Událost pro milovníky pohybu: Blíží se veletrh FOR BIKES a festival SPORT EXPO

Veletrh cyklistiky FOR BIKES bude opět po roce přehlídkou nových modelů kol i cyklo sortimentu tuzemských a zahraničních značek. Ve dnech 13. až 15. března přinese do PVA EXPO PRAHA také poutavý program či prestižní závody profesionálů i cyklistických nadšenců. Díky souběhu s festivalem SPORT EXPO navíc nabídne exkluzivní možnost vyzkoušet si populární i neobvyklé sporty na jednom místě.
„Ve dvou halách výstaviště čekají na návštěvníky expozice plné modelů kol, cyklistických produktů, novinky a trendy tohoto odvětví i program šitý na míru jak profesionálům, tak amatérským jezdcům. Na letošním ročníku se představí mnoho zajímavostí a díky unikátnímu propojení s festivalem SPORT EXPO nebude chybět ani široké portfolio aktivit pro celou rodinu, které si jinde nevyzkoušíte,“ řekla manažerka veletrhu Klára Franková.
Produktové novinky na dotek
Například BBF Bike GmbH Germany bude na veletrhu představovat novou kolekci italské prémiové značky BOTTECCHIA. Na expozici bude k vidění i triatlonový speciál CRONOTHLON, materiálová novinka na poli gravelu TITAN, velmi rychlý AEROSPACE, elitní EMME 5 nebo luxusní cross country hardtail AQUILA ROSSA.
Společnost Dr. Sport bude vystavovat prémiová kola od značek Cevelo, Focus, Orbea a vybavení na kola od značek GIRO a další. K vidění bude i německá značka Corratec, která se specializuje na výrobu kvalitních horských kol pro různé úrovně zkušeností a požadavků cyklistů. V Letňanech se budou prezentovat i Lovec bajků, který umí sehnat nesehnatelné, nebo společnost Cyrusher s nabídkou elektrokol.
Bikeporn.cz na FOR BIKES představí originální a stylový stánek, kde budou k vidění špičková kola Nukeproof a americká legenda horských kol Yeti. Návštěvníci se mohou seznámit se značkami Ride Concepts, která nabízí top boty pro enduro a gravity disciplíny, nebo MET a Bluegrass, které nabízí přilby napříč cyklistickými disciplínami. Bude možnost si osahat a koupit v Čechách vyráběné stylové oblečení z recyklovaných materiálů Fresh Trash a nebo cyklistické doplňky od Topeaku, Ergonu a mnoho dalšího.
Na veletrhu se představí i rakouské KTM a jeho aktuální modely horských, trekingových i městských elektrokol. K dispozici budou výkonná elektrokola s nejnovějším pohonem Bosch CX 5. generace i jedny z nejlehčích elektrokol na trhu s pohonem Bosch SX.
Profi závod i dráha pro nejmenší
Program pro všechny typy návštěvníků je součástí veletrhu a přinese pestrou nabídku aktivit. Jednou z nich bude festival E-bike Fest v Hale 1. Bude to dosud největší vnitřní testovací dráha pro elektrokola na ploše více než 3000 m2. Návštěvníci uvidí a otestují stroje, které se teprve dostávají na trh. Akcentovány budou především trendy lehkých e-biků (Light eMTB), integrace chytrých systémů a nová generace motorů s vyšším výkonem a točivým momentem při zachování minimální hmotnosti. K dispozici budou modely značek Bulls, Kellys, Crussis, Cannondale, Raymon, Hepha Bikes, Tenways, 4EVER, Corratec, Superior, Rock Machine, Apache, Steppenwolf, Teewing, Lectron a Agogs.
V pátek 13. března proběhne v PVA EXPO PRAHA konference MĚSTO V POHYBU, která se zaměřuje na technologie, legislativu a strategie pro udržitelnou mikromobilitu.
V sobotu 14. března se uskuteční tradiční cyklistický závod na horských kolech MTB FOR BIKES. Trať o délce 45 kilometrů povede z výstaviště do Lesoparku Letňany a zpět.
Po celou dobu veletrhu bude v Hale 2D probíhat doprovodný program na hlavní stagi a díky propojení s festivalem SPORT EXPO představí spoustu zajímavých hostů i aktivit. Mezi nimi nebudou chybět například Stanislav Kozoubek, trenér juniorky Barbory Bukovské, která je mistryní světa v cyklokrosu a získala titul královny cyklistiky, dále Jiří Beran s šermířskou exhibicí i workshopem pro veřejnost, Český svaz házené, Cheer Academy a ČFMS s vystoupením mažoretek a mnoho dalších.
Sporty, které jinde nezkusíte
Festival sportu nabídne jedinečnou možnost vyzkoušet si sportovní aktivity ať už z masových či tradičních sportů, tak z těch, na které běžně nenarazíte. Například na stánku Judo Academy si všechny děti a mladiství mohou pod vedením zkušených a přátelských trenérů vyzkoušet základy juda bezpečnou a hravou formou. Seznámit se s házenou bude zase možné na expozici Českého svazu házené.
SKI365 Aréna na výstavišti zase umožní vyzkoušet si tréninkové centrum profesionálů v biatlonu, včetně špičkového trenažéru, biatlonové střelnice a dalších zážitkových zón v pohodlí výstavní haly. A v parkourové zóně bude možnost užít si parkour nebo freerunning. Představí se i nejefektivnější 20minutový trénink pro lepší tělo, zdravý pohybový aparát a viditelné výsledky v krátkém čase zvaný BODY EMS.
Součástí programu bude v Hale 5 Pumptrack zóna pro veřejnost, kde si na své přijdou začátečníci i zkušení jezdci. Dráha připravena na kola i koloběžky, půjčovna bude k dispozici přímo na místě. Nebude chybět ani poutavá show, která nabídne atraktivní podívanou plnou triků, rychlosti a adrenalinu. Součástí zóny bude i fotokoutek Canon, odkud si lze odnést stylovou vzpomínku na svou jízdu. Za návštěvu budou stát i expozice partnerů – Scootshop.cz, Superior, EcoFlow, Insta360 a Racio.
Podrobnosti o akcích najdete na www.forbikes.cz a na www.sportexpo.cz.
