května 2026 (PROTEXT) - Učitelé v Česku využívají AI hlavně při přípravě výuky. Největší obavy mají z nepřesností a chybějících pravidel

Společnosti Samsung a EDU-AI zveřejňují výsledky dotazníkového šetření mezi vyučujícími základních a středních škol v Česku. Výzkum ukazuje, že umělá inteligence se rychle stává běžnou součástí přípravy výuky, ale školy zároveň řeší otázky kritického myšlení, ověřování informací i pravidel pro používání AI při studiu.

Umělá inteligence se v českých školách stále častěji využívá jako praktický pomocník při přípravě materiálů, pracovních listů nebo prezentací. Vyplývá to z dotazníkového šetření společností Samsung a EDU-AI z května 2026 mezi vyučujícími základních a středních škol v Česku. Podle výsledků používá AI při přípravě výuky pravidelně nebo denně 62 % respondentů.

Do průzkumu realizovaného na platformě Nachytej AI se zapojili především pedagogové, kteří se o AI aktivně zajímají a hledají způsoby, jak ji smysluplně využít při výuce – nejednalo se tak o plošný kvantitativní výzkum, spíše o vhled, jak o tématu uvažují progresivní vyučující. Výsledky zároveň ukazují, že školy dnes řeší nejen technologické možnosti AI, ale také otázky kritického myšlení, ověřování informací a pravidel pro používání těchto nástrojů.

„AI se pro většinu učitelů stává běžným pomocníkem, jako byl před lety internet, Wikipedie a vyhledávač. Zároveň ale vidíme, že pouze menšina pomáhá žákům AI správně využívat. Nejde jen o technologii samotnou, ale o schopnost správně se ptát, ověřovat informace a kriticky přemýšlet nad výstupy. Učitelé, kteří se s pomocí AI sami vzdělávají, dokážou mnohem lépe podpořit studenty a využít možnosti umělé inteligence. Přitom již žáci na ZŠ dokážou se správnými AI nástroji tvořit úžasné vzdělávací pomůcky, jak jsme viděli v soutěži Nachytej AI,“ říká Marek Dědič z organizace EDU-AI.

AI šetří čas hlavně při přípravě výuky

Nejčastěji využívají pedagogové AI při tvorbě materiálů, testů, prezentací nebo pracovních listů. Výrazně méně ji zatím používají při hodnocení studentských prací, kde přetrvávají obavy z nepřesností, férovosti nebo odpovědnosti za výsledné hodnocení.

Výzkum zároveň ukazuje, že zkušenější uživatelé AI využívají nástroje výrazně šířeji – například pro diferenciaci výuky, personalizovanou zpětnou vazbu nebo profesní rozvoj. Naopak mezi hlavní překážky patří nedostatek času, nejasná školní pravidla a obavy z chyb nebo takzvaných halucinací AI.

„Ve školách dnes vidíme velký zájem o praktické využití AI, ale zároveň i potřebu jasných pravidel a digitální gramotnosti. Kritické myšlení a schopnost ověřovat informace budou s rozvojem generativní AI ještě důležitější než dřív. Proto se dlouhodobě zaměřujeme na vzdělávací aktivity, které pomáhají studentům i učitelům využívat AI zodpovědně a kreativně,“ říká Petr Holý, technický školitel společnosti Samsung, který se AI ve vzdělávání sám věnuje v rámci programu školních workshopů Samsung Galaxy AI Roadshow.

Studenti v roce 2026 s AI vytvářejí i velmi pokročilé aplikace

Doplňkovým zdrojem dat byly také projekty z celostátní soutěže Nachytej AI 2026, kterou organizuje EDU-AI s podporou společnosti Samsung a dalších partnerů. Druhého ročníku soutěže se letos účastnilo 170 vyučujících a více než 400 školních týmů, jde tak o největší podobnou soutěž v České republice.

Analýza projektů ukazuje, že studenti nejčastěji využívají AI při tvorbě prezentací a kvízů, ale stále častěji vznikají také pokročilé vzdělávací aplikace, chatboti, simulace nebo multimediální projekty. Podle organizátorů soutěže jde o důkaz, že dnešní studenti základních i středních škol dokážou s podporou učitelů vytvářet technologicky velmi komplexní řešení.

Řada projektů se letos zaměřila také na téma nepřesností a tzv. halucinací AI. Studenti například testovali, jak snadno mohou jazykové modely vytvářet přesvědčivě znějící, ale nepravdivé informace, nebo jak důležité je správně ověřovat zdroje a porovnávat odpovědi různých AI nástrojů.

„Použij, přiznej, ověř“ – školy hledají pravidla pro používání AI

Výrazným tématem průzkumu bylo také používání AI při domácích úkolech a studentských pracích. Pedagogové se shodují, že školy budou muset jasněji definovat pravidla pro to, kdy je použití AI povolené, kdy musí být přiznané a kdy už může jít o formu podvádění.

V odpovědích respondentů se opakoval princip „použij, přiznej, ověř“ – tedy možnost AI využít, ale zároveň transparentně uvést její použití a kriticky kontrolovat výsledné výstupy.

AI se ve školách nejrychleji prosazuje tam, kde učitelům okamžitě šetří čas – při přípravě hodin, materiálů, testů nebo prezentací. Zároveň ji ale stále častěji používají i žáci, a právě tam se naplno ukazuje hlavní výzva: naučit se s AI pracovat bezpečně, smysluplně a poctivě. Školy potřebují jasná pravidla, praktické příklady a podporu, aby AI nebyla náhradou za učení, ale nástrojem, který učení skutečně posouvá,“ uzavírá Antonín Jančařík, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a odborný garant soutěže Nachytej AI. 

