Učitelé s AI připravují výuku, bojí se ale nepřesností a chybějících pravidel

Společnosti Samsung a EDU-AI zveřejňují výsledky dotazníkového šetření mezi vyučujícími základních a středních škol v Česku. Výzkum ukazuje, že umělá inteligence se rychle stává běžnou součástí přípravy výuky, ale školy zároveň řeší otázky kritického myšlení, ověřování informací i pravidel pro používání AI při studiu.
Umělá inteligence se v českých školách stále častěji využívá jako praktický pomocník při přípravě materiálů, pracovních listů nebo prezentací. Vyplývá to z dotazníkového šetření společností Samsung a EDU-AI z května 2026 mezi vyučujícími základních a středních škol v Česku. Podle výsledků používá AI při přípravě výuky pravidelně nebo denně 62 % respondentů.
Do průzkumu realizovaného na platformě Nachytej AI se zapojili především pedagogové, kteří se o AI aktivně zajímají a hledají způsoby, jak ji smysluplně využít při výuce – nejednalo se tak o plošný kvantitativní výzkum, spíše o vhled, jak o tématu uvažují progresivní vyučující. Výsledky zároveň ukazují, že školy dnes řeší nejen technologické možnosti AI, ale také otázky kritického myšlení, ověřování informací a pravidel pro používání těchto nástrojů.
„AI se pro většinu učitelů stává běžným pomocníkem, jako byl před lety internet, Wikipedie a vyhledávač. Zároveň ale vidíme, že pouze menšina pomáhá žákům AI správně využívat. Nejde jen o technologii samotnou, ale o schopnost správně se ptát, ověřovat informace a kriticky přemýšlet nad výstupy. Učitelé, kteří se s pomocí AI sami vzdělávají, dokážou mnohem lépe podpořit studenty a využít možnosti umělé inteligence. Přitom již žáci na ZŠ dokážou se správnými AI nástroji tvořit úžasné vzdělávací pomůcky, jak jsme viděli v soutěži Nachytej AI,“ říká Marek Dědič z organizace EDU-AI.
AI šetří čas hlavně při přípravě výuky
Nejčastěji využívají pedagogové AI při tvorbě materiálů, testů, prezentací nebo pracovních listů. Výrazně méně ji zatím používají při hodnocení studentských prací, kde přetrvávají obavy z nepřesností, férovosti nebo odpovědnosti za výsledné hodnocení.
Výzkum zároveň ukazuje, že zkušenější uživatelé AI využívají nástroje výrazně šířeji – například pro diferenciaci výuky, personalizovanou zpětnou vazbu nebo profesní rozvoj. Naopak mezi hlavní překážky patří nedostatek času, nejasná školní pravidla a obavy z chyb nebo takzvaných halucinací AI.
„Ve školách dnes vidíme velký zájem o praktické využití AI, ale zároveň i potřebu jasných pravidel a digitální gramotnosti. Kritické myšlení a schopnost ověřovat informace budou s rozvojem generativní AI ještě důležitější než dřív. Proto se dlouhodobě zaměřujeme na vzdělávací aktivity, které pomáhají studentům i učitelům využívat AI zodpovědně a kreativně,“ říká Petr Holý, technický školitel společnosti Samsung, který se AI ve vzdělávání sám věnuje v rámci programu školních workshopů Samsung Galaxy AI Roadshow.
Studenti v roce 2026 s AI vytvářejí i velmi pokročilé aplikace
Doplňkovým zdrojem dat byly také projekty z celostátní soutěže Nachytej AI 2026, kterou organizuje EDU-AI s podporou společnosti Samsung a dalších partnerů. Druhého ročníku soutěže se letos účastnilo 170 vyučujících a více než 400 školních týmů, jde tak o největší podobnou soutěž v České republice.
Analýza projektů ukazuje, že studenti nejčastěji využívají AI při tvorbě prezentací a kvízů, ale stále častěji vznikají také pokročilé vzdělávací aplikace, chatboti, simulace nebo multimediální projekty. Podle organizátorů soutěže jde o důkaz, že dnešní studenti základních i středních škol dokážou s podporou učitelů vytvářet technologicky velmi komplexní řešení.
Řada projektů se letos zaměřila také na téma nepřesností a tzv. halucinací AI. Studenti například testovali, jak snadno mohou jazykové modely vytvářet přesvědčivě znějící, ale nepravdivé informace, nebo jak důležité je správně ověřovat zdroje a porovnávat odpovědi různých AI nástrojů.
„Použij, přiznej, ověř“ – školy hledají pravidla pro používání AI
Výrazným tématem průzkumu bylo také používání AI při domácích úkolech a studentských pracích. Pedagogové se shodují, že školy budou muset jasněji definovat pravidla pro to, kdy je použití AI povolené, kdy musí být přiznané a kdy už může jít o formu podvádění.
V odpovědích respondentů se opakoval princip „použij, přiznej, ověř“ – tedy možnost AI využít, ale zároveň transparentně uvést její použití a kriticky kontrolovat výsledné výstupy.
„AI se ve školách nejrychleji prosazuje tam, kde učitelům okamžitě šetří čas – při přípravě hodin, materiálů, testů nebo prezentací. Zároveň ji ale stále častěji používají i žáci, a právě tam se naplno ukazuje hlavní výzva: naučit se s AI pracovat bezpečně, smysluplně a poctivě. Školy potřebují jasná pravidla, praktické příklady a podporu, aby AI nebyla náhradou za učení, ale nástrojem, který učení skutečně posouvá,“ uzavírá Antonín Jančařík, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a odborný garant soutěže Nachytej AI.
Průzkum společností EDU-AI a Samsung probíhal v květnu 2026 mezi vyučujícími základních a středních škol v České republice. Doplňkovými zdroji dat byly projekty soutěže Nachytej AI a zpětná vazba účastníků školních workshopů Samsung Galaxy AI Roadshow. Soubor s průzkumem si můžete stáhnout níž.
O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung inspiruje svět a tvoří budoucnost svými převratnými myšlenkami a technologiemi. Společnost nově definuje svět televizorů, smartphonů, nositelných chytrých zařízení, tabletů, digitálních spotřebičů, síťových a paměťových prvků, LSI systémů, polovodičů a LED displejů. Kromě samotných přístrojů nabízí Samsung komplexní propojené zážitky díky ekosystému SmartThings a díky otevřené spolupráci s partnery. Aktuální informace najdete v Samsung Newsroom na adrese https://news.samsung.com/cz.
O společnosti EDU-AI o.p.s.
EDU-AI je vzdělávací organizace zaměřená na rozvoj smysluplného a odpovědného využívání umělé inteligence ve vzdělávání. Ve spolupráci se školami, odborníky a partnery připravuje vzdělávací programy, workshopy a projekty, které pomáhají pedagogům i studentům rozvíjet digitální kompetence, kritické myšlení a praktické dovednosti pro práci s AI technologiemi.
zdroj: samsung.cz