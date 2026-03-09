Událost pro milovníky pohybu: Blíží se veletrh FOR BIKES a festival SPORT EXPO

Autor:
  8:00
Praha 9. března 2026 (PROTEXT) - Veletrh cyklistiky FOR BIKES už pošestnácté představí nejnovější produkty cyklistického odvětví od renomovaných značek. Proběhne od 13. do 15. března v PVA EXPO PRAHA, a to opět v souběhu s unikátním festivalem SPORT EXPO. Expozice z ČR i zahraničí doplní bohatý doprovodný program, testovací jízdy i možnost vyzkoušet si nejrůznější sportovní disciplíny. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.

Veletrh cyklistiky FOR BIKES bude opět po roce přehlídkou nových modelů kol i cyklo sortimentu tuzemských a zahraničních značek. Ve dnech 13. až 15. března přinese do PVA EXPO PRAHA také poutavý program či prestižní závody profesionálů i cyklistických nadšenců. Díky souběhu s festivalem SPORT EXPO navíc nabídne exkluzivní možnost vyzkoušet si populární i neobvyklé sporty na jednom místě.

„Ve dvou halách výstaviště čekají na návštěvníky expozice plné modelů kol, cyklistických produktů, novinky a trendy tohoto odvětví i program šitý na míru jak profesionálům, tak amatérským jezdcům. Na letošním ročníku se představí mnoho zajímavostí a díky unikátnímu propojení s festivalem SPORT EXPO nebude chybět ani široké portfolio aktivit pro celou rodinu, které si jinde nevyzkoušíte,“ řekla manažerka veletrhu Klára Franková.

Produktové novinky na dotek

Například BBF Bike GmbH Germany bude na veletrhu představovat novou kolekci italské prémiové značky BOTTECCHIA. Na expozici bude k vidění i triatlonový speciál CRONOTHLON, materiálová novinka na poli gravelu TITAN, velmi rychlý AEROSPACE, elitní EMME 5 nebo luxusní cross country hardtail AQUILA ROSSA.

Společnost Dr. Sport bude vystavovat prémiová kola od značek Cevelo, Focus, Orbea a vybavení na kola od značek GIRO a další. K vidění bude i německá značka Corratec, která se specializuje na výrobu kvalitních horských kol pro různé úrovně zkušeností a požadavků cyklistů. V Letňanech se budou prezentovat i Lovec bajků, který umí sehnat nesehnatelné, nebo společnost Cyrusher s nabídkou elektrokol.

Bikeporn.cz na FOR BIKES představí originální a stylový stánek, kde budou k vidění špičková kola Nukeproof a americká legenda horských kol Yeti. Návštěvníci se mohou seznámit se značkami Ride Concepts, která nabízí top boty pro enduro a gravity disciplíny, nebo MET a Bluegrass, které nabízí přilby napříč cyklistickými disciplínami. Bude možnost si osahat a koupit v Čechách vyráběné stylové oblečení z recyklovaných materiálů Fresh Trash a nebo cyklistické doplňky od Topeaku, Ergonu a mnoho dalšího.

Na veletrhu se představí i rakouské KTM a jeho aktuální modely horských, trekingových i městských elektrokol. K dispozici budou výkonná elektrokola s nejnovějším pohonem Bosch CX 5. generace i jedny z nejlehčích elektrokol na trhu s pohonem Bosch SX.

Profi závod i dráha pro nejmenší

Program pro všechny typy návštěvníků je součástí veletrhu a přinese pestrou nabídku aktivit. Jednou z nich bude festival E-bike Fest v Hale 1. Bude to dosud největší vnitřní testovací dráha pro elektrokola na ploše více než 3000 m2. Návštěvníci uvidí a otestují stroje, které se teprve dostávají na trh. Akcentovány budou především trendy lehkých e-biků (Light eMTB), integrace chytrých systémů a nová generace motorů s vyšším výkonem a točivým momentem při zachování minimální hmotnosti. K dispozici budou modely značek Bulls, Kellys, Crussis, Cannondale, Raymon, Hepha Bikes, Tenways, 4EVER, Corratec, Superior, Rock Machine, Apache, Steppenwolf, Teewing, Lectron a Agogs.

V pátek 13. března proběhne v PVA EXPO PRAHA konference MĚSTO V POHYBU, která se zaměřuje na technologie, legislativu a strategie pro udržitelnou mikromobilitu.

V sobotu 14. března se uskuteční tradiční cyklistický závod na horských kolech MTB FOR BIKES. Trať o délce 45 kilometrů povede z výstaviště do Lesoparku Letňany a zpět.

Po celou dobu veletrhu bude v Hale 2D probíhat doprovodný program na hlavní stagi a díky propojení s festivalem SPORT EXPO představí spoustu zajímavých hostů i aktivit. Mezi nimi nebudou chybět například Stanislav Kozoubek, trenér juniorky Barbory Bukovské, která je mistryní světa v cyklokrosu a získala titul královny cyklistiky, dále Jiří Beran s šermířskou exhibicí i workshopem pro veřejnost, Český svaz házené, Cheer Academy a ČFMS s vystoupením mažoretek a mnoho dalších.

Sporty, které jinde nezkusíte

Festival sportu nabídne jedinečnou možnost vyzkoušet si sportovní aktivity ať už z masových či tradičních sportů, tak z těch, na které běžně nenarazíte. Například na stánku Judo Academy si všechny děti a mladiství mohou pod vedením zkušených a přátelských trenérů vyzkoušet základy juda bezpečnou a hravou formou. Seznámit se s házenou bude zase možné na expozici Českého svazu házené.