Průzkum společností EDU-AI a Samsung probíhal v květnu 2026 mezi vyučujícími základních a středních škol v České republice. Doplňkovými zdroji dat byly projekty soutěže Nachytej AI a zpětná vazba účastníků školních workshopů Samsung Galaxy AI Roadshow. Soubor s průzkumem si můžete stáhnout níž.

 

O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspiruje svět a tvoří budoucnost svými převratnými myšlenkami a technologiemi. Společnost nově definuje svět televizorů, smartphonů, nositelných chytrých zařízení, tabletů, digitálních spotřebičů, síťových a paměťových prvků, LSI systémů, polovodičů a LED displejů. Kromě samotných přístrojů nabízí Samsung komplexní propojené zážitky díky ekosystému SmartThings a díky otevřené spolupráci s partnery. Aktuální informace najdete v Samsung Newsroom na adrese https://news.samsung.com/cz.

O společnosti EDU-AI o.p.s.

EDU-AI je vzdělávací organizace zaměřená na rozvoj smysluplného a odpovědného využívání umělé inteligence ve vzdělávání. Ve spolupráci se školami, odborníky a partnery připravuje vzdělávací programy, workshopy a projekty, které pomáhají pedagogům i studentům rozvíjet digitální kompetence, kritické myšlení a praktické dovednosti pro práci s AI technologiemi.

 

zdroj: samsung.cz

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Rizikové křižovatky na hlavních tazích v Plzeňském kraji vystřídají kruhové objezdy

Kruhový objezd vzniká na spojnici Klatov a Plzně v Lužanech, auta ho zatím...

Dvě nebezpečné křižovatky na hlavních tazích v Plzeňském kraji přestavují v současné době stavební firmy. Z Plzně na Klatovy a Šumavu už je jasně vidět kruhový objezd na okraji Lužan, který bude...

29. května 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Těší se, až zase trochu uvidí. Operovat stoleté je spíš výjimka, říkají lékaři

Jindřiška Kouřilová ze Zlína oslaví za pět měsíců sto let. V těchto dnech...

Jindřiška Kouřilová ze Zlína oslaví za pět měsíců sté narozeniny. První operaci šedého zákalu prodělala ve svých devadesáti letech, druhou jí provedli lékaři Očního oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně...

29. května 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Praha nabídne jeden z nejnabitějších víkendů roku. Těšte se na koncerty zdarma i atrakce pro rodiny

Festival Praha žije hudbou

Praha se o víkendu promění v jedno velké hřiště plné hudby, adrenalinu, rodinné zábavy i nečekaných zážitků. Vybrali jsme několik akcí, které mohou zachránit program dětem, rodičům i těm, kdo chtějí...

29. května 2026  10:30

Na Chrudimsku hořel dům se sociálními službami, evakuovali 17 lidí včetně dětí

Požár domu se sociálními službami na Chrudimsku, obec evakuovala 17 lidí. (29....

V Možděnicích na Chrudimsku, které jsou součástí obce Vysočina, od pátečního rána hořel bytový dům se sociálními službami. V domě se v době požáru nacházely i mladé rodiny s dětmi. Obci se podařilo...

29. května 2026  7:22,  aktualizováno  10:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století

Broumovský klasicistní statek se zrodil před téměř dvěma sty lety v oblasti...

Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt, který spojuje cit pro historii s respektem k původní architektuře. Selské stavení Melchior Häusler v...

29. května 2026  10:17

Novinka Punch - pomocník do každé domácnosti od značky Vileda

29. května 2026  10:15

Referendum odmítlo v krušnohorské Ryžovně stavby, Ústavní soud ho posvětil

Lokalita Ryžovna v Krušných horách

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost města Boží Dar a jeho zastupitelstva na referendum, které se ve městě konalo loni v říjnu. Obyvatelé v něm rozhodli o zákazu veškeré výstavby v katastru Ryžovna...

29. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Fenomén mamataxi v Olomouci. Aut u škol soustavně přibývá, už i na krátké trasy

Otáčení v křižovatce či stání na přechodu. Mamataxi už řádí u škol.

Množství aut u škol před začátkem vyučování v Olomouci dál postupně roste. Podle posledního průzkumu vozí „mamataxi“ přibližně 16 procent žáků. Důvodem je obava rodičů o bezpečnost dětí. Paradoxně...

29. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Metro v centru pět hodin nejezdilo, dopravu zastavila technická závada

Provoz na části pražské linky metra A zastavila brzy ráno technická závada mezi...

Provoz na části pražské linky metra A v pátek brzy ráno zastavila technická závada. Soupravy nejezdily pět hodin mezi stanicemi Želivského a Náměstí Míru, zatímco na krajních úsecích byla doprava...

29. května 2026  6:52,  aktualizováno  10:02

Nedostatek vody ohrožuje výrobu elektřiny, CE.ENERGY hlásí maximální pohotovost

29. května 2026  10:01

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Proti spalovně odpadu u Temelína je 17 obcí, na podzim chtějí referendum

ilustrační snímek

K protestu proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku se přidávají další obce. Nyní proti záměru stavby vystupuje...

29. května 2026  8:29,  aktualizováno  8:29

Mistrovství světa v broušení skla propojí hudbu a řemeslo již 5.- 7. června 2026

29. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.