SKI365 Aréna na výstavišti zase umožní vyzkoušet si tréninkové centrum profesionálů v biatlonu, včetně špičkového trenažéru, biatlonové střelnice a dalších zážitkových zón v pohodlí výstavní haly. A v parkourové zóně bude možnost užít si parkour nebo freerunning. Představí se i nejefektivnější 20minutový trénink pro lepší tělo, zdravý pohybový aparát a viditelné výsledky v krátkém čase zvaný BODY EMS.

Součástí programu bude v Hale 5 Pumptrack zóna pro veřejnost, kde si na své přijdou začátečníci i zkušení jezdci. Dráha připravena na kola i koloběžky, půjčovna bude k dispozici přímo na místě. Nebude chybět ani poutavá show, která nabídne atraktivní podívanou plnou triků, rychlosti a adrenalinu. Součástí zóny bude i fotokoutek Canon, odkud si lze odnést stylovou vzpomínku na svou jízdu. Za návštěvu budou stát i expozice partnerů – Scootshop.cz, Superior, EcoFlow, Insta360 a Racio.

Podrobnosti o akcích najdete na www.forbikes.cz a na www.sportexpo.cz

 

Zdroj: ABF, a.s.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy

Sklepení Staroměstské radnice

Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice novou expozici Strážci Prahy s konceptem Průvodce 2.0. Návštěvníky čeká videomapping, projekce i...


EXTERNÍ E-MAIL
Každá darovaná kytička dělá ženám především radost,ale také něco říká,nejen druh, či počet,ale také barva.
A já všem ženám k MDŽ posílám obdiv, radost a...

vydáno 9. března 2026  9:08


EXTERNÍ E-MAIL
Nedaleko letňanské radnice byl v loňském roce instalován zrekonstruovaný kříž.
Nedávno zde proběhly terénní úpravy.
Pavel Kyselák

vydáno 9. března 2026  9:07


EXTERNÍ E-MAIL
Dobrý den, posílám svoji fotku do rubriky Vaše fotky z Prahy kterou jsem pořídil v autobuse č. 200 v Praze 8 směr Kobylisy. Rozbitá část busu vypadá jak část kam se schovávají...

vydáno 9. března 2026  9:07

Při srážce auta s kamionem zemřeli dva lidé, silnice u Velvar je uzavřená

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé. Silnice číslo I/16 je uzavřena. Osobní vůz vyjel podle prvotních informací policie z dosud...

9. března 2026  8:42,  aktualizováno  9:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Později a dráž. Rozsáhlá modernizace kina Kosmos v Třinci spěje ke konci

Vizualizace podoby modernizovaného kina Kosmos v Třinci (6. března 2026)

Modernizace třineckého kina Kosmos se blíží k závěru. Vyjde zhruba o čtvrtinu dráž, než se původně předpokládalo, a hotová bude později, než město plánovalo.

9. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Místo mobilů třeba tanec. Ministerstvo zvažuje zákaz, školy to už samy zavádí

Ilustrační snímek

Děti by neměly trávit přestávky na mobilech. Takový je plán ministra školství Roberta Plagy. Podle něj však nemá jít o pouhé odebrání telefonů, školy mají dětem nabídnout aktivní vyžití, například...

9. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Logo věže a střechy kostela už nestačí, Pelhřimov hledá nový vizuální styl

Symbol věže a hřebene střechy z pelhřimovského loga brzy zmizí. Nahradit ho má...

Nový jednotný styl, kterým se bude město prezentovat, hledá pelhřimovská radnice. Podle vedení městského úřadu by měl být moderní, jasně srozumitelný pro návštěvníky a zároveň i blízký místním...

9. března 2026  8:52

Vědci zkoumají léčbu deprese pomocí psychedelik u lidí s roztroušenou sklerózou

ilustrační snímek

Vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) zkoumají možnosti léčby deprese pomocí psychedelik u pacientů s roztroušenou sklerózou. Lidé s touto diagnózou...

9. března 2026  7:01,  aktualizováno  7:01

Teplé jarní počasí tento týden v Česku vydrží. Víkend ale může přinést déšť i ochlazení

Výhled z kolonie Baba v Praze 6 nabízí jak jižní slunce, tak neobvyklý záběr na...

Nadprůměrně teplé jarní počasí bude v Česku pokračovat i v dalších dnech. Odpolední teploty se mohou dostat až k hranici 15 °C, postupně však přibude oblačnosti a místy se objeví přeháňky. V průběhu...

9. března 2026  8:06

Událost pro milovníky pohybu: Blíží se veletrh FOR BIKES a festival SPORT EXPO

9. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

V Litoměřicích hloubí sto vrtů. Unikátní vytápění geotermálním teplem se blíží

Hloubení vrtů v okolí kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích (únor 2026)

Po déle než dvou desítkách let příprav bude v roce 2028 konečně možné v Litoměřicích připojit dálkové vytápění na geotermální energii. V prvních letech by teplo z mělkých vrtů mělo pokrýt 10 až 15...

9. března 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Přednáška v Teplicích seznámí se sýčkem

Sýček obecný. V současné době se podle odborníků nachází v celé České republice...

Zájemci se mohou 11. března vydat na teplický magistrát, kde proběhne přednáška o sýčkovi obecném – jednom z nejrychleji ubývajících druhů ptáků v naší krajině.

9. března 2026  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.